Muistutus: Kutsu MTK:n valtuuskunnan kevätkokoukseen 9.4.

8.4.2026 09:55:06 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry järjestää valtuuskunnan kevätkokouksen 9.4.2026 Espoon Hanasaaressa. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta. 

Valtuuskunta syksy 26.11.2025
Valtuuskunta syksy 26.11.2025 MTK aineistopankki Oikeudet annetaan.

Aika: torstai 9.4. klo 8.30–n. 16.00
Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo

Kokouksessa käsitellään MTK:n toiminnan ja talouden keskeisiä kysymyksiä sekä linjataan järjestön tulevaa suuntaa. Päivän aikana:

  • valitaan valtuuskunnan puheenjohtajisto vuodelle 2026
  • hyväksytään vuoden 2025 vuosikertomus
  • käsitellään järjestön kehittämiseen liittyviä asioita ja sääntömuutosta
  • käydään yleiskeskustelu
  • kuullaan MTK:n puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus
  • julkistetaan Vuoden Helmi 2025.


Kokous tarjoaa mahdollisuuden seurata MTK:n keskeisiä linjauksia ja keskustelua ajankohtaisista maa- ja metsätalouden kysymyksistä.

Kokous on pääosin avoin medialle. Osa asioista (talous, järjestöasiat ja sääntömuutos) käsitellään suljetussa osuudessa. Kokousta voi seurata myös etänä. Lähetämme linkin ilmoittautuneille.

Kokouksen asialista ja aikataulu nettisivuillamme https://www.mtk.fi/-/mtk-valtuuskunta-2026

Ilmoittautumiset: kaija.stormbom@mtk.fi

Tervetuloa!

MTK-viestintä

Lisätietoja valtuuskunnan kokouksesta: 
Pertti Hakanen, järjestöpäällikkö, MTK, 050 050 5997
Jussi Martikainen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, MTK, 040 755 7829
Kaija Stormbom, viestinnän asiantuntija, MTK, 040 8489 559

Valtuuskunta syksy 26.11.2025
Valtuuskunta syksy 26.11.2025
MTK aineistopankki Oikeudet annetaan.
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye