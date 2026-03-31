Oulun Lämpöputkitus Oy liittyy osaksi Lohkare Infra -konsernia
8.4.2026 09:00:00 EEST | Lohkare Infra Oy | Tiedote
Oululainen kaukolämpörakentamiseen erikoistunut Oulun Lämpöputkitus Oy on liittynyt osaksi Lohkare Infra -konsernia 1.4.2026 alkaen.
Vuonna 2011 perustettu Oulun Lämpöputkitus on perheyritys, joka on vakiinnuttanut asemansa luotettavana urakoitsijana erityisesti kuntien ja energiayhtiöiden kumppanina. Yhtiö toimii Oulusta käsin ja toteuttaa projekteja pääosin Pohjois-Suomen alueella. Yritysjärjestelyn jälkeen Oulun Lämpöputkitus jatkaa toimintaansa itsenäisesti omalla nimellään ja nykyisellä organisaatiollaan.
"On hienoa liittyä osaksi Lohkare Infran joukkoa, eli tiimiä, joka koostuu infra-alan huippuosaajista. Tämä vahvistaa merkittävästi resurssejamme, laajentaa osaamistamme ja parantaa entisestään kykyämme palvella asiakkaitamme", Oulun Lämpöputkitus Oy:n toimitusjohtaja Matti Ohenoja kertoo.
Oulun Lämpöputkituksen vahvuus perustuu kokeneeseen henkilöstöön, moderniin kalustoon ja varmaan toteutukseen, jossa projektit etenevät suunnitellusti ja laadusta tinkimättä. Yrityksen vuoden 2025 liikevaihto oli 8,2 milj. euroa ja se työllistää 28 henkilöä.
Osana Lohkare Infra -konsernia yhtiö pystyy jatkossa vastaamaan entistä laajempiin hankkeisiin ja hyödyntämään konsernin yhteisiä resursseja sekä osaamista. Tämä tukee erityisesti toimitusvarmuutta ja kykyä toteuttaa projekteja kasvavassa energia- ja infrarakentamisen markkinassa.
“Oulun Lämpöputkitus tuo Lohkareeseen vahvaa erikoisosaamista kaukolämpöverkostojen rakentamisesta ja saneerauksesta. Yhtiö täydentää konsernin kokonaisuutta ja tukee strategiaamme rakentaa valtakunnallisesti merkittävä infra-alan toimija”, Lohkare Infra -konsernin toimitusjohtaja Jussi Niemelä kertoo.
Lohkare Infra -konserniin kuuluvat entuudestaan VM Suomalainen Oy, Lännen Alituspalvelu Oy, Oteran Oy, Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy, Infra Kiri Oy, sekä Maalinja Oy ja EPR-Asennus Oy.
Lohkare Infra on yksi Suomen nopeimmin kasvavista infra-alan konserneista. Sen toimintamalli perustuu hajautettuun ja yrittäjähenkiseen johtamiseen, jossa yhtiöt säilyttävät oman identiteettinsä ja toimintatapansa hyötyen samalla yhteisistä resursseista ja kehittämisestä.
Jussi NiemeläToimitusjohtajaLohkare Infra OyPuh:0400462696jussi.niemela@lohkare.fi
Lohkare Infra on vuonna 2025 perustettu infra-alan konserni, jonka tavoitteena on yhdistää vahvojen ja hyvämaineisten yritysten osaaminen kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi. Konsernin toimintamalli perustuu hajautettuun ja yrittäjähenkiseen johtamiseen. Konserniyhtiöt säilyttävät oman brändinsä, toimintamallinsa ja asiakassuhteensa hyötyen yhteisistä resursseista, osaamisesta ja kehittämisestä.
Konsernin enemmistöomistaja on eurooppalainen sijoitusyhtiö Triton, joka tukee konsernin kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.
