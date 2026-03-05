Janne Jumppanen Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi
8.4.2026 10:23:32 EEST | Liikennevakuutuskeskus | Tiedote
OTK, varatuomari Janne Jumppanen on nimitetty Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi 1.7.2026 alkaen. Hänen nimityksensä on osa Vakuutuskeskuksen johtamismallin uudistusta, joka toteutetaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäen siirtyessä eläkkeelle. Uudistuksessa Liikennevakuutuskeskukselle ja Potilasvakuutuskeskukselle nimetään omat toimitusjohtajansa, kun aiemmin niillä oli yhteinen toimitusjohtaja.
- Liikennevakuutuskeskuksen tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä. Työmme näkyy liikennevahingon kärsineiden oikeusturvana, liikennevakuutusjärjestelmän toimivuutena ja liikenneturvallisuuden edistämisenä. Samalla LVK toimii laajasti kansainvälisissä verkostoissa ja yhteistyössä. On erityisen mielenkiintoista päästä johtamaan tätä kokonaisuutta aikana, jolloin liikenteen teknologinen murros ja digitalisaatio muuttavat toimintaympäristöämme nopeasti ja myös tekoälyn tuomat mahdollisuudet kasvavat, Jumppanen toteaa.
Jumppanen siirtyy toimitusjohtajaksi Liikennevakuutuskeskuksen johtajan tehtävästä. Samalla hän aloittaa työnsä myös Ympäristövakuutuskeskuksen toimitusjohtajana. Jumppanen on vastannut vuodesta 2002 alkaen Liikennevakuutuskeskuksen kotimaisesta ja kansainvälisestä liikennevakuutus- ja vahinkotoiminnasta sekä vakuutusyhtiöyhteistyön koordinoinnista ja toiminnan kehittämisestä.
Ennen nykyistä tehtäväänsä Jumppanen työskenteli eurooppalaisessa vakuutusalan keskusjärjestössä CEA:ssa Pariisissa ja Brysselissä päävastuualueinaan liikenne- ja ympäristövastuudirektiivien valmistelu sekä liikenneturvallisuus. Jumppanen on myös kirjoittanut liikennevakuutuksesta useita artikkeleita ja julkaisuja. Hänen viimeisimpiin julkaisuihinsa kuuluu yhdessä Juha Mikkolan ja Sami Reinikan kanssa kirjoitettu ”Liikennevakuutus”.
Janne JumppanenjohtajaLiikennevakuutuskeskusPuh:040 450 4543janne.jumppanen@vakuutuskeskus.fi
Liikennevakuutuskeskus lyhyesti
Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.
Lue lisää julkaisijalta Liikennevakuutuskeskus
Vakuuttamattomasta ajoneuvosta pahimmillaan tuhansien eurojen lasku, helppo muistisääntö auttaa5.3.2026 06:11:00 EET | Tiedote
Jos liikennevakuutettava rekisteröity ajoneuvo on pitkään ilman vakuutusta, seurauksena voi olla jopa yli kymmenen tuhannen euron maksu. Useimmin vakuuttamattomuusaika on kuitenkin vain muutamia päiviä, jolloin maksukin jää alle sadan euron. Vuonna 2025 vakuuttamattomuusmaksu määrättiin yli 30 000 ajoneuvolle.
Vältä sudenkuopat autokaupoilla – sekä ostajalla että myyjällä riski ylimääräisiin maksuihin24.2.2026 06:11:00 EET | Tiedote
Ajoneuvon vaihtaessa omistajaa on oltava tarkkana, ettei joudu maksamaan turhia ylimääräisiä maksuja. Jos liikennevakuutus unohtuu, seurauksena on vakuuttamattomuusmaksu, eli maksu ajalta, jolloin ajoneuvolla ei ole ollut vakuutusta. Laiminlyönti on usein vahinko, ja johtuu siitä, että vakuutus on otettu liian myöhään.
Tutkimus: Sähköautojen onnettomuusriski hieman polttomoottoriautoja pienempi9.2.2026 06:10:00 EET | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan täyssähköautoilla ajetaan hieman vähemmän loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia kuin polttomoottoriautoilla. Teknologian kehityksestä huolimatta henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien riski ei kuitenkaan ole Suomessa kymmenessä vuodessa pienentynyt.
Taas kyseenalainen ennätys liikenteessä5.2.2026 06:11:00 EET | Tiedote
Liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja tavattiin liikenteessä viime vuonna ennätysmäärä, yli 4100 ajoneuvoa. Kiinni jääneille voi rapsahtaa iso lisälasku sekä ajoneuvoveron että vakuutusmaksujen osalta. Ajoneuvo tulee ottaa takaisin liikennekäyttöön, ennen kuin sillä voi lähteä ajamaan.
Liikennevakuutus ei koske vain autoja – myös golfauto, lumiskootteri ja jopa panssarivaunu tulee vakuuttaa23.1.2026 06:10:00 EET | Tiedote
Liikenteessä on uudenlaisia ajoneuvoja, ja etenkin sähköistyminen on avannut markkinoita erikoisillekin liikkumisvälineille. Vakuuttamisen näkökulmasta tilanne on selkeä: golfautot, lumiskootterit ja muut erikoiset ajopelit tulee liikennevakuuttaa.
