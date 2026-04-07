Tankar sai uudet kahvilayrittäjät

Tilinpäätös 2025: Kaupungin ja liikelaitoksen tulos kääntyi ylijäämäiseksi 30.3.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Kaupungin ja liikelaitos Kokkolan Veden tilikauden tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja muodostui 4,3 miljoonaa euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen kaupungin ja liikelaitoksen tilikauden ylijäämä oli 4,7 miljoonaa euroa. Tulos parani edellisestä vuodesta selvästi. Edellisen alijäämäisen tilikauden jälkeen kaupungin ja liikelaitoksen tulos päätyi jälleen ylijäämäiseksi, jossa toimintakate toteutui talousarviota odotettua paremmin ja vuosikate koheni rahoituserien jälkeen.