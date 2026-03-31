Muistutus: Kutsu MTK:n valtuuskunnan kevätkokoukseen 9.4.

Aika: torstai 9.4. klo 8.30–n. 16.00

Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo

Kokouksessa käsitellään MTK:n toiminnan ja talouden keskeisiä kysymyksiä sekä linjataan järjestön tulevaa suuntaa. Päivän aikana:

valitaan valtuuskunnan puheenjohtajisto vuodelle 2026

hyväksytään vuoden 2025 vuosikertomus

käsitellään järjestön kehittämiseen liittyviä asioita ja sääntömuutosta

käydään yleiskeskustelu

kuullaan MTK:n puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus

julkistetaan Vuoden Helmi 2025.





Kokous tarjoaa mahdollisuuden seurata MTK:n keskeisiä linjauksia ja keskustelua ajankohtaisista maa- ja metsätalouden kysymyksistä.



Kokous on pääosin avoin medialle. Osa asioista (talous, järjestöasiat ja sääntömuutos) käsitellään suljetussa osuudessa. Kokousta voi seurata myös etänä. Lähetämme linkin ilmoittautuneille.



Kokouksen asialista ja aikataulu nettisivuillamme https://www.mtk.fi/-/mtk-valtuuskunta-2026

Ilmoittautumiset: kaija.stormbom@mtk.fi

Tervetuloa!

MTK-viestintä

Lisätietoja valtuuskunnan kokouksesta:

Pertti Hakanen, järjestöpäällikkö, MTK, 050 050 5997

Jussi Martikainen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, MTK, 040 755 7829

Kaija Stormbom, viestinnän asiantuntija, MTK, 040 8489 559