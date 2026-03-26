Hoivarakentajat Oy

Hoivarakentajat kasvoi 30 % ja ennakoi kasvun jatkuvan

8.4.2026 13:10:00 EEST | Hoivarakentajat Oy | Tiedote

Jaa

Hirsirakentamiseen erikoistunut Hoivarakentajat Oy kasvatti liikevaihtoaan lähes kolmanneksella ja paransi kannattavuuttaan merkittävästi vuonna 2025. Yhtiön näkymät vuodelle 2026 ovat poikkeuksellisen vahvat.

Vantaan kaupungille vuonna 2027 rakennettavan Sammakkolammen hirsipäiväkodin havainnekuva. Hoivarakentajat

Hoivarakentajat saavutti vuonna 2025 historiansa parhaan tuloksen. Yhtiön liikevaihto kasvoi ennätykselliseen 42,9 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa lähes 30 prosentin kasvua edellisvuodesta. Liikevoitto nousi 3,2 miljoonaan euroon ja oman pääoman tuotto oli 47 prosenttia.

Kasvu on poikkeuksellinen rakennusalalla, jota ovat leimanneet haastava suhdannetilanne ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus.

– Vuosi 2025 osoittaa, että pitkäjänteinen yhteistyö asiakkaiden ja kumppanien kanssa sekä panostaminen vastuulliseen rakentamiseen tuottaa tulosta. Onnistumisen on mahdollistanut keskittyminen suhdanteista vapaampaan yhteiskuntakiinteistöalaan sekä luottamukselliset asiakassuhteet, sanoo toimitusjohtaja Tarmo Kemppainen.

Lupaavat näkymät myös vuodelle 2026

Yhtiön tilauskanta on vahva, ja vuodesta 2026 ennakoidaan volyymiltaan seuraavaa ennätysvuotta. Hoivarakentajat arvioi sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvavan edelleen.

– Näkymä vuodelle 2026 on erittäin hyvä. Käynnissä olevat hankkeet ovat jo pitkällä, ja neuvottelemme merkittävästä määrästä uusia hankkeita, Kemppainen kertoo.

Pitkäjänteiset asiakkuudet ja merkittävät kiinteistötransaktiot

Hoivarakentajat lujitti vuoden aikana asemaansa sekä pitkäaikaisten että uusien asiakkaiden kumppanina. Uusia palvelukoteja valmistui muun muassa Attendolle, Humanalle, Mehiläiselle, Tavanalle ja Autismisäätiölle. Norlandian kanssa sovittiin neljän uuden hirsikiinteistön rakentamisesta ja Vantaan kaupungille on parhaillaan rakenteilla 3 hirsipäiväkotia. Lisäksi yhtiö voitti ensimmäisen hyvinvointialuekilpailutuksen Keski-Uudellamaalla.

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lumme Palvelukiinteistöt ja Nordiqus ostivat yhteensä neljä kiinteistöä, ja eurooppalaisen sijoittajan kanssa sovittiin aiesopimuksilla kolmen hoivakiinteistön rakentamisesta vuodelle 2026. Portfoliokauppojen yhteisarvo ylitti 30 miljoonaa euroa.

Vastuullisuus ohjaa toimintaa

Yhtiö laati vuoden aikana ensimmäisen kattavan kestävyysohjelman ja aloitti EU-taksonomianmukaisen rakentamisen. Kaikki pääomavuokrakohteet sertifioidaan ympäristösertifikaatein (BREEAM/LEED), ja yhtiö on pystynyt tarjoamaan myös hiilinegatiivisia rakennusratkaisuja.

Avainluvut 2025

Liikevaihto 42,9 M€ (+30% vuoteen 2024 verrattuna)
Liikevoitto 3,2 M€ (+23 % vuoteen 2024 verrattuna)
Oman pääoman tuotto 47 % (+10 %-yksikköä vuoteen 2024 verrattuna)
Henkilöstö (ka.) 22 (+16 % vuoteen 2024 verrattuna)

Vuosikertomus 2025 on ladattavissa Hoivarakentajien verkkosivuilta. Linkki on tiedotteen lopussa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa

Linkit

Hoivarakentajat lyhyesti

Hoivarakentajat on Suomen suurin julkinen hirsirakentaja ja vastuullisen rakentamisen edelläkävijä. Rakennamme johtaville sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatusalan toimijoille haluttuja ja pitkäikäisiä palvelurakennuksia puhtaasta, kotimaisesta hirrestä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hoivarakentajat Oy

Hoivarakentajat vahvistaa kasvuaan: GP Capital uudeksi pääomistajaksi26.3.2026 13:02:38 EET | Tiedote

Vastuulliseen hirsirakentamiseen erikoistuneen Hoivarakentajat Oy:n uusi pääomistaja on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö GP Capital Oy. Hoivarakentajat on hyvässä taloudellisessa kunnossa ja tilauskanta on vahva. Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä. Aikaisempi pääomistaja Mediset Oy etsi ja sai työlleen seuraavaa sukupolvea edustavan jatkajan, joka sitoutuu Hoivarakentajien arvoihin ja tapaan toimia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye