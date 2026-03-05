Janne Jumppanen Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi

- Liikennevakuutuskeskuksen tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä. Työmme näkyy liikennevahingon kärsineiden oikeusturvana, liikennevakuutusjärjestelmän toimivuutena ja liikenneturvallisuuden edistämisenä. Samalla LVK toimii laajasti kansainvälisissä verkostoissa ja yhteistyössä. On erityisen mielenkiintoista päästä johtamaan tätä kokonaisuutta aikana, jolloin liikenteen teknologinen murros ja digitalisaatio muuttavat toimintaympäristöämme nopeasti ja myös tekoälyn tuomat mahdollisuudet kasvavat, Jumppanen toteaa.

Jumppanen siirtyy toimitusjohtajaksi Liikennevakuutuskeskuksen johtajan tehtävästä. Samalla hän aloittaa työnsä myös Ympäristövakuutuskeskuksen toimitusjohtajana. Jumppanen on vastannut vuodesta 2002 alkaen Liikennevakuutuskeskuksen kotimaisesta ja kansainvälisestä liikennevakuutus- ja vahinkotoiminnasta sekä vakuutusyhtiöyhteistyön koordinoinnista ja toiminnan kehittämisestä.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Jumppanen työskenteli eurooppalaisessa vakuutusalan keskusjärjestössä CEA:ssa Pariisissa ja Brysselissä päävastuualueinaan liikenne- ja ympäristövastuudirektiivien valmistelu sekä liikenneturvallisuus. Jumppanen on myös kirjoittanut liikennevakuutuksesta useita artikkeleita ja julkaisuja. Hänen viimeisimpiin julkaisuihinsa kuuluu yhdessä Juha Mikkolan ja Sami Reinikan kanssa kirjoitettu ”Liikennevakuutus”.