Vaasan kaupunki liputtaa evakkojen kunniaksi 20.4.
8.4.2026 08:47:28 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Evakkojen liputuspäivää vietetään 20.4.2026. Vaasan kaupunki liputtaa hallintotalolla sekä torilla.
Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta koko maassa maanantaina 20.4.2026 evakkojen kunniaksi. Liput nostetaan salkoon kello 8 ja lasketaan auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään klo 21.
Evakkojen liputuspäivänä kunnioitetaan heitä, jotka ovat joutuneet muuttamaan kotiseudultaan pysyvästi tai menettäneet kotinsa väliaikaisesti sodan takia.
Liputtamalla evakkojen päivänä
- nostamme esiin rauhan merkityksen epävakaassa maailmassamme
- kunnioitamme evakkojen työtä Suomen jälleenrakentamisessa
- ylläpidämme historiatietoa Suomen sodista ja sotien vuoksi kotinsa jättäneistä evakoista tuleville sukupolville
- kunnioitamme evakkojen ja heidän jälkeläistensä lisäksi kaikkia kotinsa eri syistä vasten tahtoaan jättämään joutuneita ihmisiä.
Toisen maailmansodan aikana Suomi menetti laajoja alueita, joista pysyvästi evakuoitiin noin 440 000 ja väliaikaisesti lähes 200 000 ihmistä. Heidän joukossaan oli yli 200 000 lasta.
Kunnilla ja seurakunnilla on ollut merkittävä tehtävä evakkojen auttamisessa, asuttamisessa ja tukemisessa.
Evakkojen liputuspäivää alettiin viettää keväällä 2025 Karjalan Liiton aloitteesta.
Marjo Mäki-KrekolaHallintojohtajaPuh:+358 40 487 9194marjo.maki-krekola@vaasa.fi
Vasa stad flaggar för de evakuerade 20.48.4.2026 08:47:43 EEST | Pressmeddelande
Det flaggas för de evakuerades dag 20.4.2026. Vasa stad flaggar vid Styrelsegården och på torget.
