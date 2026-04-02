Kokoomuksen Sammallahti: Hallitus nopeuttaa maanpuolustukselle tärkeiden investointien toteutusta

Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan valiokuntavastaava Tere Sammallahti näkee lakimuutokset keskeisenä keinona parantaa Suomen varautumista ja kriisivalmiutta.

”Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti, ja meidän on kyettävä vastaamaan tähän kehitykseen myös lainsäädännön tasolla. Nyt valiokunnassa hyväksytty lakipaketti mahdollistaa maanpuolustuksen kannalta kriittisten tuotantolaitosten rakentamisen ja käyttöönoton entistä sujuvammin”, Sammallahti aloittaa.

Lakimuutoksen myötä maanpuolustukselle tärkeiksi määritellyt tuotantolaitokset voivat saada etusijan lupakäsittelyssä. Lisäksi ne voidaan sijoittaa tietyin edellytyksin erillisen sijoittamisluvan perusteella ilman asemakaavaa tai yleiskaavaa.

”Kyse on tarkasti rajatusta lupaprosessin sujuvoittamisesta, jota voidaan soveltaa vain sellaisiin hankkeisiin, joilla on puolustusministeriön lausunnon perusteella olennainen merkitys maanpuolustukselle. Turvallisuus- tai ympäristövaatimuksiin ei olla tekemässä muutoksia. On kriittistä, että tällaiset hankkeet saadaan suunnittelupöydältä toteutukseen mahdollisimman nopeasti – tietysti samalla huolehtien hankkeiden turvallisuudesta”, Sammallahti jatkaa.

Ympäristövaliokunta teki eräitä täsmennyksiä hallituksen esitykseen muun muassa tarkentamalla valitusoikeutta.

”Valitusoikeuden tarkemmalla kohdistamisella pyritään ennaltaehkäisemään tilannetta, jossa maamme turvallisuudelle kriittistä hanketta voitaisiin tahallaan hidastaa tarpeettomilla valituksilla. Toteutettavan hankkeen lähialueella asuvilla ja niillä, joiden oikeuteen tai etuun hanke vaikuttaisi, olisi edelleen tavanomainen valitusoikeus. Näin kuuluu ollakin. Lisäksi valiokunta päätti, että mahdolliset valitukset tulee käsitellä kiireellisinä”, Sammallahti päättää.