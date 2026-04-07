Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 14.4. rahapolitiikasta sekä kansainvälisen talouden teemoista
8.4.2026 12:28:47 EEST | Suomen Pankki | Kutsu
Millainen vaikutus jännitteisellä geopolitiikalla on euroalueen talouskehitykseen ja mitkä ovat rahapolitiikan haasteet epävarmassa maailmantilanteessa? Miten kallistunut energia vaikuttaa talouden näkymiin ja kilpailukykyyn? Miten kriisi on vaikuttanut euroalueen kotitalouksien säästämiseen? Suojaako vihreän siirtymän edistyminen Suomea energiahintojen nousulta?
Tervetuloa Suomen Pankin tiedotustilaisuuteen tiistaina 14.4.2026 klo 11.00. Pääjohtaja Olli Rehn kertoo tilaisuudessa rahapolitiikasta sekä kansainvälisen talouden teemoista.
Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään maanantaina 13.4.2026 klo 12 tämän linkin kautta:
Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt.
Tiedotustilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä. Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään tilaisuuden linkki. Median edustajien on mahdollista esittää kysymyksiä verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta. Kysymyksen yhteydessä on oltava nimi ja tiedotusväline, jota toimittaja edustaa.
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
