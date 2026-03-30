Lausunto tasavallan presidentin terveydentilasta
8.4.2026 10:27:06 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 17/2026
8.4.2026
Tasavallan presidentin kanslia julkistaa lääkärinlausunnon tasavallan presidentti Alexander Stubbin terveydentilasta kahden vuoden välein tai tarpeen ilmaantuessa. Edellinen lausunto julkistettiin presidentin virkakauden alussa 23. huhtikuuta 2024.
***
LAUSUNTO TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEYDENTILASTA
Tasavallan presidentin terveydentilasta annetaan julkisuuteen lausunto, jossa otetaan kantaa hänen terveydentilaansa, siltä osin kuin on välttämätöntä presidentin tehtävän hoitamiseksi. Terveydentilasta tiedottaminen on aina vapaaehtoista. Nyt annettava lausunto on laadittu vuositarkastuksen perusteella.
Presidenttikauden alkutarkastuksen jälkeen tasavallan presidentin terveydentilassa ei ole ilmennyt mitään, mikä vaikuttaisi hänen kykyynsä hoitaa tehtäväänsä.
Terveydentilaa seurataan säännöllisesti, tarvittaessa eri erikoisalojen lääkäreiden toimesta.
Edellä mainitun vakuutan oikeaksi kunnian ja omantunnon kautta.
Helsingissä 8.4.2026
Jari Salo
professori
Mehiläinen Helsinki Töölö
Moldaviska presidentens arbetsbesök i Finland har ställts in30.3.2026 20:08:37 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 16/2026 30.3.2026 Republiken Moldaviens president Maia Sandus arbetsbesök i Finland tisdagen den 31 mars 2026 har ställts in på grund av att republikens president Alexander Stubb har drabbats av en virusinfektion. Ett nytt datum för besöket meddelas senare.
Moldovan presidentin työvierailu Suomeen on peruuntunut30.3.2026 20:08:37 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 16/2026 30.3.2026 Moldovan tasavallan presidentti Maia Sandun työvierailu Suomeen tiistaina 31. maaliskuuta 2026 on peruuntunut tasavallan presidentti Alexander Stubbin virusinfektion vuoksi. Vierailun uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
The Moldovan president's working visit to Finland has been cancelled30.3.2026 20:08:37 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 16/2026 30 March 2026 The working visit to Finland by the President of the Republic of Moldova, Maia Sandu, on Tuesday 31 March has been cancelled due to President of the Republic of Finland Alexander Stubb having come down with a viral infection. A new date for the visit will be announced later.
Moldaviens president på arbetsbesök till Finland24.3.2026 16:02:58 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 15/2026 24.3.2026 Moldaviens president Maia Sandu avlägger ett arbetsbesök i Finland tisdagen den 31 mars 2026. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb. President Stubb och president Sandu träffas på Presidentens slott för att diskutera de bilaterala relationerna mellan Finland och Moldavien, Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina, det allmänna säkerhetsläget i Europa, Moldaviens EU-anslutningsprocess samt de transatlantiska relationerna och globala utmaningarna. I diskussionerna deltar också utrikesminister Elina Valtonen och Moldaviens minister med ansvar för europeisk integration Cristina Gherasimov. Under sitt besök kommer president Sandu också att träffa Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand och delta i en diskussion om Moldaviens EU-anslutningsprocess arrangerad av Finlands utrikespolitiska institut i riksdagen.
Moldovan presidentti työvierailulle Suomeen24.3.2026 16:02:58 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 15/2026 24.3.2026 Moldovan tasavallan presidentti Maia Sandu tekee työvierailun Suomeen tiistaina 31. maaliskuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentti Stubb ja presidentti Sandu tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Moldovan kahdenvälisten suhteiden lisäksi Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan yleisestä turvallisuustilanteesta, Moldovan EU-liittymisprosessista sekä transatlanttisista suhteista ja globaaleista haasteista. Keskusteluihin osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja Moldovan EU-integraatiosta vastaava varapääministeri Cristina Gherasimov. Presidentti Sandu tapaa vierailunsa aikana myös Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin sekä osallistuu Ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen Moldovan EU-liittymisprosessista eduskunnassa.
