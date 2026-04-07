Kotihoidon yritys konkurssiin Haukiputaalla – asiakkaat saavat palvelun Pohteelta
8.4.2026 09:18:36 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy on asetettu konkurssiin torstaina 2.4.2026. Asiakkaiden palvelut eivät ole katkenneet, vaan palvelun järjestää nyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. Haukiputaan Kotihoivapalvelujen henkilöstö on siirtynyt töihin Pohteelle.
Pohde järjestää kotihoidon palvelut konkurssiin asetetun Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy:n asiakkaille. Haukiputaan Kotihoivapalveluilla on noin 125 asiakasta, jotka siirtyivät konkurssin myötä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaiksi 2.4. alkaen. Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä, eikä palveluissa tapahdu toistaiseksi muutoksia.
Haukiputaan Kotihoivapalvelujen henkilöstö siirtyi 3.4.2026 alkaen työsuhteeseen Pohteelle. Työ on jatkunut saumattomasti ja henkilöstö tekee asiakaskäynnit sovittujen suunnitelmien mukaisesti.
Maria VahtolaPalvelualuejohtaja Alueelliset ikäihmisten palvelutPuh:0447034026maria.vahtola@pohde.fi
Mari Saari-SomerohenkilöstöpäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1201mari.saari-somero@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
