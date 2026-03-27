JHL julkaisi vaalitavoitteensa: Työperäinen hyväksikäyttö kuriin ja irtisanomissuoja takaisin
8.4.2026 09:13:13 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Ammattiliitto JHL vaatii suunnanmuutosta vuoden 2027 eduskuntavaaleissa. Työelämään tarvitaan iso remontti, ja työntekijöiden turva pitää palauttaa.
Ammattiliitto JHL on julkaissut kärkitavoitteensa vuoden 2027 eduskuntavaaleihin.
Nykyinen hallitus on heikentänyt työntekijöiden turvaa. Samalla hallitus on pyrkinyt voimakkaasti lisäämään työelämän joustoja työnantajan hyväksi.
Suomeen uhkaa syntyä heikkenevän työelämän kierre. Poliittiset päätökset ovat heikentäneet erityisesti pieni- ja keskituloisten työntekijöiden turvaa.
JHL:llä on tulevalle vaalikaudelle kolme kärkitavoitetta, joilla parannetaan työelämää heikennysten sijaan.
Keskeistä on työperäisen hyväksikäytön ja harmaan talouden torjunta. Alipalkkaus pitää kriminalisoida Norjan mallin mukaisesti.
Ammattiliitoille on säädettävä itsenäinen kanneoikeus. Se tarkoittaa, että ammattiliitto voi nostaa oikeudessa kanteen työntekijän puolesta. Lisäksi tilaajavastuu pitää ulottaa kattamaan koko ketju mukaan lukien vastuu palkanmaksusta ja työehdoista. Tilaajavastuulaissa pitää velvoittaa tilaaja selvittämään, ovatko sopimuskumppanin palveluksessa työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden työluvat kunnossa.
Parannuksilla on jo kiire
Työelämään täytyy tuoda laatua. Muun muassa työturvallisuuteen, työkyvyn tukemiseen, osatyökykyisten asemaan ja palkka-avoimuuteen pitää satsata.
JHL esittää, että laittomasta irtisanomisesta määrättävää minimikorvausta korotetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaan määrään. Henkilöön liittyvistä syistä sekä tuotannollista ja taloudellisista syistä johtuvia irtisanomisperusteita pitää täsmentää ja kiristää.
JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström perustelee liiton vaalitavoitteita remontin tarpeella.
– Remontoinnilla on jo kiire. Heikennykset ovat kohdistuneet kaikkein voimakkaimmin pieni- ja keskituloisiin lapsiperheisiin. Heidän asemaansa on parannettava monin eri toimenpitein ja samalla palautettava suomalainen työelämä ja työmarkkina kohti Pohjoismaita, Ekström sanoo.
Hänen mukaansa Pohjoismaille ominainen jouston ja turvan tasapaino työelämässä ja työmarkkinoilla on murtunut kuluvalla hallituskaudella.
Työturvallisuuden laiminlyönneistä on seurattava organisaatioon kohdistuvia tuntuvampia sanktioita.
Laadukkaat ja kattavat julkiset palvelut pitää turvata. Valtiontalouden kohentamiseksi JHL esittää yritystukijärjestelmän karsimista, varallisuusveron palauttamista, suurituloisten solidaarisuusveron jatkamista sekä pääomatuloverotuksen kokonaistarkastelua, joka sisältää muun muassa verosuunnittelun porsaanreikien tukkimisen.
Lisätietoja:
JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström, 040 828 2865
Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Vesa Mauriala, 040 530 9702
Håkan EkströmJHL:n puheenjohtajaPuh:040 828 2865hakan.ekstrom@jhl.fi
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
