Kokoomuksen Sammallahti: Hallitus nopeuttaa maanpuolustukselle tärkeiden investointien toteutusta
8.4.2026 09:00:48 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Ympäristövaliokunta hyväksyi tiistaina 7.4. mietinnön hallituksen esityksestä, joka mahdollistaa nopeutetun lupaprosessin maanpuolustukselle tärkeiden tuotantolaitosten osalta.
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan valiokuntavastaava Tere Sammallahti näkee lakimuutokset keskeisenä keinona parantaa Suomen varautumista ja kriisivalmiutta.
”Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti, ja meidän on kyettävä vastaamaan tähän kehitykseen myös lainsäädännön tasolla. Nyt valiokunnassa hyväksytty lakipaketti mahdollistaa maanpuolustuksen kannalta kriittisten tuotantolaitosten rakentamisen ja käyttöönoton entistä sujuvammin”, Sammallahti aloittaa.
Lakimuutoksen myötä maanpuolustukselle tärkeiksi määritellyt tuotantolaitokset voivat saada etusijan lupakäsittelyssä. Lisäksi ne voidaan sijoittaa tietyin edellytyksin erillisen sijoittamisluvan perusteella ilman asemakaavaa tai yleiskaavaa.
”Kyse on tarkasti rajatusta lupaprosessin sujuvoittamisesta, jota voidaan soveltaa vain sellaisiin hankkeisiin, joilla on puolustusministeriön lausunnon perusteella olennainen merkitys maanpuolustukselle. Turvallisuus- tai ympäristövaatimuksiin ei olla tekemässä muutoksia. On kriittistä, että tällaiset hankkeet saadaan suunnittelupöydältä toteutukseen mahdollisimman nopeasti – tietysti samalla huolehtien hankkeiden turvallisuudesta”, Sammallahti jatkaa.
Ympäristövaliokunta teki eräitä täsmennyksiä hallituksen esitykseen muun muassa tarkentamalla valitusoikeutta.
”Valitusoikeuden tarkemmalla kohdistamisella pyritään ennaltaehkäisemään tilannetta, jossa maamme turvallisuudelle kriittistä hanketta voitaisiin tahallaan hidastaa tarpeettomilla valituksilla. Toteutettavan hankkeen lähialueella asuvilla ja niillä, joiden oikeuteen tai etuun hanke vaikuttaisi, olisi edelleen tavanomainen valitusoikeus. Näin kuuluu ollakin. Lisäksi valiokunta päätti, että mahdolliset valitukset tulee käsitellä kiireellisinä”, Sammallahti päättää.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho: Keskustan ehdotus kasvattaisi terveyseroja ja kustannuksia2.4.2026 13:17:28 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho pitävät keskustan kansanedustaja Markus Lohen ehdotusta (HS 29.3.) aikuisten suun terveydenhuollon siirtämisestä pois julkisen palvelun piiristä suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteiden vastaisena.
Kokoomuksen Lahdenperä: Paikallisia tuotteita pitää voida ostaa suoraan tekijältä1.4.2026 14:23:24 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Milla Lahdenperä pitää hallituksen esitystä alkoholilain muuttamisesta tärkeänä uudistuksena erityisesti Varsinais-Suomen kaltaisille alueille, joissa paikallinen tuotanto, ruokakulttuuri ja matkailu kulkevat vahvasti käsi kädessä.
Kokoomuksen Kilpi: Paikalliset maut ovat osa matkailua – helpotamme pientuottajien myyntiä1.4.2026 14:23:03 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kuopiolaiskansanedustaja Marko Kilpi pitää hallituksen alkoholilain muutosta tärkeänä askeleena Itä-Suomen matkailulle ja pienyrittäjille. Muutos mahdollistaisi sen, että esimerkiksi tislaamot, panimot ja viinitilat voisivat myydä omia tuotteitaan suoraan asiakkaille paikan päällä.
Kokoomuksen Wallinheimo: Pientuottajille vihdoin mahdollisuus myydä omia tuotteita suoraan valmistuspaikalta1.4.2026 14:22:25 EEST | Tiedote
Moni suomalainen arvostaa paikallisia tuotteita ja haluaa ostaa niitä suoraan tekijältä. Nykyinen lainsäädäntö on kuitenkin tehnyt siitä monessa tapauksessa tarpeettoman vaikeaa. Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo iloitsee hallituksen esityksestä, joka helpottaa kotimaisten alkoholialan pientuottajien toimintaa.
Kokoomuksen Vestman: Tuomareiden motiivien kyseenalaistaminen ei kuulu oikeusvaltioon - kritiikki on suunnattava lainsäätäjään30.3.2026 11:35:34 EEST | Tiedote
Korkein oikeus tuomitsi kansanedustaja Päivi Räsäsen sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman pitää perusteettomina ja haitallisina julkisuudessa esitettyjä puheenvuoroja, joissa on kyseenalaistettu asian ratkaisseiden tuomareiden motiivit ja joissa ratkaisu on leimattu ideologiseksi. Vestmanin mukaan sen sijaan lainsäätäjän tulisi katsoa peiliin ja arvioida, voidaanko sanan- ja uskonnonvapautta rajoittaa jatkossa näin tulkinnanvaraisella pykälällä.
