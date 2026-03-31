Osuuskauppa Hämeenmaa

Näin Hämeenmaan 80 000 euron Kannustajat-tuki jakautui – kolmelle paikalliselle toimijalle 3 000 euroa

8.4.2026 08:06:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Jaa

Osuuskauppa Hämeenmaan Kannustajat-ohjelmassa on tänä vuonna entistä enemmän tuensaajia. Täyden eli kolmen tuhannen euron tukipotin saavat Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry, Lahden ensi- ja turvakoti sekä Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti.

Hämeenmaan asiakasomistajat päättivät maaliskuussa sähköpostiäänestyksellä Kannustajat-tuen jakautumisesta ohjelmaan ilmoittautuneiden seurojen ja yhdistysten kesken. Asiakasomistajat kannustivat yhteensä 16 041 äänen voimin.

”Kannustajat-ohjelma on vuosittainen tapamme tukea toimialueemme lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja hyvinvointia. Nostimme tänä vuonna tuen saajien määrää kymmenellä toimijalla ja tukipottia 10 000 eurolla. Kiitos asiakasomistajillemme äänestysaktiivisuudesta ja kaikille äänestyksessä mukana olleille toimijoille siitä tärkeästä työstä, jota teette lasten ja nuorten hyväksi”, asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä kiittää.

Tänä vuonna Kannustajat-tukea jaetaan 80 000 euroa 55 eniten ääniä saaneelle toimijalle suhteessa heidän keräämiinsä ääniin. Eniten ääniä saaneista toimijoista jokainen saa vähintään 300 euroa ja enimmillään 3 000 euroa tukea.

Suurimmat äänimäärät ja samalla kolmen tuhannen euron tuen saavat Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry (872 ääntä), Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti (734 ääntä) sekä Lahden ensi- ja turvakoti Päijät-Hämeessä (729 ääntä).

”Äänet jakautuivat ilahduttavan monipuolisesti erilaisille toimijoille ja toiminnalle”, Järvenselkä sanoo.

Yli 2 000 euroa Kannustajat-tukea saavat lisäksi:

  • Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry (Autas), 381 ääntä
  • Junior-Pelicans ry, 347 ääntä
  • FC Lahti ry, 343 ääntä
  • Asenne ry, 330 ääntä
  • HPK-juniorijääkiekko ry, 323 ääntä
  • Hope yhdessä ja yhteisesti ry Lahti, 321 ääntä
  • Hope yhdessä ja yhteisesti ry Hämeenlinna, 309 ääntä

Katso äänestyksen kokonaistulos ja tukisummat.

Avainsanat

kannustajatsponsorointiharrastaminenhyvinvointilapsetnuoret

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvituskuva: Nuutti Karjalainen
Lataa

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye