SDP:n Tuppurainen: Nyt on oltava pieni- ja keskituloisen ihmisen vuoro!
8.4.2026 10:56:09 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallitus ei tunnu ymmärtävän, millaista kamppailua arki juuri nyt monissa kodeissa on kohoavien hintojen ja nousevien kustannusten keskellä. Nyt on oltava pieni- ja keskituloisten ihmisten vuoro. Siksi Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on mukana välikysymyksessä köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta.
– Nyt, kun hallitus on kokoontumassa viimeiseen kehysriiheensä, on paikallaan kysyä, millaisia päätöksiä hallitus aikoo tehdä pienituloisten tilanteen helpottamiseksi, kysyy eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Tuppuraisen mukaan Orpo-Purran hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan, sillä edelleen kolmen vuoden jälkeen siltä puuttuvat eväät talouskasvulle, joka kantaisi Suomen ja suomalaiset ulos taantumasta. Hallitus on antanut esimerkiksi rakennusalan kriisin jatkua asiantuntijoiden lukuisista varoituksista huolimatta ja syvensi näin työttömyyttä ja taantumaa aivan tarpeettomasti.
– Erityisen vakavaksi tämän epäonnistumisen tekee se, että pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys ovat huolestuttavalla tasolla. Nuorilla on yhä vähemmän luottamusta tulevaisuuteen – tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuorten suurimmat huolet liittyvät työn saantiin.
Hallitus pitää yhä kiinni tehottomasta ja asiantuntijoiden tyrmäämästä yhteisöveron alentamisesta. Päätös heikentää julkista taloutta hallituksen oman arvion mukaan noin 830 miljoonaa euroa per vuosi. Myös kaikkein korkeimmassa, ministerin tuloluokassa olevat hyötyvät hallituksen höveleistä päätöksistä.
– Samaan aikaan kun hallitus on kurjistanut tavallisten ahkerien suomalaisten arkea, yli 9000 euroa tienaavat saavat mittavat veronalennukset velkarahalla. Ajassa, jossa Suomen sekä kansalaisten talous on ajettu ennätyksellisten ahtaalle, hallituksen suurituloisia suosivat linjaukset ovat kestämättömiä niin oikeudenmukaisuuden kuin talouden näkökulmasta.
SDP on tarjonnut hallitukselle lukuisia vaihtoehtoja, joilla tavallisten pieni- ja keskituloisten ihmisten arkea voitaisiin parantaa. SDP:n vaihtoehtobudjetissa suurempi osa veronalennuksesta menee pieni- ja keskituloisille ja siten kulutukseen, eli arjen välttämättömyyksiin.
– Suomalaiset kaipaavat nyt ennen kaikkea luottamusta tulevaisuuteen. Mutta on vaikea luottaa, jos rahat eivät riitä edes arjen välttämättömyyksiin.
– Syyt Suomen talouskehityksen surkeasta tilasta löytyvät hallituksen epäonnistumisista, eivät niistä kodeista, joissa päivästä toiseen kamppaillaan työttömyyden sekä kohoavien hintojen ja elinkustannusten kanssa. Kun enemmistön ostovoima vahvistuu, myös talous vankistuu.

Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
