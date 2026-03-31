Muistutus: Kutsu MTK:n valtuuskunnan kevätkokoukseen 9.4.
8.4.2026 09:55:06 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry järjestää valtuuskunnan kevätkokouksen 9.4.2026 Espoon Hanasaaressa. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.
Aika: torstai 9.4. klo 8.30–n. 16.00
Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo
Kokouksessa käsitellään MTK:n toiminnan ja talouden keskeisiä kysymyksiä sekä linjataan järjestön tulevaa suuntaa. Päivän aikana:
- valitaan valtuuskunnan puheenjohtajisto vuodelle 2026
- hyväksytään vuoden 2025 vuosikertomus
- käsitellään järjestön kehittämiseen liittyviä asioita ja sääntömuutosta
- käydään yleiskeskustelu
- kuullaan MTK:n puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus
- julkistetaan Vuoden Helmi 2025.
Kokous tarjoaa mahdollisuuden seurata MTK:n keskeisiä linjauksia ja keskustelua ajankohtaisista maa- ja metsätalouden kysymyksistä.
Kokous on pääosin avoin medialle. Osa asioista (talous, järjestöasiat ja sääntömuutos) käsitellään suljetussa osuudessa. Kokousta voi seurata myös etänä. Lähetämme linkin ilmoittautuneille.
Kokouksen asialista ja aikataulu nettisivuillamme https://www.mtk.fi/-/mtk-valtuuskunta-2026
Ilmoittautumiset: kaija.stormbom@mtk.fi
Tervetuloa!
MTK-viestintä
Lisätietoja valtuuskunnan kokouksesta:
Pertti Hakanen, järjestöpäällikkö, MTK, 050 050 5997
Jussi Martikainen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, MTK, 040 755 7829
Kaija Stormbom, viestinnän asiantuntija, MTK, 040 8489 559
