Lapin hirvikanta kasvussa

Lapin alueellinen riistaneuvosto kuuli sidosryhmiä hirvikannan verotuksesta, kannantilasta ja hirvien aiheuttamista vahingoista. Metsästyksen jälkeinen hirvikanta kasvoi Lapissa edellisvuodesta vajaalla tuhannella hirvellä. Seitsemällä hirvitalousalueella kanta on riistaneuvoston asettamien tavoitteiden mukainen. Sidosryhmät olivat pääosin tyytyväisiä hirvikannan tilaan ja vahinkotilanteeseen. Kannan leikkaamista pidettiin kuitenkin tarpeellisena niillä hirvitalousalueilla, joilla kanta on tavoitehaarukan yläosassa tai yläpuolella.