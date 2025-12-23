Mainiokodit ja Onnikodit avaavat uudet yksiköt Suurpeltoon Espooseen keväällä 2028

Mainiokotien ja Onnikotien uusiin Espoon yksiköihin tulee yhteensä 116 asiakaspaikkaa: Mainiokoteihin 90 paikkaa ympärivuorokautista palveluasumista ja Onnikoteihin 26 paikkaa ympärivuorokautista ja yhteisöllistä asumista. Yksiköt tulevat sijaitsemaan samassa 5-kerroksisessa rakennuksessa, joka sijaistee Espoon keskuspuiston kupeessa.

– Mainiokodit sijoittuvat rakennuksen 2.–4. kerrokseen, ja jokaisessa kerroksessa on kaksi 15 asunnon ryhmäkotia. Ryhmäkodeissa on viihtyisät ja avarat oleskelutilat, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat monipuolisen arjen toiminnan. Tilojen suunnittelussa ja kalustuksessa huomioidaan esteettömyys, turvallisuus ja selkeys – erityisesti muistisairaille asiakkaille tärkeät tekijät. Yksityisyyttä tarjoavat valoisat omat asunnot, jotka asukas voi kalustaa mieleisekseen, kuvailee palvelujohtaja Pirjo Savolainen Mainiokodeilta.

– Onnikotien yhteisöllinen asuminen mahdollistaa asukkaille itsenäisen elämän turvallisessa ympäristössä. Asuntoja tulee sekä samaan kerrokseen ympärivuorokautisen asumisen kanssa että ylimpään kerrokseen. Alakerran asunnot tarjoavat hyvän ympäristön harjoitella itsenäisempää asumista niin, että apu on kuitenkin aina lähellä, toteaa Onnikotien johtaja Mikko Hämäläinen.

Yksiköistä tulee avautumaan upeat näkymät Espoon keskuspuistoon. Rakennuksessa on suuret, lasitetut ja kalustetut parvekkeet yhteisiin oleskeluhetkiin sekä ylimmässä kerroksessa kattoterassi ja sauna. Omassa keittiössä valmistetaan maukasta kotiruokaa.

Suurpellossa luonto on lähellä ja alueella on runsaasti viheralueita. Kohteeseen on helppo saapua julkisilla kulkuneuvoilla; bussipysäkki sijaitsee noin 100 metrin päässä Henttaanaukion laidalla.

Energiatehokkuudeltaan rakennus on A-luokkaa, ja kohteeseen suunnitellaan aurinkopaneeleita. Kiinteistössä on oma parkkihalli, jossa on 24 autopaikkaa. Rakennuttajana toimii Asuntorakennuttajat Oy.

Pirjo Savolainen, palvelujohtaja, Mainiokodit, puh. 040 673 2978, pirjo.a.savolainen@mainiokodit.fi

Mikko Hämäläinen, johtaja, Onnikodit, puh. 050 371 8393, mikko.hamalainen@onnikodit.fi