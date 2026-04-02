MTV:n meritoitunut tiimi valmiina FIFAn jalkapallon MM-kilpailuihin – nämä ottelut MTV esittää

Tulevana kesänä jalkapallon MM-lopputurnaus pelataan ensimmäistä kertaa laajennetulla formaatilla, jossa mukana on aiemman 32 maan sijaan 48 joukkuetta ja yhteensä ennätykselliset 104 ottelua. MTV ja Yle näyttävät turnauksen yhdessä – molemmat esittävät puolet turnauksen otteluista.

MTV ja Yle välittävät suoria MM-otteluita vuoropäivinä, kapulan vaihtuessa aina uuden otteluillan alkaessa. Illan ensimmäisiä otteluita seurataan suomalaisittain erinomaiseen katseluaikaan alkuillasta, ja ottelut jatkuvat aina aamuyöhön ja varhaiseen aamuun. MTV esittää avauspäivän ottelut ja Yle jatkaa seuraavana päivänä. Kisojen huipennuksesta MTV esittää pronssiottelun ja Yle finaalin.

Kaikki MTV:n 52 ottelua, täysimittaiset ottelustudiot ja laaja oheisohjelmien kattaus ovat katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. MTV3-kanavalla nähdään jokaisen MTV:n ottelupäivän kaksi ensimmäistä peliä, eli yhteensä 32 ottelua.

“Edessä on viiden ja puolen viikon jalkapallojuhla, joten molemmat pääsevät palvelemaan MM-futiksen ystäviä läpi kesän. Meidän vuorollamme MTV3-kanavan kesäillat täyttyvät MM-jalkapallosta ja uutislähetyksistä. Tapahtumia koostetaan myös kattavasti seuraavana päivänä. Kaikkein laajin kattaus – pitkän alkulohkon aikana jopa 12 tuntia yhtä soittoa – on tarjolla MTV Katsomossa”, MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero kertoo.

MM-kisastudio ympäröi kaikkia parhaaseen katseluaikaan pelattavia otteluita ja myös mielenkiintoisimpia yöllä pelattavia pelejä. Studio-osuus käynnistyy MTV Katsomon lähetyksissä pääsääntöisesti tuntia ja MTV3-kanavalla puolta tuntia ennen ottelua. Viihdyttävissä ja asiantuntevissa lähetyksissä tartutaan turnauksen ilmiöihin, henkilötarinoihin ja historiaan sekä pureudutaan analyyttisesti otteluiden tapahtumiin.

Edellisen illan ja yön ottelut esitetään uusintana MTV Subilla seuraavana päivänä. Otteluiden tapahtumat koostetaan myös FIFA Jalkapallon MM: Huippuhetket -ohjelmaksi, joka esitetään MTV3-kanavalla heti aamun valjettua sekä seuraavana iltana.

Syväluotaavaa pelipuhetta ja MM-karnevaaliin sopivaa heittäytymistä

MTV:n studiolähetyksiä luotsaavat rautaiset juontajat Peetu Pasanen ja Minna Korkka. Myös asiantuntijatiimi on täynnä jalkapalloikoneita ja tv-työn ammattilaisia. Lähetyksiä tähdittävät MTV:n Mestarien liiga -lähetyksistäkin tutut Jari Litmanen, Mika Väyrynen, Antti Niemi, Mehmet Hetemaj, Juho Rantala ja Pekka Lagerblom. Tuoretta tietoa ja taitoa pelikentiltä tiimiin tuovat Huuhkajien ja Helmarien viimevuosien kärkinimet Joel Pohjanpalo ja Nora Heroum.

Otteluiden tunnelmoinnista vastaavat MTV:n kokeneet selostajat Tuomas Virkkunen, Lauri Kottonen, Kim Kallström, Tero Karhu, Teppo Laaksonen ja Julius Sorjonen.

”Meillä on kasassa suomalaiselle jalkapallohistorialle kunniaa tekevä tiimi! Upeista persoonista koostuvalla tiimillämme on kokemusta pokaalien voittamisesta sekä tuoretta osaamista pelikentiltä ja valmennustehtävistä. Tavoitteemme on temmata katsojat mukaan MM-kuplaan omalla tyylillämme ja lupaan, että tarjoamme sekä syväluotaavaa pelipuhetta että MM-karnevaaliin sopivaa heittäytymistä”, kuvaa MTV:n jalkapallosisältöjen vastaava tuottaja Minna Korkka.

MTV seuraa kisahuumaa paikan päällä ja Suomessa

Tuomas Virkkunen, Mehmet Hetemaj ja Niko Lehmuskanta suuntaavat kisojen alkajaisiksi kaikki kolme isäntämaata kattavalle Amerikan kiertueelle. Tiimi välittää kisakaupunkien tunnelmat ja tapahtumat sekä selostaa lohkovaiheen otteluita tapahtumien ytimestä, selostusurakan käynnistyessä heti Mexico Cityn Estadio Aztecalla pelattavasta turnauksen avausottelusta Meksiko–Etelä-Afrikka.

Samaan aikaan monitaituri Lassi Hurskainen ottaa MM-ilmiöt käsittelyynsä ja vie ne Suomen kesän isoimpiin jalkapallotapahtumiin. MTV:n kotimaan MM-kiertue matkaa aina Helsingin kisatorilta Kalajoen beachfutis-turnaukseen ja Hyrynsalmen legendaarisiin suopotkupallon MM-kisoihin.

Myös MTV Uutiset käsittelee MM-kisojen puheenaiheita läpi turnauksen. Kirjeenvaihtaja Mari Karppinen raportoi Yhdysvalloista, New Yorkista, jonne turnaus huipentuu 19.7. MM-tunnelmaan virittää myös Asian ytimessä.doc, jossa värikkääseen MM-historiaan sukelletaan Jari Litmasen seurassa.

