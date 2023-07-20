Lappi ealganálli lassáneamen

Fuođđoráđi giđđat 2024 ásahan mihttomearregaskkaid mielde ealganálli Lappis galggašii leat jagiid 2024-2026 gaskkas 13 639–19 831 ealgga, gaskamearálaččat 16 700 ealgga. Luondduriggodatguovddáža nálleárvvoštallamiid mielde meahcástanjagi 2025-2026 maŋŋá ealganálli Lappi guovllus lei 18 800 ealgga. Lappi lea juhkkojuvvon ovcci ealgadoalloguvlui. Dáin Máttaoarje-Lappi (EDG 8) ja Oarje-Lappi (EDG 5) ealgadoalloguovlluin nálli lea mihttomeari bajábealde.

Ealganáli ráhkadus lea Lappis buori dásis. Rávis ealliid sohkabeallejuohkášupmi dávista eanaš mihttomeriid: eanemustá 1,5 njiŋŋálasa ovtta varrása guovdu. Njiŋŋálasaid oassi lea goittotge mihttomeari stuorát čielgasepmosit Posios ja Ranuas. Misiid oassi dálvenális Anára vuhtii válddekeahttá čuovvu mihttomeari (20-30 proseantta). Dan sadjái Máttanuorta-Lappis (EDG 8) ja Posio ja Ranua (EDG 9) guovlluin misiid oassi lei vehá stuorit go mihttomearri. Meahccebivddus leat figgan maŋimuš jagiid lasihit miessesállaša miessebuvttadeami stuorodettiin.

Suoma vuovdeguovddáža mielde jagi 2025 buhttejuvvon vuovdevahágiid sturrodat lei 147 350 euro, mas kvaliteahttatáhpabuhtadusat ledje 56 585 euro ja árvvoštallanbuhtadusat 90 765 euro. Buhtadusaid vuođđun leamašan vahátviidodat lei 569 hektára. Árvvoštallojuvvon priváhtaeatnamiid vuovdevahágiid viidodat stuorui mannan jagiid alit dássái.

Ealggaid dagahan eanadoallovahágiid buhttejedje Lappi guovllus jagi 2025 oktiibuot 5 323 euro. Vahágat šadde fuođđarpállaide ja návrraššattodahkii.

Statistihkkaguovddáža mielde Lappis dáhpáhuvve jagi 2025 áigge 114 ealgabártti. Bártemearri badjánii jagiid 2020-2024 allagat dássái. Lassáneapmi dáhpáhuvai eandalii Gihttelis, Pellos, Kolaris ja Giemajávrris.