Veikkaus Oy

Miljoonatiistai: Kuusi uutta suomalaista rahapelimiljonääriä – Näille paikkakunnille miljoonavoitot matkasivat

8.4.2026 09:00:00 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Tiistai-iltana Suomi sai kuusi uutta miljonääriä Veikkauksen peleistä. Eurojackpotin viiden miljoonan euron päävoitto osui viiden osuuden porukkapeliin, jossa on voittajia eri puolelta Suomea. Lisäksi tiistain Milli-pelistä osui miljoonan euron päävoitto Ranualle.

- Olipahan tiistai-ilta! Isot onnittelut kuudelle uudelle suomalaismiljonäärille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

- Tuoreet miljoonavoittajat ovat lämpimästi tervetulleita perinteisille suurvoittajakahveille Veikkauksen pääkonttorille Miljonäärisalonkiin juhlistamaan pottejaan.

Eurojackpotin viiden miljoonan euron päävoitto (kierros 15/2026) osui viiden osuuden porukkapeliin.

Jokainen valmisporukkapelin osuuden ostanut voittaja voitti tasan miljoona euroa. Miljoonat osuivat nettipelaajalle Ruskoon, nettipelaajalle Savonlinnaan, nettipelaajalle Lahteen, Suonenjoen K-Supermarketin asiakkaalle ja Porvoon Torinkulman R-kioskin asiakkaalle.

Porukkapelimiljonäärit saavat voittonsa kolmen viikon karenssiajan päätyttyä.

Eilisillan toinen viiden miljoonan euron päävoitto matkasi Slovakiaan. Perjantaina Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.

Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen nyt 26. kertaa ja jo kolmesti vuoden 2026 aikana. Tammikuussa Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen kaksi kertaa. Tammikuun alussa helsinkiläisnainen voitti valtaisan 74,1 miljoonan euron voiton ja tammikuun lopussa lappeenrantalaismies voitti 17,6 miljoonan euron potin.

- Aivan poikkeuksellista suomalaisonnekkuutta on ollut ilmassa Eurojackpotissa! Kolmessa kuukaudessa kolmea Eurojackpotin päävoittoa ei ole osunut Suomeen kertaakaan aiemmin pelin historiassa, Ilkka Nisula sanoo.

Eurojackpotia pelataan 19 eri maassa. Eilisillan päävoitto oli ensimmäinen, joka tuli Suomeen tiistaiarvonnasta. Tiistai-arvonnat tulivat mukaan Eurojackpotiin maaliskuussa 2022.

Onnea riitti tiistai-iltana myös vain Suomessa pelattavassa Milli-pelissä, josta löytyi yksi kuuden numeron täysosuma. Sillä meni jakoon tiistain kuudes tasan miljoonan euron potti, joka osui nettipelaajalle Ranualle.

- Kahvipannu on Veikkauksella kuumana tuoreille voittajille! Toivottavasti pääsemme pian juhlistamaan voittoja eri puolelta Suomea olevien onnekkaiden kanssa.

Suurin suomalainen rahapelivoitto on 91,9 miljoonaa euroa. Voitto osui 50 osuuden porukkapeliin vuonna 2019. Voittorivi oli pelattu K-Supermarket Herkkupadassa rahapelien onnenkunnassa Siilinjärvellä.

Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä

  1. 91,9 M€ Siilinjärvi, kierros 34/2019, 50 osuuden porukka
  2. 90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka
  3. 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka
  4. 74,1 M€ Helsinki, kierros 1/2026
  5. 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014
  6. 58,3 M€, Kotka, kierros 30/2025
  7. 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka
  8. 46,5 M€ Tampere, kierros 27/2017
  9. 46,2 M€ Turku, kierros 30/2015
  10. 45 M€ Vantaa, kierros 11/2022
  11. 45 M€ Espoo, Vaasa, Oulu (x2) ja Mikkeli, kierros 32/2021
  12. 41,6 M€ Savonlinna, kierros 42/2017
  13. 40,3 M€ Kauhava, kierros 7/2023
  14. 38,9 M€ Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)
  15. 34,9 M€ Loimaa, kierros 35/2020
  16. 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013
  17. 23,5 M€ Janakkala, kierros 49/2019
  18. 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015
  19. 22,2 M€ Kristiinankaupunki, kierros 38/2021, 4 osuuden porukka
  20. 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013
  21. 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016
  22. 18 M€ Espoo, kierros 46/2018
  23. 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka
  24. 17,6 M€ Lappeenranta, kierros 5/2026
  25. 10 M€ Espoo kierros 19/2016
  26. 5 M€, Rusko, Savonlinna, Lahti, Suonenjoki ja Porvoo, kierros 15/2026



