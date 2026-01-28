Rakenteilla Suomen ensimmäinen kiinteistöalan data-avaruusratkaisu – tavoitteena energiatehokkaammat taloyhtiöt

Kiinteistö‑ ja rakennusala on murroksessa, jossa energiatehokkuuden parantaminen edellyttää aiempaa tehokkaampaa datan hyödyntämistä. Taloyhtiöissä energiadatan määrä kasvaa, mutta kulutusluvut, mittausdata ja huoltohistoriat sijaitsevat usein erillisissä järjestelmissä, ja niiden yhdistäminen on työlästä – erityisesti silloin, kun tietoa tuottavat ja käsittelevät useat eri toimijat. Sen seurauksena reagointi viivästyy ja osa energiansäästöpotentiaalista jää tunnistamatta.

Tähän haasteeseen vastaa data‑avaruusmalli, joka mahdollistaa yhteisen rakenteen energiadatan hallittuun ja turvalliseen jakamiseen. Data‑avaruudessa jokainen toimija säilyttää omistajuuden omaan dataansa ja päättää itse, mitä tietoa jaetaan, kenelle ja mihin tarkoitukseen. Kun tieto liikkuu sujuvasti ja yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, energiatehokkuutta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisemmin: vertailu eri kohteiden välillä helpottuu, poikkeamat havaitaan aiemmin ja energiansäästötoimenpiteet voidaan kohdentaa täsmällisemmin.

Suomessa on parhaillaan rakenteilla maan ensimmäinen kiinteistöalalle suunnattu data‑avaruusratkaisu osana Datalla energiansäästöä – Energiansäästöä datalla isännöinti‑ ja kiinteistöpalveluissa ‑hanketta. Kehitteillä oleva malli on ensimmäinen versio hajautetusta ratkaisusta, jossa isännöitsijöiden käsittelemää kulutus- ja energiatietoa hyödynnetään ensivaiheessa anonymisoituna ja vertailukelpoisena keskiarvodatana. Tavoitteena on luoda kestävä pohja datapohjaiselle, skaalautuvalle ja pitkäjänteiselle energiajohtamiselle koko kiinteistökannassa.

”Data‑avaruusratkaisu luo perustan toimintamallille, jota voidaan kehittää vaiheittain taloyhtiöiden todellisista tarpeista käsin. Kun energiadatan jakaminen perustuu yhteisiin rakenteisiin ja selkeisiin pelisääntöihin, ratkaisut eivät jää yksittäisiksi kokeiluiksi, vaan niitä voidaan hyödyntää yhdenmukaisesti eri puolilla Suomea”, kertoo Datalla energiansäästöä ‑hanketta koordinoiva Marko Mikkonen.

Kun energiankulutustieto on vertailtavissa taloyhtiöiden välillä, päätöksenteko perustuu ajantasaiseen tietoon. Isännöitsijöille tämä mahdollistaa paremman kokonaiskuvan energiankäytöstä ja tukee ennakoivaa toimintaa, samalla kun palveluntarjoajille avautuu mahdollisuus kehittää arjen ratkaisuja, jotka toimivat eri järjestelmissä ja kohteissa. Näin energiatehokkuutta voidaan parantaa sekä yksittäisissä taloyhtiöissä että koko kiinteistökannassa.

Isännöitsijä tai palveluntarjoaja – liity mukaan kehitykseen! Mukana on jo kuusi isännöintiyritystä Fluxio Groupista ja Taloasemasta. Yhdessä rakennamme perustan koko kiinteistökantaa palvelevalle energiajohtamiselle.

Datalla energiansäästöä – Energiansäästöä datalla isännöinti- ja kiinteistöpalveluissa -hanke on Euroopan unionin vihreän siirtymän valtakunnallisen EAKR-teemakokonaisuuden osarahoittama. Rahoitus on myönnetty Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen kautta.