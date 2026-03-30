Koirien nakinsyöntikisa ja puhe lemmikin menetyksen aiheuttamasta surusta – Lemmikkimessut 2026 kokoaa ääripäät saman katon alle
8.4.2026 13:04:15 EEST | Messukeskus | Tiedote
Lemmikkimessuilla Helsingissä nähdään vauhdikas nakinsyönnin nopeuskisa koirille, koskettava puheenvuoro lemmikin poismenon käsittelystä eläindoula Maaretta Tukiaisen johdolla sekä Tyylitassut–koirien muotinäytös. Näyttelyiden ja eläinesitysten lisäksi tapahtuma tarjoaa tietoa ja tekemistä koko perheelle.
Lemmikkimessut järjestetään 25.–26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa samaan aikaan Lapsimessujen ja Ruokamessujen kanssa. Messuilla on esillä laaja kirjo lemmikkieläimiä ja harrastuksia: koira-, kani- ja marsunäyttelyiden lisäksi tapahtumassa nähdään kaloja sekä terraarioeläimiä.
Messuilla voi tutustua monipuolisesti lemmikkieläinten laji- ja rotukirjoon, niiden hoitoon sekä erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Tapahtumassa voi vierailla myös kiertävällä eläinklinikalla. Lisäksi Suomen italianot ja Cirnecot ry järjestää kaikille koirille avoimen pentunäyttelyn.
”Lemmikkimessut tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua monipuolisesti lemmikkien elämään ja hoitoon. Tapahtumassa voi tavata ihastuttavia eläinystäviä ja seurata mielenkiintoisia esityksiä. Samalla visiitillä voi tutustua myös Ruokamessuilla uutuustuotteisiin”, sanoo liiketoimintapäällikkö Satu Papadopoulos Helsingin Messukeskuksesta.
Maaretta Tukiainen: Lemmikin poismenon käsittely ja surusta toipuminen
Lauantaina 25.4. klo 14.00–14.25 Tietoisku-lavalla kuullaan puheenvuoro ”Hyvästi, lemmikkini!”. Rakkaan eläinystävän kuolema voi herättää voimakkaita tunteita, ja tietoiskussa käsitellään, mistä suruun saa apua ja miten omaa jaksamista voi tukea lemmikin poismenon jälkeen. Tietokirjailija ja eläindoula Maaretta Tukiainen kertoo oman Varpu-koiransa kuolemasta ja jakaa asiantuntijavinkkejä surusta toipumiseen. Ohjelman järjestää Pohjolan voimaeläimet.
Nakinsyönnin nopeuskisa – koirat vauhdissa
Valmiina, paikoillanne, hau! Lemmikkimessujen hyväntuulinen yleisönsuosikki saa jälleen hännät heilumaan, kun koirat kilpailevat nakinsyönnin nopeuskisassa. Kisassa mitataan nopeutta ja keskittymiskykyä koirille sopivilla herkuilla, ja yleisö pääsee kannustamaan nelijalkaisia mestariehdokkaita matkalla kohti nakinsyönnin kruunua. Kilpailut järjestetään lauantaina ja sunnuntaina klo 11.30.
Koirien muotia sekä Flyball-näytökset
Suomen leveysasteilla koirien vaatetus on usein muutakin kuin tyyliä – se on suojaa ja mukavuutta. Lemmikkimessujen Tyylitassut-muotinäytöksessä karvaiset mallit esittelevät varusteita ja vaatteita käytännöllisyys ja estetiikka tassu tassussa. Muotinäytös nähdään kumpanakin messupäivänä.
Lemmikkimessujen Areenalla koetaan myös vauhdikkaat Flyball-näytökset, ja lavoilla kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja eri lemmikkien hyvinvoinnista.
Tietoa ja tekemistä kaikenikäisille
Messuilla voi tavata Kennelliiton kaverikoiria ohjaajiensa kanssa. Kaverikoirat tuovat iloa ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta omaan koiraan, ja ne on koulutettu toimimaan erilaisten ihmisten parissa.
Kaikki Lemmikkimessujen näyttelyeläimet ovat tottuneita ihmisiin ja messuympäristöihin, ja niiden hyvinvoinnista huolehditaan tarkasti tapahtuman aikana.
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n tietoiskussa käsitellään vastuullista lemmikinomistajuutta koko lemmikin elinkaaren aikana. Saat vinkkejä lemmikin hyvinvoinnin turvaamiseen, neuvoja arjen muutostilanteisiin ja tietoa siitä, mistä apua on saatavilla elämäntilanteiden muuttuessa.
Lemmikkimessut järjestetään 25.–26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa Lapsimessujen ja Ruokamessujen yhteydessä. Tapahtumaan ei voi tuoda omia lemmikkejä. Ainoastaan opas- ja avustajakoirat sekä näihin tehtäviin harjoittelevat, opastunnuksin merkityt koirat voivat vierailla messuilla.
Heidi Ekholm-Talas
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
