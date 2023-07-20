Lappi ealganálli lassáneamen
8.4.2026 14:01:00 EEST | Suomen riistakeskus – Lappi | Tiedote
Lappi guvllolaš fuođđoráđi gulai čanusjoavkkuid ollašuvvan ealganáli geahpedeamis, náli dilis ja ealgga dahkan vahágiin. Meahccebivddu maŋŋá ealganálli Lappis lea badjánan duhát ealggain ovddit jagis. Čieža ealgadoalloguovllu leat fuođđoráđi ásahan nállemihttomeriid siste. Ealganáli dillái ja vahátdillái ledje čanusjoavkkuin eanaš duđavaččat. Náli geahpedeami atne goittotge dárbbašlažžan daid ealgadoalloguovlluin, gos dat lei mihttomearregaskka badjeoasis dahje bajábealde.
Fuođđoráđi giđđat 2024 ásahan mihttomearregaskkaid mielde ealganálli Lappis galggašii leat jagiid 2024-2026 gaskkas 13 639–19 831 ealgga, gaskamearálaččat 16 700 ealgga. Luondduriggodatguovddáža nálleárvvoštallamiid mielde meahcástanjagi 2025-2026 maŋŋá ealganálli Lappi guovllus lei 18 800 ealgga. Lappi lea juhkkojuvvon ovcci ealgadoalloguvlui. Dáin Máttaoarje-Lappi (EDG 8) ja Oarje-Lappi (EDG 5) ealgadoalloguovlluin nálli lea mihttomeari bajábealde.
Ealganáli ráhkadus lea Lappis buori dásis. Rávis ealliid sohkabeallejuohkášupmi dávista eanaš mihttomeriid: eanemustá 1,5 njiŋŋálasa ovtta varrása guovdu. Njiŋŋálasaid oassi lea goittotge mihttomeari stuorát čielgasepmosit Posios ja Ranuas. Misiid oassi dálvenális Anára vuhtii válddekeahttá čuovvu mihttomeari (20-30 proseantta). Dan sadjái Máttanuorta-Lappis (EDG 8) ja Posio ja Ranua (EDG 9) guovlluin misiid oassi lei vehá stuorit go mihttomearri. Meahccebivddus leat figgan maŋimuš jagiid lasihit miessesállaša miessebuvttadeami stuorodettiin.
Suoma vuovdeguovddáža mielde jagi 2025 buhttejuvvon vuovdevahágiid sturrodat lei 147 350 euro, mas kvaliteahttatáhpabuhtadusat ledje 56 585 euro ja árvvoštallanbuhtadusat 90 765 euro. Buhtadusaid vuođđun leamašan vahátviidodat lei 569 hektára. Árvvoštallojuvvon priváhtaeatnamiid vuovdevahágiid viidodat stuorui mannan jagiid alit dássái.
Ealggaid dagahan eanadoallovahágiid buhttejedje Lappi guovllus jagi 2025 oktiibuot 5 323 euro. Vahágat šadde fuođđarpállaide ja návrraššattodahkii.
Statistihkkaguovddáža mielde Lappis dáhpáhuvve jagi 2025 áigge 114 ealgabártti. Bártemearri badjánii jagiid 2020-2024 allagat dássái. Lassáneapmi dáhpáhuvai eandalii Gihttelis, Pellos, Kolaris ja Giemajávrris.
Yhteyshenkilöt
Sami TossavainenRiistapäällikkö, LappiPuh:029 431 2304sami.tossavainen@riista.fi
Jari HuhtamellaLappi guvllolaš fuođđoráđi sj.Puh:040 7025 302
Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus – Lappi
Hirvenmetsästykseen myönnettiin Lapin alueelle 4121 pyyntilupaa20.7.2023 10:00:00 EEST | Tiedote
Myönnetty pyyntilupamäärä laski edellisvuodesta 30 prosenttia. Edellisellä metsästyskaudella Lapissa saatiin saaliiksi 4 618 hirveä, joista kolmasosa oli vasoja. Myönnetyistä 5 869 pyyntiluvasta käytettiin 65 prosenttia.
Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus keräävät tietoja metsähanhen sulkimapaikoista13.6.2023 12:56:51 EEST | Tiedote
Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus pyytävät metsästäjien ja luonnossa liikkujien havaintoja metsähanhien sulkimapaikoista. Havaintoja hyödynnetään kartoitettaessa metsähanhen pesimäkannan poikastuottoa sekä riistahallinnossa tehtäessä esityksiä ja päätöksiä metsähanhen metsästyksestä.
Lapin sidosryhmiä kuultu hirvikannan hoidosta31.3.2023 10:00:00 EEST | Tiedote
Lapin alueellinen riistaneuvosto kutsui sidosryhmät keskustelemaan toteutuneesta hirvikannan verotuksesta, kannantilasta ja hirven aiheuttamista vahingoista.
Rovaniemellä koulutetaan uusia metsästäjiä osana ammatillisia opintoja27.3.2023 10:00:00 EEST | Tiedote
Rovaniemen riistanhoitoyhdistys ja Lapin koulutuskeskus REDU järjestivät yhteistyössä metsästäjätutkintoon valmentavan kurssin.
Hirvet huomioon liikenteessä7.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote
Kevennä kaasujalkaa, kun huomaat hirvivaaramerkin tai oransseihin pukeutuneita metsästäjiä.