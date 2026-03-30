Koirien nakinsyöntikisa ja puhe lemmikin menetyksen aiheuttamasta surusta – Lemmikkimessut 2026 kokoaa ääripäät saman katon alle

Lemmikkimessut järjestetään 25.–26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa samaan aikaan Lapsimessujen ja Ruokamessujen kanssa. Messuilla on esillä laaja kirjo lemmikkieläimiä ja harrastuksia: koira-, kani- ja marsunäyttelyiden lisäksi tapahtumassa nähdään kaloja sekä terraarioeläimiä.

Messuilla voi tutustua monipuolisesti lemmikkieläinten laji- ja rotukirjoon, niiden hoitoon sekä erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Tapahtumassa voi vierailla myös kiertävällä eläinklinikalla. Lisäksi Suomen italianot ja Cirnecot ry järjestää kaikille koirille avoimen pentunäyttelyn.

”Lemmikkimessut tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua monipuolisesti lemmikkien elämään ja hoitoon. Tapahtumassa voi tavata ihastuttavia eläinystäviä ja seurata mielenkiintoisia esityksiä. Samalla visiitillä voi tutustua myös Ruokamessuilla uutuustuotteisiin”, sanoo liiketoimintapäällikkö Satu Papadopoulos Helsingin Messukeskuksesta.

Maaretta Tukiainen: Lemmikin poismenon käsittely ja surusta toipuminen

Lauantaina 25.4. klo 14.00–14.25 Tietoisku-lavalla kuullaan puheenvuoro ”Hyvästi, lemmikkini!”. Rakkaan eläinystävän kuolema voi herättää voimakkaita tunteita, ja tietoiskussa käsitellään, mistä suruun saa apua ja miten omaa jaksamista voi tukea lemmikin poismenon jälkeen. Tietokirjailija ja eläindoula Maaretta Tukiainen kertoo oman Varpu-koiransa kuolemasta ja jakaa asiantuntijavinkkejä surusta toipumiseen. Ohjelman järjestää Pohjolan voimaeläimet.

Nakinsyönnin nopeuskisa – koirat vauhdissa

Valmiina, paikoillanne, hau! Lemmikkimessujen hyväntuulinen yleisönsuosikki saa jälleen hännät heilumaan, kun koirat kilpailevat nakinsyönnin nopeuskisassa. Kisassa mitataan nopeutta ja keskittymiskykyä koirille sopivilla herkuilla, ja yleisö pääsee kannustamaan nelijalkaisia mestariehdokkaita matkalla kohti nakinsyönnin kruunua. Kilpailut järjestetään lauantaina ja sunnuntaina klo 11.30.

Koirien muotia sekä Flyball-näytökset

Suomen leveysasteilla koirien vaatetus on usein muutakin kuin tyyliä – se on suojaa ja mukavuutta. Lemmikkimessujen Tyylitassut-muotinäytöksessä karvaiset mallit esittelevät varusteita ja vaatteita käytännöllisyys ja estetiikka tassu tassussa. Muotinäytös nähdään kumpanakin messupäivänä.

Lemmikkimessujen Areenalla koetaan myös vauhdikkaat Flyball-näytökset, ja lavoilla kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja eri lemmikkien hyvinvoinnista.

Tietoa ja tekemistä kaikenikäisille

Messuilla voi tavata Kennelliiton kaverikoiria ohjaajiensa kanssa. Kaverikoirat tuovat iloa ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta omaan koiraan, ja ne on koulutettu toimimaan erilaisten ihmisten parissa.

Kaikki Lemmikkimessujen näyttelyeläimet ovat tottuneita ihmisiin ja messuympäristöihin, ja niiden hyvinvoinnista huolehditaan tarkasti tapahtuman aikana.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n tietoiskussa käsitellään vastuullista lemmikinomistajuutta koko lemmikin elinkaaren aikana. Saat vinkkejä lemmikin hyvinvoinnin turvaamiseen, neuvoja arjen muutostilanteisiin ja tietoa siitä, mistä apua on saatavilla elämäntilanteiden muuttuessa.

Lemmikkimessut järjestetään 25.–26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa Lapsimessujen ja Ruokamessujen yhteydessä. Tapahtumaan ei voi tuoda omia lemmikkejä. Ainoastaan opas- ja avustajakoirat sekä näihin tehtäviin harjoittelevat, opastunnuksin merkityt koirat voivat vierailla messuilla.