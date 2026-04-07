Telian kuluttajaliiketoiminta käynnistää muutosneuvottelut toiminnan kehittämiseksi
8.4.2026 13:32:42 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telian kuluttajaliiketoiminta käynnistää muutosneuvottelut osana toiminnan yksinkertaistamista ja kehittämistä. Neuvottelut koskevat koko kuluttajaliiketoiminnan yksikköä. Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta myymäläverkostoon tai asiakaspalveluun.
”Jatkamme strategiamme toteuttamista ja keskitymme vahvemmin ydinliiketoiminnalle tärkeisiin tekemisiin. Suunnittelemme muutoksia organisaation rakenteeseen, toimintatapoihin ja yksinkertaistamme toimintaamme”, sanoo Telian kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tuula Heikkinen.
Telialla on EPSI Rating -tutkimuksen mukaan markkinoiden paras asiakastyytyväisyys matkapuhelin- ja tv-palveluissa sekä laajimmat aukioloajat ja nopeimmat vastausajat asiakaspalvelussamme. Jatkamme panostuksia asiakaskokemukseen, palvelukanaviin ja asiakkaille sopivien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tekoälyn hyödyntäminen ja automaatio ovat tärkeässä roolissa arjen työssä ja prosesseissa.
Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 806 tehtävää. Muutosneuvotteluissa käsiteltävät suunnitelmat voivat johtaa arviolta enintään 90 tehtävän päättymiseen ja noin 34 uuden tehtävän avautumiseen.
Muutosneuvottelut pyritään käymään kolmen viikon neuvotteluaikaa noudattaen.
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
