Minna Plit-Turunen Potilasvakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi
8.4.2026 10:23:31 EEST | Potilasvakuutuskeskus | Tiedote
OTM, VT Minna Plit-Turunen on nimitetty Potilasvakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi 1.7.2026 alkaen. Hänen nimityksensä on osa Vakuutuskeskuksen johtamismallin uudistusta, joka toteutetaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäen siirtyessä eläkkeelle. Uudistuksessa Potilasvakuutuskeskukselle ja Liikennevakuutuskeskukselle nimetään omat toimitusjohtajansa, kun aiemmin niillä oli yhteinen toimitusjohtaja.
Plit-Turunen siirtyy toimitusjohtajaksi Potilasvakuutuskeskuksen johtajan tehtävästä. Samalla hän aloittaa työnsä myös Lääkevahinkovakuutuspoolin toimitusjohtajana. Hän on vastannut Potilasvakuutuskeskuksen ja Lääkevahinkovakuutuspoolin toiminnasta johtajana vuodesta 2016. Tätä ennen hän on toiminut Potilasvakuutuskeskuksessa kehittämispäällikkönä sekä ryhmävastuullisena korvauslakimiehenä. Ennen siirtymistään PVK:hon hän työskenteli Kelan Etelä-Suomen vakuutusalueen sosiaalivakuutuslautakunnassa.
-Koen Potilasvakuutuskeskuksen tehtävän poikkeuksellisen merkitykselliseksi. Meidän työmme koskettaa ihmisiä tilanteissa, joissa oikeudenmukaisuus, asiantuntemus ja inhimillisyys ovat erityisen tärkeitä. Olen hyvin motivoitunut johtamaan noin sadan ammattilaisen organisaatiota ja viemään yhdessä eteenpäin työtä, jolla on vaikutusta sekä potilaiden oikeusturvaan että potilasturvallisuuden kehittämiseen, Plit-Turunen toteaa.
Plit-Turunen on kirjoittanut potilasvakuutuksesta useita artikkeleita. Hänen viimeisimpiin julkaisuihinsa kuuluvat yhdessä Morag Tolvin kanssa kirjoitettu Potilasvakuutus teoksessa Potilasturvallisuus (Duodecim 2026) sekä yhdessä Saija Mäenpään kanssa kirjoitettu teos Potilasvakuutus (Finva 2021).
Minna Plit-TurunenjohtajaPuh:040 450 4632Minna.Plit-Turunen@vakuutuskeskus.fi
PVK lyhyesti
Potilasvakuutuskeskus käsittelee kaikki Suomessa annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset. Se ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset. Lisäksi PVK tuottaa potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon, vakuutusyhtiöiden ja potilasturvallisuustyön tueksi.
