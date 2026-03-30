Tasavallan presidentin kanslia

Lausunto tasavallan presidentin terveydentilasta

8.4.2026 10:27:06 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 17/2026
8.4.2026

Tasavallan presidentin kanslia julkistaa lääkärinlausunnon tasavallan presidentti Alexander Stubbin terveydentilasta kahden vuoden välein tai tarpeen ilmaantuessa. Edellinen lausunto julkistettiin presidentin virkakauden alussa 23. huhtikuuta 2024.

***

LAUSUNTO TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEYDENTILASTA

Tasavallan presidentin terveydentilasta annetaan julkisuuteen lausunto, jossa otetaan kantaa hänen terveydentilaansa, siltä osin kuin on välttämätöntä presidentin tehtävän hoitamiseksi. Terveydentilasta tiedottaminen on aina vapaaehtoista. Nyt annettava lausunto on laadittu vuositarkastuksen perusteella.

Presidenttikauden alkutarkastuksen jälkeen tasavallan presidentin terveydentilassa ei ole ilmennyt mitään, mikä vaikuttaisi hänen kykyynsä hoitaa tehtäväänsä.

Terveydentilaa seurataan säännöllisesti, tarvittaessa eri erikoisalojen lääkäreiden toimesta. 

Edellä mainitun vakuutan oikeaksi kunnian ja omantunnon kautta.

Helsingissä 8.4.2026

Jari Salo
professori
Mehiläinen Helsinki Töölö

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 15/2026 24.3.2026 Moldaviens president Maia Sandu avlägger ett arbetsbesök i Finland tisdagen den 31 mars 2026. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb. President Stubb och president Sandu träffas på Presidentens slott för att diskutera de bilaterala relationerna mellan Finland och Moldavien, Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina, det allmänna säkerhetsläget i Europa, Moldaviens EU-anslutningsprocess samt de transatlantiska relationerna och globala utmaningarna. I diskussionerna deltar också utrikesminister Elina Valtonen och Moldaviens minister med ansvar för europeisk integration Cristina Gherasimov. Under sitt besök kommer president Sandu också att träffa Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand och delta i en diskussion om Moldaviens EU-anslutningsprocess arrangerad av Finlands utrikespolitiska institut i riksdagen.

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 15/2026 24.3.2026 Moldovan tasavallan presidentti Maia Sandu tekee työvierailun Suomeen tiistaina 31. maaliskuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentti Stubb ja presidentti Sandu tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Moldovan kahdenvälisten suhteiden lisäksi Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan yleisestä turvallisuustilanteesta, Moldovan EU-liittymisprosessista sekä transatlanttisista suhteista ja globaaleista haasteista. Keskusteluihin osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja Moldovan EU-integraatiosta vastaava varapääministeri Cristina Gherasimov. Presidentti Sandu tapaa vierailunsa aikana myös Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin sekä osallistuu Ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen Moldovan EU-liittymisprosessista eduskunnassa.

