Näin Hämeenmaan 80 000 euron Kannustajat-tuki jakautui – kolmelle paikalliselle toimijalle 3 000 euroa
8.4.2026 08:06:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaan Kannustajat-ohjelmassa on tänä vuonna entistä enemmän tuensaajia. Täyden eli kolmen tuhannen euron tukipotin saavat Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry, Lahden ensi- ja turvakoti sekä Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti.
Hämeenmaan asiakasomistajat päättivät maaliskuussa sähköpostiäänestyksellä Kannustajat-tuen jakautumisesta ohjelmaan ilmoittautuneiden seurojen ja yhdistysten kesken. Asiakasomistajat kannustivat yhteensä 16 041 äänen voimin.
”Kannustajat-ohjelma on vuosittainen tapamme tukea toimialueemme lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja hyvinvointia. Nostimme tänä vuonna tuen saajien määrää kymmenellä toimijalla ja tukipottia 10 000 eurolla. Kiitos asiakasomistajillemme äänestysaktiivisuudesta ja kaikille äänestyksessä mukana olleille toimijoille siitä tärkeästä työstä, jota teette lasten ja nuorten hyväksi”, asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä kiittää.
Tänä vuonna Kannustajat-tukea jaetaan 80 000 euroa 55 eniten ääniä saaneelle toimijalle suhteessa heidän keräämiinsä ääniin. Eniten ääniä saaneista toimijoista jokainen saa vähintään 300 euroa ja enimmillään 3 000 euroa tukea.
Suurimmat äänimäärät ja samalla kolmen tuhannen euron tuen saavat Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry (872 ääntä), Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti (734 ääntä) sekä Lahden ensi- ja turvakoti Päijät-Hämeessä (729 ääntä).
”Äänet jakautuivat ilahduttavan monipuolisesti erilaisille toimijoille ja toiminnalle”, Järvenselkä sanoo.
Yli 2 000 euroa Kannustajat-tukea saavat lisäksi:
- Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry (Autas), 381 ääntä
- Junior-Pelicans ry, 347 ääntä
- FC Lahti ry, 343 ääntä
- Asenne ry, 330 ääntä
- HPK-juniorijääkiekko ry, 323 ääntä
- Hope yhdessä ja yhteisesti ry Lahti, 321 ääntä
- Hope yhdessä ja yhteisesti ry Hämeenlinna, 309 ääntä
Jaana Järvenselkä
Asiakkuusjohtaja
Puh: 050 542 3811
jaana.jarvenselka@sok.fi
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa
ABC Forssa uudistui – asiointi on entistä viihtyisämpää ja sujuvampaa31.3.2026 09:04:00 EEST | Tiedote
ABC Forssan ilme ja palvelut ovat päivittyneet alkuvuoden aikana. Asiointia sujuvoittavat uudet ABC:n pikakassat, joilla voi maksaa sekä ravintolan että marketin tuotteita.
Prisma Hämeenlinnassa jo 30 vuotta24.3.2026 13:32:00 EET | Tiedote
Hämeenlinnan Prisman avajaisia juhlittiin 28.3.1996. Nykyisellä paikallaan Prisma on palvellut jo 18 vuoden ajan.
Heinolan Prisman runko nousee silmissä18.3.2026 11:30:00 EET | Tiedote
Heinolan Prisma avataan noin vuoden kuluttua, keväällä 2027. Heinolan Tähtiniemeen rakennettavan Prisman perustusurakka on parhaillaan käynnissä ja kestää arviolta alkukesään.
Prisma Launeen uudistus päättää Hämeenmaan mittavan kylmälaiteuudistusrupeaman11.3.2026 14:03:00 EET | Tiedote
Lahden Prisma Launeen uudistus on valmis, ja myymälän avajaisia vietetään 12. maaliskuuta alkaen. Investoinnin suuruus on seitsemän miljoonaa euroa.
Lisää helppoutta arkeen – tunnin toimitukset laajenevat Forssassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä26.2.2026 14:40:00 EET | Tiedote
Ruoan verkkokaupan helppous vetää asiakkaita puoleensa yhä enemmän. Jatkossa kaikki ruoan verkkokaupan pikatoimitukset ovat saatavilla S-kaupat-verkkokaupasta.
