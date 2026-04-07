MEDIAKUTSU: Kruunuvuorensillan avajaiset lauantaina 18. huhtikuuta
8.4.2026 10:05:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Kutsu
Laajasalon Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävä Suomen pisin silta, Kruunuvuorensilta, avataan lauantaina 18. huhtikuuta 2026 kello 14. Jalankulkijat pääsevät sillalle kello 14 ja pyöräilijät kello 17. Kruunusillat-hanke ja Helsingin kaupunki kutsuvat toimituksenne edustajan sillan avajaisiin sekä ennakkotilaisuuteen Korkeasaaren sisääntulorakennuksen kokoustilaan kello 13 alkaen.
Ennakkotilaisuudessa ovat paikalla pormestari Daniel Sazonov, Kruunuvuorensillan pääsuunnittelija Sami Niemelä WSP Finlandista, suunnittelutiimissä mukana ollut arkkitehti Tom Osborne Knight Achitectsilta, Kruunusillat-raitiotien hankejohtaja Ville Alajoki kaupunkiympäristön toimialalta sekä Kruunusillat-hankkeen kumppaneita.
Kello 13.40 ennakkotilaisuudesta siirrytään yhdessä kävellen Korkeasaaren Palosaaren länsipäähän, jossa Kruunuvuorensilta avataan virallisesti kello 14 pormestari Sazonovin leikatessa nauhan. Pormestarin avajaispuhe pidetään sillan keskiosassa noin kello 14.20. Silta avataan kello 14 myös Laajasalon puolelta. Laajasalon päässä nauhan leikkaa apulaispormestari Johanna Laisaari.
Ohjelmallinen osuus päättyy kello 15. Helsingin seudun pyöräilijät ry:n pyöräparaati kulkee sillalla kello 17 alkaen.
Ilmoittautuminen
Pyydämme ilmoittautumiset keskiviikkoon 15. huhtikuuta mennessä: uutispäällikkö Laura Itävaara, Helsingin kaupunginkanslian ulkoinen viestintä, s-posti: laura.itavaara@hel.fi, puh. 050 547 5706.
Ennakkotilaisuudessa on kevyt tarjoilu.
Saapumisohje
Osoite: Mischan ja Maschan aukio 1, Korkeasaaren pohjoisrannalla, Finkensillan ja Korkeasaarensillan päässä. Saapumisohje: Saapuminen – Korkeasaari.
Haastattelut
Haastattelupyynnöt ilmoittautumisen yhteydessä.
Haastatteluja on mahdollista tehdä sillalla ja sillan päissä Kruunuvuorensillan avaamisen jälkeen.
Pormestarin haastattelupyynnöt: oskari.heinonen@hel.fi.
Valokuvia median käyttöön
Kruunusiltojen materiaalipankki
Kruunusillat-allianssi
Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.
Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat
YIT Infra Oy ja Kreate Oy. Kruunuvuorensillan ovat suunnitelleet WSP Finland Oy ja Knight Architects Ltd.
