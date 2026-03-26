Hoivarakentajat kasvoi 30 % ja ennakoi kasvun jatkuvan

Hoivarakentajat saavutti vuonna 2025 historiansa parhaan tuloksen. Yhtiön liikevaihto kasvoi ennätykselliseen 42,9 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa lähes 30 prosentin kasvua edellisvuodesta. Liikevoitto nousi 3,2 miljoonaan euroon ja oman pääoman tuotto oli 47 prosenttia.

Kasvu on poikkeuksellinen rakennusalalla, jota ovat leimanneet haastava suhdannetilanne ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus.

– Vuosi 2025 osoittaa, että pitkäjänteinen yhteistyö asiakkaiden ja kumppanien kanssa sekä panostaminen vastuulliseen rakentamiseen tuottaa tulosta. Onnistumisen on mahdollistanut keskittyminen suhdanteista vapaampaan yhteiskuntakiinteistöalaan sekä luottamukselliset asiakassuhteet, sanoo toimitusjohtaja Tarmo Kemppainen.

Lupaavat näkymät myös vuodelle 2026

Yhtiön tilauskanta on vahva, ja vuodesta 2026 ennakoidaan volyymiltaan seuraavaa ennätysvuotta. Hoivarakentajat arvioi sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvavan edelleen.

– Näkymä vuodelle 2026 on erittäin hyvä. Käynnissä olevat hankkeet ovat jo pitkällä, ja neuvottelemme merkittävästä määrästä uusia hankkeita, Kemppainen kertoo.

Pitkäjänteiset asiakkuudet ja merkittävät kiinteistötransaktiot

Hoivarakentajat lujitti vuoden aikana asemaansa sekä pitkäaikaisten että uusien asiakkaiden kumppanina. Uusia palvelukoteja valmistui muun muassa Attendolle, Humanalle, Mehiläiselle, Tavanalle ja Autismisäätiölle. Norlandian kanssa sovittiin neljän uuden hirsikiinteistön rakentamisesta ja Vantaan kaupungille on parhaillaan rakenteilla 3 hirsipäiväkotia. Lisäksi yhtiö voitti ensimmäisen hyvinvointialuekilpailutuksen Keski-Uudellamaalla.

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lumme Palvelukiinteistöt ja Nordiqus ostivat yhteensä neljä kiinteistöä, ja eurooppalaisen sijoittajan kanssa sovittiin aiesopimuksilla kolmen hoivakiinteistön rakentamisesta vuodelle 2026. Portfoliokauppojen yhteisarvo ylitti 30 miljoonaa euroa.

Vastuullisuus ohjaa toimintaa

Yhtiö laati vuoden aikana ensimmäisen kattavan kestävyysohjelman ja aloitti EU-taksonomianmukaisen rakentamisen. Kaikki pääomavuokrakohteet sertifioidaan ympäristösertifikaatein (BREEAM/LEED), ja yhtiö on pystynyt tarjoamaan myös hiilinegatiivisia rakennusratkaisuja.

Avainluvut 2025

Liikevaihto 42,9 M€ (+30% vuoteen 2024 verrattuna)

Liikevoitto 3,2 M€ (+23 % vuoteen 2024 verrattuna)

Oman pääoman tuotto 47 % (+10 %-yksikköä vuoteen 2024 verrattuna)

Henkilöstö (ka.) 22 (+16 % vuoteen 2024 verrattuna)

Vuosikertomus 2025 on ladattavissa Hoivarakentajien verkkosivuilta. Linkki on tiedotteen lopussa.