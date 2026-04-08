Vaasan kaupunki liputtaa evakkojen kunniaksi 20.4.

Valtionosuusjärjestelmä vaarantaa asukkaiden yhdenvertaisuuden ja kuntien rahoituksen – muutos tarvitaan välittömästi 7.4.2026 16:25:33 EEST | Tiedote

Valtionosuusjärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että kunnilla on edellytykset selvitä lakisääteisistä tehtävistään. Tällä taataan se, että keskenään erilaisten kuntien asukkailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada perusoikeuksiensa toteutumisen kannalta välttämättömiä palveluja. Nykyinen järjestelmä ei toimi tarkoitetulla tavalla, mikä vaarantaa asukkaiden yhdenvertaisuuden ja kuntien rahoituksen. Tämä todetaan professori Tuomas Ojasen asiantuntijalausunnossa, jossa arvioidaan valtionosuusjärjestelmän perustuslainmukaisuutta. 13 kaupunkia Suomen 21 suurimmasta kaupungista vaatii järjestelmän välitöntä uudistamista.