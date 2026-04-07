Historian ensimmäinen lakko ammattikorkeakouluissa – OAJ:ltä myös uusi lakkovaroitus

Metropolian pääkaupunkiseudun kampuksilla opetushenkilöstö on tänään lakossa reilujen työehtojen ja oikeudenmukaisen palkan puolustamiseksi. Samaan aikaan OAJ antoi uuden lakkovaroituksen.

Metropoliaa koskeva toinen lakkovaroitus on kokonaisuudessaan kahdeksas, jonka OAJ on antanut ammattikorkeakouluille. Myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN jätti tänään Metropoliaa koskevan lakkovaroituksen. Lakko järjestetään 23.4., ellei sopimusta sitä ennen synny.

– Lakkovaroituksilla haluamme jouduttaa sovittelua ja ratkaisuun pääsemistä. Asian hidas eteneminen ei ole OAJ:stä kiinni. OAJ puolustaa ja ajaa kaikkien ammattikorkeakouluissa työskentelevien jäsentensä etua, viime kädessä lakoilla. Iso kiitos kaikille tänään lakossa mukana oleville jäsenillemme, toteaa Metropolian lakkotapahtumassa mukana ollut OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Lakoilla puolustetaan reiluja työehtoja

Työnantajapuoli Sivista on pyrkinyt monin tavoin heikentämään työehtoja työehtosopimuksessa.

– Työnantaja tavoittelee useita työehtojen heikennyksiä ja yrittää muun muassa korjata pitkäaikaista palkkatasa-arvohaastettaan palkanalennusten avulla. Työehtojen heikennyksille ja palkkojen alentamiselle ei ole mitään perusteita. Tilanne antaa todella ikävän kuvan ammattikorkeakoulujen henkilöstöpolitiikasta. Näinkö ammattikorkeakoulujen johto osoittaa arvostusta opetushenkilöstöä kohtaan, ihmettelee Murto.

Lisäksi OAJ ja YTN ovat molemmat julistaneet keskiviikkona 8.4. niin sanotun venymiskiellon, jolloin jäsenet eivät tee ylityötä, lisätyötä, kerrytä liukumasaldoja tai matkusta vapaa-ajalla työasioissa. Venymiskielto on voimassa toistaiseksi tai kunnes ammattikorkeakouluihin saavutetaan neuvottelutulos.

Huomenna lakko toteutuu Tampereella

Seuraava ammattikorkeakouluja koskeva lakko toteutuu huomenna 9.4. Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK). Lakkovahdit päivystävät Mediapoliksen kampuksella klo 8.30–11 ja TAMKin pääkampuksella klo 9–11. Lakkotapahtuma järjestetään pääkampuksella klo 11.30–12.30.

OAJ on aiemmin antanut lakkovaroitukset myös Turun ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 14.4.), Jyväskylän ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 15.4.), Savonia-ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 16.4.2026), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 21.3.) sekä LAB-ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 22.4.).

Työriita koskee Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka päättyi maaliskuun loppuun. Uutta sopimusta ei saatu neuvotteluteitse, ja sopijaosapuolet OAJ, YTN ja Sivista jatkavat tällä viikolla sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla.

Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.