Kaikki MTV:n esittämät ottelut sekä oheisohjelmat ovat katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. MTV3-kanavalla esitetään jokaisen illan kaksi ensimmäistä ottelua, ja sama lähetys on katsottavissa myös MTV Katsomo+ -tilauksella. Lisäksi ottelut nähdään MTV:n maksukanavilla.

OTTELUOHJELMA

Alkulohko



Torstai 11.6.

Meksiko – Etelä-Afrikka klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Etelä-Korea – Tshekki klo 05.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Perjantai 12.6.

Kanada – Bosnia ja Hertsegovina klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Yhdysvallat – Paraguay klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Lauantai 13.6.

Qatar – Sveitsi klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Brasilia – Marokko klo 01.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Haiti – Skotlanti 04.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Australia – Turkki klo 07.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Sunnuntai 14.6.

Saksa – Curaçao klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Hollanti – Japani klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Norsunluurannikko – Ecuador 02.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ruotsi – Tunisia klo 05.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Maanantai 15.6.

Espanja – Kap Verde klo 19.00 (Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Belgia – Egypti klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Saudi-Arabia – Uruguay klo 01.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Iran – Uusi-Seelanti klo 04.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Tiistai 16.6.

Ranska – Senegal klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Irak – Norja klo 01.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Argentiina – Algeria klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Itävalta – Jordania klo 07.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Keskiviikko 17.6.

Portugali – Kongon demokraattinen tasavalta klo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Englanti – Kroatia klo 23.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Ghana – Panama klo 02.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Uzbekistan – Kolumbia klo 05.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Torstai 18.6.

Tšekki – Etelä-Afrikka klo 19.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Sveitsi – Bosnia ja Hertsegovina klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Kanada – Qatar klo 01.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Meksiko – Etelä-Korea klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Perjantai 19.6.

Yhdysvallat – Australia klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Skotlanti – Marokko klo 01.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Brasilia – Haiti klo 03.30 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Turkki – Paraguay klo 06.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Lauantai 20.6.

Hollanti – Ruotsi klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Saksa – Norsunluurannikko klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ecuador – Curaçao klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Tunisia – Japani klo 07.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Sunnuntai 21.6.

Espanja – Saudi-Arabia klo 19.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Belgia – Iran klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Uruguay – Kap Verde klo 01.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Uusi-Seelanti – Egypti klo 04.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Maanantai 22.6.

Argentiina – Itävalta klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ranska – Irak klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Norja – Senegal klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Jordania – Algeria klo 06.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Tiistai 23.6.

Portugali – Uzbekistan klo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Englanti – Ghana klo 23.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Panama – Kroatia klo 02.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Kolumbia – Kongon demokraattinen tasavalta klo 05.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Keskiviikko 24.6.

Sveitsi – Kanada klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Bosnia ja Hertsegovina – Qatar klo 22.00 (Yle Areena)

Skotlanti – Brasilia klo 01.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Marokko – Haiti klo 01.00 (Yle Areena)

Tšekki – Meksiko klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Etelä-Afrikka – Etelä-Korea klo 04.00 (Yle Areena)

Torstai 25.6.

Ecuador–Saksa klo 23.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Curaçao–Norsunluurannikko klo 23.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Japani – Ruotsi 02.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Tunisia – Hollanti klo 02.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Turkki – Yhdysvallat klo 05.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Paraguay – Australia klo 05.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Perjantai 26.6.

Norja – Ranska klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Senegal – Irak klo 22.00 (Yle Areena)

Kap Verde – Saudi-Arabia klo 03.00 (Yle Areena)

Uruguay – Espanja klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Egypti – Iran klo 06.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Uusi-Seelanti – Belgia klo 06.00 (Yle Areena)

Lauantai 27.6.

Kroatia – Ghana klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Panama – Englanti klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Kolumbia – Portugali klo 02.30 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Kongon demokraattinen tasavalta – Uzbekistan klo 02.30 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Algeria – Itävalta klo 05.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Jordania – Argentiina klo 05.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

1. Pudotuspelikierros

Sunnuntai 28.6.

Ottelu klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Maanantai 29.6.

Ottelu klo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Ottelu klo 23.30 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Ottelu klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Tiistai 30.6.

Ottelu klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Keskiviikko 1.7.

Ottelu klo 19.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Ottelu klo 23.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Ottelu klo 03.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Torstai 2.7.

Ottelu klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 02.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 06.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Perjantai 3.7.

Ottelu klo 21.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Ottelu klo 01.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Ottelu klo 04.30 (MTV Katsomo+ Urheilu)

Neljännesvälierät

Lauantai 4.7.

Ottelu klo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Ottelu klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Sunnuntai 5.7.

Ottelu klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Maanantai 6.7.

Ottelu klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Ottelu klo 03.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Tiistai 7.7

Ottelu klo 19.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Puolivälierät

Torstai 9.7.

Ottelu klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Perjantai 10.7.

Ottelu klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Lauantai 11.7.

Ottelu klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 04.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Välierät

Tiistai 14.7.

Ottelu klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Keskiviikko 15.7.

Ottelu klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Päätösviikonloppu

Lauantai 18.7.

Pronssiottelu klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Sunnuntai 19.7.

Finaali klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Muutokset pudotuspelivaiheen ottelujaossa ovat mahdollisia.

Lisätietoja:

Urheilun ohjelmapäällikkö, MTV: Markus Autero, markus.autero@mtv.fi

Ohjelmaviestintä, MTV: Maiju Saloranta, maiju.saloranta@mtv.fi