Kelan palvelupiste Jyväskylässä muuttaa Työntaloon

Jyväskylän Kelan palvelupiste palvelee 20.4.2026 alkaen osoitteessa Hannikaisenkatu 11–13, Työntalon 2. kerroksessa. Palvelupiste on avoinna entiseen tapaan ma–ti klo 12–16 ja to–pe klo 12–16. Asiakastilassa on myös asiakastietokoneita omatoimista Kela-asiointia varten.

Kelan nykyinen palvelupiste osoitteessa Vapaudenkatu 40–42 on suljettu perjantaina 17.4. muuton vuoksi.

Työntalolla Kelan kanssa samoissa tiloissa toimivat Jyväskylän kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluiden palvelualueen työllistymistä edistävien sosiaalipalveluiden sosiaaliohjaaja ajanvarauksella.

– Työntalolla asiakkaat saavat Kelan, työllisyyden, kotoutumisen ja hyvinvointialueen palveluita samasta palvelupisteestä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisempaa palvelua ja vastata entistä paremmin niiden asiakkaiden palvelutarpeeseen, joiden elämäntilanne edellyttää laajempaa palveluiden yhteensovittamista, kertoo Kelan asiakaspalvelukeskuksen päällikkö Pia Härkönen.

Saman katon alla toimivat palvelut helpottavat asiakkaan asiointia

Yhteiset toimitilat mahdollistavat tiiviimmän yhteistyön eri toimijoiden välillä ja helpottavat asiakkaan ohjautumista oikeiden palvelujen piiriin. Monialainen työskentely tukee erityisesti asiakkaita, joiden tilanteessa yhdistyvät työllisyyteen, toimeentuloon ja sosiaaliseen tukeen liittyvät kysymykset.

– Myös aikuisten sosiaalipalveluiden näkökulmasta tilajärjestely mahdollistaa monialaisen yhteistyön käytännön tasolla entistäkin paremmin, toteavat Keski-Suomen hyvinvointialueelta palvelupäällikkö Laura Vänttinen ja palvelujohtaja Ulla Kuittu.

Yhteistyön tiivistyminen näkyy arjessa muun muassa sujuvampana tiedonkulkuna ja parempana mahdollisuutena tarkastella asiakkaan tilannetta kokonaisuutena eri toimijoiden näkökulmista.

– On ilo toivottaa Kela ja hyvinvointialue tervetulleeksi uusiin tiloihin Työntaloon! Kun toimimme lähekkäin, on yhteistyömme entistä tiiviimpää ja voimme rakentaa yhdessä parempaa asiakaskokemusta, sanoo Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö Mia Friman.

Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. OmaKelassa voi myös jättää soittopyynnön puhelinpalveluun.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

