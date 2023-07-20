Suomen riistakeskus – Lappi

Lapin hirvikanta kasvussa

8.4.2026 14:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Lappi | Tiedote

Jaa

Lapin alueellinen riistaneuvosto kuuli sidosryhmiä hirvikannan verotuksesta, kannantilasta ja hirvien aiheuttamista vahingoista. Metsästyksen jälkeinen hirvikanta kasvoi Lapissa edellisvuodesta vajaalla tuhannella hirvellä. Seitsemällä hirvitalousalueella kanta on riistaneuvoston asettamien tavoitteiden mukainen. Sidosryhmät olivat pääosin tyytyväisiä hirvikannan tilaan ja vahinkotilanteeseen. Kannan leikkaamista pidettiin kuitenkin tarpeellisena niillä hirvitalousalueilla, joilla kanta on tavoitehaarukan yläosassa tai yläpuolella.

Riistaneuvoston keväällä 2024 asettamien tavoitehaarukoiden mukaan Lapin hirvikannan tulisi vuosina 2024–2026 olla 13 639–19 831 hirveä, keskimäärin noin 16 700 hirveä. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Lapin hirvikanta oli viime metsästyskauden 2025–2026 jälkeen 18 800 hirveä. Lappi on jaettu yhdeksään hirvitalousalueeseen. Näistä Lounais-Lapin (HTA 8) ja Länsi-Lapin (HTA 5) hirvitalousalueilla kanta ylittää asetetun tavoitetason.

Hirvikannan rakenne on Lapissa hyvällä tasolla. Aikuisten eläinten sukupuolijakauma vastaa pääosin tavoitteita: korkeintaan 1,5 naarasta yhtä urosta kohden. Naaraiden osuus on tavoitetasoa suurempi selvimmin Posiolla ja Ranualla. Vasojen osuus talvikannassa oli Inaria lukuun ottamatta tavoitteen (20–30 prosenttia) mukainen. Metsästyksessä on pyritty viime vuosina lisäämään vasasaalista vasatuoton kasvaessa.

Suomen metsäkeskuksen mukaan vuonna 2025 korvattujen metsävahinkojen suuruus oli 147 350 euroa, josta laatutappiokorvauksia oli 56 585 euroa ja arviointikustannuksia 90 765 euroa. Korvausten perusteena ollut vahinkopinta-ala oli 569 hehtaaria. Arvioitujen yksityismaiden metsävahinkojen pinta-ala kasvoi viime vuosia korkeammalle tasolle.

Hirvien aiheuttamia maatalousvahinkoja korvattiin Lapin alueella vuonna 2025 yhteensä 5 323 euroa. Vahingot aiheutuivat rehupaaleille ja nauriskasvustolle.

Tilastokeskuksen mukaan Lapissa tapahtui vuoden 2025 aikana 114 hirvikolaria. Kolarimäärä nousi vuosia 2020–2024 korkeammalle. Kasvua tapahtui erityisesti Kittilässä, Pellossa, Kolarissa ja Kemijärvellä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Jari HuhtamellaLapin alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja

Puh:040 7025 302

Linkit

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus – Lappi

