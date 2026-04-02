Pekonen ja Koskela: Hallituksen aika korjata epäonnistuneen talouspolitiikkansa linjaa
8.4.2026 11:02:59 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät jättivät tänään eduskunnassa välikysymyksen syvenevästä köyhyyskriisistä ja elinkustannusten kasvusta. Kyseessä on ensimmäinen vasemmistoliiton alulle panema välikysymys tällä hallituskaudella.
– Oikeistohallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan jäljet ovat rumat. Suomessa työttömyys on EU-maiden korkeimmalla tasolla, asunnottomuus on kääntynyt kasvuun ja ulosottovelallisia suomalaisia on ennätysmäärä, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoi välikysymyksen tiedotustilaisuudessa eduskunnassa tänään.
Tuoreen arvion mukaan köyhyys tulee kasvamaan tulevina vuosina vielä kymmenillä tuhansilla ihmisillä, mikäli korjaavia toimenpiteitä ei tehdä.
– Samalla kun työntekijöiden asemaa heikennetään ja sosiaaliturvaa leikataan, rikkaille ja suuryrityksille kaavaillaan yhä uusia miljardiluokan veronalennuksia. Tämä ei ole millään tavalla oikeudenmukaista, ja siksi esitämme hallitukselle epäluottamusta, Pekonen sanoi.
Trumpin sotapolitiikan seurauksena elinkustannukset uhkaavat nousta nyt merkittävästi. Hallitus on valinnut uuden uhan edessä toimettomuuden.
– Tässä tilanteessa hallituksen on oltava valmis tukemaan erityisesti pienituloisia suomalaisia, ja tarkistamaan epäonnistuneen talouspolitiikkansa linjaa. Oikeistohallituksen politiikka, jolla 31 000 lasta tiputetaan köyhyyteen, ei ole ainoa vaihtoehto, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoi eduskunnassa tänään.
Koskelan mukaan Orpon ja Purran talouspolitiikan todellinen tarkoitus ei ole ollut missään vaiheessa velkaantumisen vähentäminen vaan ainoastaan tulonjaon muokkaaminen rikkaimpien eduksi.
– Suuryrityksille painottuva lähes miljardin euron yhteisöveronalennus on tästä räikein esimerkki, Koskela sanoi.
Hallituksen tulee vastata välikysymykseen to 23.4. mennessä.
Liitteenä vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden yhteisen välikysymyksen teksti.
Yhteyshenkilöt
Aino-Kaisa Pekonenkansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
