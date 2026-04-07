Miljoonatiistai: Kuusi uutta suomalaista rahapelimiljonääriä – Näille paikkakunnille miljoonavoitot matkasivat

- Olipahan tiistai-ilta! Isot onnittelut kuudelle uudelle suomalaismiljonäärille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.



- Tuoreet miljoonavoittajat ovat lämpimästi tervetulleita perinteisille suurvoittajakahveille Veikkauksen pääkonttorille Miljonäärisalonkiin juhlistamaan pottejaan.



Eurojackpotin viiden miljoonan euron päävoitto (kierros 15/2026) osui viiden osuuden porukkapeliin.



Jokainen valmisporukkapelin osuuden ostanut voittaja voitti tasan miljoona euroa. Miljoonat osuivat nettipelaajalle Ruskoon, nettipelaajalle Savonlinnaan, nettipelaajalle Lahteen, Suonenjoen K-Supermarketin asiakkaalle ja Porvoon Torinkulman R-kioskin asiakkaalle.



Porukkapelimiljonäärit saavat voittonsa kolmen viikon karenssiajan päätyttyä.



Eilisillan toinen viiden miljoonan euron päävoitto matkasi Slovakiaan. Perjantaina Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.



Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen nyt 26. kertaa ja jo kolmesti vuoden 2026 aikana. Tammikuussa Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen kaksi kertaa. Tammikuun alussa helsinkiläisnainen voitti valtaisan 74,1 miljoonan euron voiton ja tammikuun lopussa lappeenrantalaismies voitti 17,6 miljoonan euron potin.



- Aivan poikkeuksellista suomalaisonnekkuutta on ollut ilmassa Eurojackpotissa! Kolmessa kuukaudessa kolmea Eurojackpotin päävoittoa ei ole osunut Suomeen kertaakaan aiemmin pelin historiassa, Ilkka Nisula sanoo.



Eurojackpotia pelataan 19 eri maassa. Eilisillan päävoitto oli ensimmäinen, joka tuli Suomeen tiistaiarvonnasta. Tiistai-arvonnat tulivat mukaan Eurojackpotiin maaliskuussa 2022.



Onnea riitti tiistai-iltana myös vain Suomessa pelattavassa Milli-pelissä, josta löytyi yksi kuuden numeron täysosuma. Sillä meni jakoon tiistain kuudes tasan miljoonan euron potti, joka osui nettipelaajalle Ranualle.



- Kahvipannu on Veikkauksella kuumana tuoreille voittajille! Toivottavasti pääsemme pian juhlistamaan voittoja eri puolelta Suomea olevien onnekkaiden kanssa.



Suurin suomalainen rahapelivoitto on 91,9 miljoonaa euroa. Voitto osui 50 osuuden porukkapeliin vuonna 2019. Voittorivi oli pelattu K-Supermarket Herkkupadassa rahapelien onnenkunnassa Siilinjärvellä.



