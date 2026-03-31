Näin Hämeenmaan 80 000 euron Kannustajat-tuki jakautui – kolmelle paikalliselle toimijalle 3 000 euroa

Hämeenmaan asiakasomistajat päättivät maaliskuussa sähköpostiäänestyksellä Kannustajat-tuen jakautumisesta ohjelmaan ilmoittautuneiden seurojen ja yhdistysten kesken. Asiakasomistajat kannustivat yhteensä 16 041 äänen voimin.

”Kannustajat-ohjelma on vuosittainen tapamme tukea toimialueemme lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja hyvinvointia. Nostimme tänä vuonna tuen saajien määrää kymmenellä toimijalla ja tukipottia 10 000 eurolla. Kiitos asiakasomistajillemme äänestysaktiivisuudesta ja kaikille äänestyksessä mukana olleille toimijoille siitä tärkeästä työstä, jota teette lasten ja nuorten hyväksi”, asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä kiittää.

Tänä vuonna Kannustajat-tukea jaetaan 80 000 euroa 55 eniten ääniä saaneelle toimijalle suhteessa heidän keräämiinsä ääniin. Eniten ääniä saaneista toimijoista jokainen saa vähintään 300 euroa ja enimmillään 3 000 euroa tukea.

Suurimmat äänimäärät ja samalla kolmen tuhannen euron tuen saavat Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry (872 ääntä), Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti (734 ääntä) sekä Lahden ensi- ja turvakoti Päijät-Hämeessä (729 ääntä).

”Äänet jakautuivat ilahduttavan monipuolisesti erilaisille toimijoille ja toiminnalle”, Järvenselkä sanoo.

Yli 2 000 euroa Kannustajat-tukea saavat lisäksi:

Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry (Autas), 381 ääntä

Junior-Pelicans ry, 347 ääntä

FC Lahti ry, 343 ääntä

Asenne ry, 330 ääntä

HPK-juniorijääkiekko ry, 323 ääntä

Hope yhdessä ja yhteisesti ry Lahti, 321 ääntä

Hope yhdessä ja yhteisesti ry Hämeenlinna, 309 ääntä

