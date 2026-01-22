Viesti kehysriiheen: Vaalikaa ammattikorkeakoulujen valtavia inhimillisen pääoman kasvun mahdollisuuksia
8.4.2026 10:41:45 EEST | Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry | Tiedote
Suomi tarvitsee nopeasti kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sitä saamme hyödyntämällä ja yhdistämällä olemassa olevaa osaamista, teknologiaa ja inhimillistä luovuutta. Pienenevien ikäluokkien maassa on huolehdittava siitä, että saamme jokaisen kyvyt rakentamaan kasvua ja kestävää yhteiskuntaa. Inhimillistä pääomaa rakennetaan korkeakouluissa koulutuksen lisäksi tutkimuksella. Ammattikorkeakoulujen lakisääteinen tutkimustyön tehtävä on laaja-alainen, nopeavaikutteinen innovaatiotoiminta mukaan luettuna. Ammattikorkeakoulujen tutkimuksessa ja kehittämistyössä laaja-alainen vaikuttavuus ja käytettävyys ovat kaikessa läsnä.
- Ammattikorkeakouluissa on koulutus- ja osaamistason noston tärkeimmät mahdollisuudet. Ammattikorkeakoulut kantavat suurimman vastuun koulutustason nostosta sekä määrällisesti että laadullisesti: 2/3 korkeakouluopiskelijoista aloittaa opinnot ammattikorkeakouluissa ja opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen joukko, sanoo Arenen puheenjohtaja Jari Multisilta.
Ammatillista väylää korkeakouluopintoihin tulevissa sekä maahanmuuttajataustaisissa nuorissa on suurin koulutus- ja osaamistason noston potentiaali. Näiden ryhmien kanssa tarvitaan myös uusia keinoja korkeakoulutuksen kysynnän vahvistamiseksi. Puolet ammattikorkeakouluissa aloittaneista tulee ammatillisen koulutuksen pohjalta, ja yli 40 prosenttia opiskelijoista on ensimmäisen polven korkeakoulutettuja. Ammattikorkeakouluissa muhii inhimillisen pääoman kasvun valtava potentiaali.
Huomio: Indeksikorotukset ovat keskeinen korkeakoulujen rahoituksen perustaa. Ne kattavat kustannusten nousua. Ammattikorkeakouluilla indeksin puolittainenkin jäädyttäminen tarkoittaisi usean kymmenen miljoonan euron lisäleikkausta lähivuosina.
- Inhimillinen pääoma rakentuu koulutuksella ja tutkimuksella. Ammattikorkeakoulut tarjoavat luovia uusia tapoja yhdistää nämä Suomen, sen eri alueiden ja työelämän parhaaksi. Ammattikorkeakoulujen toimimisen mallit, monialaisuus ja työelämäläheisyys ovat yhteiskunnan tarpeiden pulssilla, korostaa Multisilta.
T&K-rahoituksen vaikuttavuuden ratkaisee osaajien saatavuus sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kyky uusiutua, hakea rahoitusta ja tehdä yhteistyötä. Ammattikorkeakouluilla on merkittävä rooli soveltavan tutkimuksen uudistamisessa. Ammattikorkeakoulut yhdistävät yritykset, kolmannen sektorin ja tutkimusorganisaatiot sekä vievät ideat käytäntöön.
Huomio: T&K-verovähennys on ulotettava koskemaan myös innovaatiotyötä. Tämä tukee kasvutavoitteita. T&K-rahoituslaki ei tuo kasvua ilman I:tä eli systemaattisesti rakennettavaa ekosysteemimäistä toimintaa. Ammattikorkeakouluissa kehitetään uudet käyttökelpoiset toimintatavat ja palveluinnovaatiot.
Ilmaisia kasvutoimia tarjolla:
- Otetaan käyttöön ammattikorkeakouluissa professuurit kansainvälisten käytänteiden mukaisesti. Tämä tukee osaltaan ammattikorkeakoulujen vetovoimaa työnantajana sekä kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaa sekä luo edellytyksiä laadun parantamiselle.
- Otetaan käyttöön maisterin tutkintonimike ammattikorkeakoulujen ylemmälle tutkinnolle kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti sekä poistetaan työkokemusvaade ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta kansainvälisiltä opiskelijoilta.
- Linjataan periaatteista, jonka avulla ammattikorkeakoulut otetaan mukaan varmistamaan tohtorikoulutuksen kehittäminen, jotta se vastaisi nopeammin, paremmin ja laajemmin koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Otetaan ammattikorkeakoulut mukaan edistämään post doc -tutkijoiden urapolkuja ja tohtorikoulutuksen vaikuttavuutta.
- EU-rakennerahastojen kansallinen rahoitus suunnataan korkeakoulujen ja yritysten yhteisten TKI-infrastruktuurien ja testiympäristöjen kehittämiseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ida MielityinenToiminnanjohtajaAmmattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryPuh:0505940731ida.mielityinen@arene.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme