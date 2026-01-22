Viesti kehysriiheen: Vaalikaa ammattikorkeakoulujen valtavia inhimillisen pääoman kasvun mahdollisuuksia

- Ammattikorkeakouluissa on koulutus- ja osaamistason noston tärkeimmät mahdollisuudet. Ammattikorkeakoulut kantavat suurimman vastuun koulutustason nostosta sekä määrällisesti että laadullisesti: 2/3 korkeakouluopiskelijoista aloittaa opinnot ammattikorkeakouluissa ja opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen joukko, sanoo Arenen puheenjohtaja Jari Multisilta.

Ammatillista väylää korkeakouluopintoihin tulevissa sekä maahanmuuttajataustaisissa nuorissa on suurin koulutus- ja osaamistason noston potentiaali. Näiden ryhmien kanssa tarvitaan myös uusia keinoja korkeakoulutuksen kysynnän vahvistamiseksi. Puolet ammattikorkeakouluissa aloittaneista tulee ammatillisen koulutuksen pohjalta, ja yli 40 prosenttia opiskelijoista on ensimmäisen polven korkeakoulutettuja. Ammattikorkeakouluissa muhii inhimillisen pääoman kasvun valtava potentiaali.

Huomio: Indeksikorotukset ovat keskeinen korkeakoulujen rahoituksen perustaa. Ne kattavat kustannusten nousua. Ammattikorkeakouluilla indeksin puolittainenkin jäädyttäminen tarkoittaisi usean kymmenen miljoonan euron lisäleikkausta lähivuosina.

- Inhimillinen pääoma rakentuu koulutuksella ja tutkimuksella. Ammattikorkeakoulut tarjoavat luovia uusia tapoja yhdistää nämä Suomen, sen eri alueiden ja työelämän parhaaksi. Ammattikorkeakoulujen toimimisen mallit, monialaisuus ja työelämäläheisyys ovat yhteiskunnan tarpeiden pulssilla, korostaa Multisilta.

T&K-rahoituksen vaikuttavuuden ratkaisee osaajien saatavuus sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kyky uusiutua, hakea rahoitusta ja tehdä yhteistyötä. Ammattikorkeakouluilla on merkittävä rooli soveltavan tutkimuksen uudistamisessa. Ammattikorkeakoulut yhdistävät yritykset, kolmannen sektorin ja tutkimusorganisaatiot sekä vievät ideat käytäntöön.

Huomio: T&K-verovähennys on ulotettava koskemaan myös innovaatiotyötä. Tämä tukee kasvutavoitteita. T&K-rahoituslaki ei tuo kasvua ilman I:tä eli systemaattisesti rakennettavaa ekosysteemimäistä toimintaa. Ammattikorkeakouluissa kehitetään uudet käyttökelpoiset toimintatavat ja palveluinnovaatiot.

