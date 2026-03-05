Janne Jumppanen Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi

8.4.2026 10:23:32 EEST | Liikennevakuutuskeskus | Tiedote

OTK, varatuomari Janne Jumppanen on nimitetty Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi 1.7.2026 alkaen. Hänen nimityksensä on osa Vakuutuskeskuksen johtamismallin uudistusta, joka toteutetaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäen siirtyessä eläkkeelle. Uudistuksessa Liikennevakuutuskeskukselle ja Potilasvakuutuskeskukselle nimetään omat toimitusjohtajansa, kun aiemmin niillä oli yhteinen toimitusjohtaja.

Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Jumppanen
On erityisen mielenkiintoista päästä johtamaan tätä kokonaisuutta aikana, jolloin liikenteen teknologinen murros ja digitalisaatio muuttavat toimintaympäristöämme nopeasti ja myös tekoälyn tuomat mahdollisuudet kasvavat, Liikennevakuutuskeskuksen uusi toimitusjohtaja Janne Jumppanen toteaa.

- Liikennevakuutuskeskuksen tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä. Työmme näkyy liikennevahingon kärsineiden oikeusturvana, liikennevakuutusjärjestelmän toimivuutena ja liikenneturvallisuuden edistämisenä. Samalla LVK toimii laajasti kansainvälisissä verkostoissa ja yhteistyössä. On erityisen mielenkiintoista päästä johtamaan tätä kokonaisuutta aikana, jolloin liikenteen teknologinen murros ja digitalisaatio muuttavat toimintaympäristöämme nopeasti ja myös tekoälyn tuomat mahdollisuudet kasvavat, Jumppanen toteaa. 

Jumppanen siirtyy toimitusjohtajaksi Liikennevakuutuskeskuksen johtajan tehtävästä. Samalla hän aloittaa työnsä myös Ympäristövakuutuskeskuksen toimitusjohtajana. Jumppanen on vastannut vuodesta 2002 alkaen Liikennevakuutuskeskuksen kotimaisesta ja kansainvälisestä liikennevakuutus- ja vahinkotoiminnasta sekä vakuutusyhtiöyhteistyön koordinoinnista ja toiminnan kehittämisestä.  

Ennen nykyistä tehtäväänsä Jumppanen työskenteli eurooppalaisessa vakuutusalan keskusjärjestössä CEA:ssa Pariisissa ja Brysselissä päävastuualueinaan liikenne- ja ympäristövastuudirektiivien valmistelu sekä liikenneturvallisuus. Jumppanen on myös kirjoittanut liikennevakuutuksesta useita artikkeleita ja julkaisuja. Hänen viimeisimpiin julkaisuihinsa kuuluu yhdessä Juha Mikkolan ja Sami Reinikan kanssa kirjoitettu ”Liikennevakuutus”. 

Liikennevakuutuskeskus lyhyesti

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

