Keski-Suomen hyvinvointialueen avosairaanhoidon Vuoden vaikuttavuusteko 2025 -palkinto Hankasalmen sosiaali- ja terveysasemalle

Tyypin 2 diabeetikoiden huonon LDL-kolesterolin ja riskiryhmäläisten verenpaineen hoitotasapaino parantunut



Perusteina palkinnon myöntämiselle oli, että Hankasalmella saavutettiin asetetut avosairaanhoidon vaikuttavuustavoitteet tyypin 2 diabeetikoiden huonon LDL-kolesterolin tasapainon parantamiseksi. Tulokset paranivat vuodesta 2024 merkittävästi ja selvästi Suomen yleistä tuloskehitystä nopeammin. Hankasalmen tulokset olivat Keski-Suomen ja koko Suomen parhaimmistoa. Lisäksi Hankasalmella riskiryhmäläisten (kohonnutta verenpainetta, diabetesta tai valtimotautia sairastavat) verenpaineen seurantakattavuus oli Keski-Suomen paras ja hoitotasapaino parhaimmistoa.

Tulosparannus tulee estämään lukuisia sydäninfarkteja, aivohalvauksia ja muita diabeteksen lisäsairauksia lähivuosien aikana. Lisäksi sosiaali- ja terveysasemalla on työskennelty aktiivisesti ja pitkäjänteisesti vaikuttavuustyön edistämiseksi.

– Tuntuu hienolta, kun arjen perustyönä tehty työ palkitaan ja tuottaa vaikuttavuutta. Palkinto lisää meidän kaikkien motivaatiota kiinnittää asioihin vielä enemmän huomiota ja kehittää uusia tapoja, joilla hoidon vaikuttavuutta saadaan parannettua, kertoo palkinnon vastaanottanut sairaanhoitaja Anu Salmi.

Vaikuttavuustyö laajenee kroonista munuaistautia sairastaviin



Avosairaanhoidon vaikuttavuusverkostossa on tunnistettu, että kroonista munuaistautia sairastavien tunnistamisessa, hoidossa ja seurannassa on koko Keski-Suomessa kuin valtakunnallisestikin parannettavaa. Tavoitteena on, että tämän ja ensi vuoden aikana kroonista munuaistautia sairastavat saavat suositusten mukaisen hoidon ja seurannan nykyistä paremmin ja että ammattilaisten osaaminen ja potilaiden ymmärrys sairaudesta lisääntyy. Riskiryhmäläisten verenpaineen seurantakattavuuden ja hoitotasapainon parantaminen ovat jatkossakin avosairaanhoidon vaikuttavuustavoitteena.

– Kroonista munuaistautia sairastavat ovat munuaissairauden etenemisvaaran lisäksi myös selvästi suurentuneessa riskissä sydän- ja verisuonisairauksille. Näitä sairauksia voidaan vähentää tehokkaasti erityisesti lääkehoidolla, mutta hoidon toteutumisessa on paljon parantamisen varaa. Uskon, että tämä tavoite yhdessä paremman verenpaineen hoidon kanssa tuo ison terveyshyödyn keskisuomalaisille, toteaa vaikuttavuusylilääkäri Aapo Tahkola.

Vuodesta 2021 alkaen toiminutta vaikuttavuusverkostoa koordinoidaan Keski-Suomen hyvinvointialueen raportointi- ja analytiikkapalveluista ja verkostoon on nimetty jokaiselta hyvinvointialueen terveysasemalta omat vaikuttavuusvastaavat. Avosairaanhoidon vaikuttavuusverkosto toimii aktiivisesti yhteisesti sovittujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi.