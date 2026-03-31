Kiinnostavimmat kaupunkilomat juuri nyt
8.4.2026 10:50:48 EEST | Apollomatkat | Tiedote
Klassikot pitävät pintansa – mutta joukossa on myös uusi haastaja
Kevät on kaupunkilomien vilkkainta aikaa, ja suomalaiset suuntaavat erityisesti Euroopan kohteisiin, joihin matka on lyhyt ja tekemistä riittää. Pieni irtiotto arjesta, hyvä ruoka ja kulttuurielämykset ovat monelle kaupunkiloman tärkeimmät ominaisuudet.
– Suomalaiset varaavat mieluiten lyhyitä lomia kaupunkeihin, joissa yhdistyvät kulttuuri, ruokakokemukset ja vilkas tunnelma. Kaupunkiloma on helppo tapa kokea paljon lyhyelläkin lomalla, ja matkat on helppo sovittaa omaan budjettiin ja aikatauluihin, kertoo Satu Kontulainen, Apollomatkojen viestintävastaava.
Espanjan pitää edelleen kärkipaikkaa
Espanja on edelleen yksi suomalaisten suosikkikohteista myös kaupunkilomien osalta. Málaga ja Alicante houkuttelevat leppoisilla lämpötiloilla, rennolla tunnelmalla ja mahdollisuudella yhdistää kaupunkielämä ja rantalomailu. Barcelona puolestaan vetää puoleensa ainutlaatuisella yhdistelmällä kulttuuria, arkkitehtuuria, jalkapalloa, ostosmahdollisuuksia ja vilkasta yöelämää.
Palma de Mallorca on monipuolinen kohde, joka sopii hyvin sekä lyhyen kaupunkiloman että pidemmänkin kesäloman kohteeksi. Kompakti keskusta, hyvät ostosmahdollisuudet sekä rantojen ja luontokohteiden läheisyys takaavat mukavat ja helpot puitteet lomaan.
– Espanjalla on erityinen asema suomalaisten sydämissä – eikä syyttä. Tapakset, kulttuuri, historia ja luonto yhdistettynä aurinkovarmaan ilmastoon tekevät kohteesta houkuttelevan ympäri vuoden, Kontulainen sanoo.
Toki myös kaupunkilomien klassikot, kuten Rooma ja Lontoo, löytyvät listan kärkipäästä.
Portugalin suosio kasvussa
Portugalin suosio on selvässä kasvussa. Maan kilpailukykyinen hintataso, monipuolinen ruokakulttuuri ja rikas historia houkuttelevat matkailijoita, ja monille Portugali on raikas ja uusi vaihtoehto Espanjan ja Italian rinnalla.
Kaupunkikohteista Lissabon on edelleen suosituin, mutta kiinnostus Portoa kohtaan on kasvanut eniten verrattuna edellisvuoteen.
– Portugali on pitkään jäänyt hieman suurempien suosikkimaiden varjoon, mutta nyt yhä useampi löytää maan monipuoliset mahdollisuudet. Porton suosion nopea kasvu kertoo siitä, että suomalaiset etsivät nyt uusia ja erilaisia kaupunkikokemuksia klassikoiden rinnalle, Kontulainen kertoo.
Suosituimmat kaupunkikohteet juuri nyt
- Málaga
- Alicante
- Palma
- Barcelona
- Dubrovnik
- Valletta
- Nizza
- Lontoo
- Rooma
- Lissabon
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
