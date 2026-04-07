Historian ensimmäinen lakko ammattikorkeakouluissa – OAJ:ltä myös uusi lakkovaroitus
8.4.2026 13:31:29 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Metropoliassa on tänään historiallinen päivä: oppilaitoksessa on parhaillaan käynnissä ensimmäinen ammattikorkeakouluja koskeva lakko Suomessa. Vuorokauden mittainen lakko voi saada myös jatkoa, sillä OAJ antoi lakkopäivänä uuden Metropoliaa koskevan lakkovaroituksen torstaille 23.4.2026.
Metropolian pääkaupunkiseudun kampuksilla opetushenkilöstö on tänään lakossa reilujen työehtojen ja oikeudenmukaisen palkan puolustamiseksi. Samaan aikaan OAJ antoi uuden lakkovaroituksen.
Metropoliaa koskeva toinen lakkovaroitus on kokonaisuudessaan kahdeksas, jonka OAJ on antanut ammattikorkeakouluille. Myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN jätti tänään Metropoliaa koskevan lakkovaroituksen. Lakko järjestetään 23.4., ellei sopimusta sitä ennen synny.
– Lakkovaroituksilla haluamme jouduttaa sovittelua ja ratkaisuun pääsemistä. Asian hidas eteneminen ei ole OAJ:stä kiinni. OAJ puolustaa ja ajaa kaikkien ammattikorkeakouluissa työskentelevien jäsentensä etua, viime kädessä lakoilla. Iso kiitos kaikille tänään lakossa mukana oleville jäsenillemme, toteaa Metropolian lakkotapahtumassa mukana ollut OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
Lakoilla puolustetaan reiluja työehtoja
Työnantajapuoli Sivista on pyrkinyt monin tavoin heikentämään työehtoja työehtosopimuksessa.
– Työnantaja tavoittelee useita työehtojen heikennyksiä ja yrittää muun muassa korjata pitkäaikaista palkkatasa-arvohaastettaan palkanalennusten avulla. Työehtojen heikennyksille ja palkkojen alentamiselle ei ole mitään perusteita. Tilanne antaa todella ikävän kuvan ammattikorkeakoulujen henkilöstöpolitiikasta. Näinkö ammattikorkeakoulujen johto osoittaa arvostusta opetushenkilöstöä kohtaan, ihmettelee Murto.
Lisäksi OAJ ja YTN ovat molemmat julistaneet keskiviikkona 8.4. niin sanotun venymiskiellon, jolloin jäsenet eivät tee ylityötä, lisätyötä, kerrytä liukumasaldoja tai matkusta vapaa-ajalla työasioissa. Venymiskielto on voimassa toistaiseksi tai kunnes ammattikorkeakouluihin saavutetaan neuvottelutulos.
Huomenna lakko toteutuu Tampereella
Seuraava ammattikorkeakouluja koskeva lakko toteutuu huomenna 9.4. Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK). Lakkovahdit päivystävät Mediapoliksen kampuksella klo 8.30–11 ja TAMKin pääkampuksella klo 9–11. Lakkotapahtuma järjestetään pääkampuksella klo 11.30–12.30.
OAJ on aiemmin antanut lakkovaroitukset myös Turun ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 14.4.), Jyväskylän ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 15.4.), Savonia-ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 16.4.2026), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 21.3.) sekä LAB-ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 22.4.).
Työriita koskee Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka päättyi maaliskuun loppuun. Uutta sopimusta ei saatu neuvotteluteitse, ja sopijaosapuolet OAJ, YTN ja Sivista jatkavat tällä viikolla sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla.
Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Kaj RaiskioJärjestöpäällikköOAJPuh:+358 50 413 5948kaj.raiskio@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Seitsemäs lakkovaroitus ammattikorkeakouluihin – historian ensimmäinen lakko Metropoliassa huomenna7.4.2026 13:35:39 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään jo seitsemännen ammattikorkeakouluja koskevan lakkovaroituksen, tällä kertaa vuorossa on LAB-ammattikorkeakoulu. Toteutuessaan lakko on 22. huhtikuuta. Koska sopua ei ole löytynyt, historian ensimmäinen lakko ammattikorkeakouluissa toteutuu huomenna Metropoliassa.
OAJ antoi kuudennen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluille – kohteena Xamk6.4.2026 13:32:25 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään kuudennen lakkovaroituksen ammattikorkeakoulusektorille. Lakkovaroitus koskee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua (Xamk). Lakko alkaa 21. huhtikuuta, ellei sopimusta synny sitä ennen.
OAJ antoi viidennen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluille – kohteena Savonia1.4.2026 13:45:04 EEST | Tiedote
OAJ ja antoi tänään Savonia-ammattikorkeakoulua koskevan lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Vuorokauden mittainen lakko järjestetään Savoniassa 16.4., ellei sopimusta sitä ennen synny sovittelussa.
20 000 euron tutkimuspalkinto koulutuksellista eriarvoisuutta tutkivalle professorille31.3.2026 13:45:00 EEST | Tiedote
OAJ:n ja OKKA-säätiön uusi tutkimuspalkinto jaettiin tänään ensimmäistä kertaa. 20 000 euron arvoinen tutkimuspalkinto myönnettiin Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professorille Sonja Kosuselle hänen koulutuksellista eriarvoisuutta käsittelevästä tutkimuksestaan.
Ammattikorkeakoulujen työehtosopimuskausi päättyy – OAJ:ltä neljäs lakkovaroitus31.3.2026 13:32:23 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) koskevan lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Vuorokauden mittainen lakko järjestetään JAMK:ssa 15.4., ellei sopimusta sitä ennen synny sovittelussa.
