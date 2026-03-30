Lausunto tasavallan presidentin terveydentilasta

Moldovan presidentti työvierailulle Suomeen 24.3.2026 16:02:58 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 15/2026 24.3.2026 Moldovan tasavallan presidentti Maia Sandu tekee työvierailun Suomeen tiistaina 31. maaliskuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentti Stubb ja presidentti Sandu tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Moldovan kahdenvälisten suhteiden lisäksi Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan yleisestä turvallisuustilanteesta, Moldovan EU-liittymisprosessista sekä transatlanttisista suhteista ja globaaleista haasteista. Keskusteluihin osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja Moldovan EU-integraatiosta vastaava varapääministeri Cristina Gherasimov. Presidentti Sandu tapaa vierailunsa aikana myös Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin sekä osallistuu Ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen Moldovan EU-liittymisprosessista eduskunnassa.