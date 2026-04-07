Tankar sai uudet kahvilayrittäjät
8.4.2026 08:58:12 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kesälla 2026 Tankarin kahvila-ravintolan ottaa haltuunsa Kesäravintola Elban yrittäjäkolmikko Ville Sammallahti, Kim Nisula ja Tomi Yrjänä. Cafe Tankar avaa ovensa 3.6.2026 alkaen.
Uusille yrittäjille saari tarjoaa mielenkiintoisen haasteen. ”Tankar on meille kokkolalaisille tuttu ja ainutlaatuinen paikka. Kun tilaisuutta saaren kahvilatoimintaan tarjottiin, puntaroimme asiaa pitkään ja monelta kantilta ennen lopullista päätöstämme”, toteaa Tomi Yrjänä. ”Yrittäjän näkökulmasta Kesäravintola Elban ja Cafe Tankarin toiminnot tukevat hyvin toisiaan. Kahvilan tarjontaan on suunnitteilla uusia makuja, mutta perinteinen lohikeittokin säilyy totta kai Tankarin ruokalistalla!”
Cafe Tankar vastaa jatkossakin myös saarella majoittuvien asiakkaiden aamupalan ja iltaruokailun järjestämisestä.
Tankarin satamavoutina toimiva kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg on mielissään uudesta sopimuksesta. ”Tankar on sekä historiallisesti että matkailullisesti ainutlaatuinen kohde, joka tarvitsee toimivat palvelut kesäsesongin ajalle. Kohde vaatii yrittäjiltä jo sijaintinsa puolesta sitoutuneisuutta ja joustavuutta. Samalla se on yksi merellisen Kokkolan helmistä.”
Sopimus kahvilatoiminnasta yrittäjien kanssa on tehty vuodelle 2026. Sopimus sisältää option kesälle 2027.
Tankarin saarella vierailee vuosittain yli 5000 risteilymatkustajaa. M/S Jenny kuljettaa matkustajia saareen touko-syyskuussa, vilkkaimman kesäsesongin aikaan reittiliikenteen kyytiin pääsee päivittäin. Kokkolan ulkosaaristossa sijaitseva majakkasaari on myös suosittu omatoimiveneilijöiden ja saaren kesäasukkaiden kohde. Cafe Tankar toimii saarella 1800-luvulta peräisin olevassa hirsirakennuksessa, jossa asiakaspaikkoja on sisällä 20 ja ulkona 48.
Jonne SandbergKehitysjohtajaPuh:0447809093jonne.sandberg@kokkola.fi
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
