Telian kuluttajaliiketoiminta käynnistää muutosneuvottelut toiminnan kehittämiseksi

8.4.2026 13:32:42 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote

Telian kuluttajaliiketoiminta käynnistää muutosneuvottelut osana toiminnan yksinkertaistamista ja kehittämistä. Neuvottelut koskevat koko kuluttajaliiketoiminnan yksikköä. Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta myymäläverkostoon tai asiakaspalveluun.

”Jatkamme strategiamme toteuttamista ja keskitymme vahvemmin ydinliiketoiminnalle tärkeisiin tekemisiin. Suunnittelemme muutoksia organisaation rakenteeseen, toimintatapoihin ja yksinkertaistamme toimintaamme”, sanoo Telian kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tuula Heikkinen.

Telialla on EPSI Rating -tutkimuksen mukaan markkinoiden paras asiakastyytyväisyys matkapuhelin- ja tv-palveluissa sekä laajimmat aukioloajat ja nopeimmat vastausajat asiakaspalvelussamme. Jatkamme panostuksia asiakaskokemukseen, palvelukanaviin ja asiakkaille sopivien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tekoälyn hyödyntäminen ja automaatio ovat tärkeässä roolissa arjen työssä ja prosesseissa.

Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 806 tehtävää. Muutosneuvotteluissa käsiteltävät suunnitelmat voivat johtaa arviolta enintään 90 tehtävän päättymiseen ja noin 34 uuden tehtävän avautumiseen.

Muutosneuvottelut pyritään käymään kolmen viikon neuvotteluaikaa noudattaen.

Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Bittium ja Telia tuovat ensimmäistä kertaa taistelunkestävän tiedonsiirron 5G-verkkoon

Bittium ja Telia ovat yhteistyössä toteuttaneet hybridiverkon, joka laajentaa Puolustusvoimien taistelunkestävän tiedonsiirron 5G-verkkoon. Hybridiverkko yhdistää Bittiumin taktisen tiedonsiirtoverkon, joka on Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän ydin, ja Telian 5G-verkon, joka on langattoman digitaalisen viestinnän kattava selkäranka. Saumaton kokonaisuus tarjoaa Puolustusvoimille turvallisen viestinnän ja tiedonsiirron entistä kattavammassa verkossa. Ratkaisu tukee myös puolustusoperaatioiden joustavuutta ja toimintakykyä sekä yhteistyötä viranomaisten ja liittolaisten kanssa. ”Sotilaallisen johtamisen tuen kehittämisen ytimessä on pitkäjänteinen, mutta nopea viesti- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen nykyaikaisen teknologian avulla, yhdistäen kaksikäyttöteknologioiden ja sotilaskäyttöön optimoitujen verkkojen hyödyt taistelukentän vaatimuksiin. Puolustusvoimien tavoitteena on kehittää vahva suomalaiseen hybridiratkaisuun pohjautuva, laajasti automatisoitu ja monikäyttöinen tiedo

