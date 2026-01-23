Matti Laaksonen rakentaa Kouvolaan uuden työn ja tekijöiden kohtaamispaikan

Uusi peli, samat arvot

Henkilöstöpalveluala ei ole Laaksoselle entuudestaan tuttu ja juuri siksi se tuntuikin tähän hetkeen oikealta.

”Ajattelen tämän vahvuutena. Uusi ala pakottaa oppimaan, ja samalla voin tuoda tänne ajattelua, joka ei ole vielä jämähtänyt muotteihin. Koen, että omaksi kokemani arvot sopivat myös henkilöstövuokrausalaan: jokaisella on oikeus nauttia työstään ja kehittyä siinä itselle sopivalla tavalla paremmaksi.”

Wulff Worksin henkilöstöjohtaja Eevi Leinonen nyökyttele Matin vieressä. ”Meille Wulff Worksilla on tärkeää, että asiakas saa tekijän, joka sopii osaamiseltaan ja asenteeltaan tehtävään sekä arvoiltaan työllistävän yhtiön kulttuuriin. Tahtotilamme on, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Emmekä ole mustasukkaisia siitä, jos työntekijä työllistyy asiakkaan omille kirjoille. Se on meille onnistuminen, ei menetys.”

Paikallisuus on kilpailuetu

Wulff Worksilla uskotaan, että hyvä paikallistuntemus ja valmiit kontaktit ovat edellytys onnistumiselle. Laaksonen tuntee Kouvolan ja Kymenlaakson alueen ihmiset ja yritykset.

”Naantalissa tämä olisi minulle pirun paljon vaikeampaa. Täällä tiedän ihmiset, yritykset ja toimintatavat. Ja tiedän, että luottamus ansaitaan teoilla. Tavoitteeni on, että kun joku tarvitsee tekijän, ensimmäinen ajatus on: soita Matille. Ja nimenomaan soittaa – tai tavataan vaikka kasvokkain kahvilla, se on vuorovaikutteista! Verkostot elävät ja kasvavat ihmisten välisissä kohtaamisissa.”

Rakentamassa jotain, joka kestää ja kasvaa

Kouvolaan Wulff Worksin neljännentoista toimipisteen rakentava Laaksonen lähtee toimintaan mukaan omistajayrittäjäksi, sillä sitoutuminen toimintaan yrittäjänä tuntuu vahvasti urheilu- ja yrittäjätaustaisesta Laaksosesta motivoivalta.

Golfin Laaksonen löysi jo nuorena, kilpaili kansallisella tasolla ja kouluttautui valmentajaksi lukioikäisenä. Pitkä ura Swingmakers Golfin parissa vei hänet yrittäjäksi ja lopulta yhtiön osakkaaksi/toimitusjohtajaksi.

”Sain tehdä hienon uran golfin parissa, päivääkään en vaihtaisi. Exit yhtiöstä, jonka kanssa oli kasvanut, ei ollut helppo eikä nopea päätös, mutta tiesin, että nyt on aika etsiä uutta ja merkityksellistä. Minulla on suomalaiselle työelämälle vielä paljon annettavaa, ja tässä saan yhdistää minulle tärkeää yrittäjämäistä toimintaa ja oppia itse uutta, tehdä yhdessä huippuammattimaisen tiimin kanssa. Wulff Worksin porukassa on todellista draivia, en ihmettele, että yhtiö on kasvanut parissa vuodessa merkittäväksi henkilöstöalan peluriksi Suomessa”, Laaksonen kertoo. ”Hienoa päästä osaksi tätä tarinaa”, hän toteaa.



WULFF WORKS – FAKTAT

Palvelee erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen henkilöstövuokrauksesssa ja rekrytoinneissa

Aloitti toimintansa 2024 ja kasvanut nopeasti alan haastajaksi

Nyt aloittava Kouvola on Wulff Worksin 14. toimipaikka Suomessa

1500 tarjottua työpaikkaa

Yli 1 000 000 toteutunutta työtuntia asiakasyrityksissä

Hakijapooli yli 60 000 henkilöä

Liiketoimintaa on laajennettu myös uusille alueille viimeisen vuoden aikana: Wulff Doctors on lääkäreiden henkilöstövuokrausyhtiö, Wulff Pro tarjoaa työllisyyspalveluja ja Wulff Talent on asiantuntijoiden ja johdon suorahaku- ja rekrytointiyhtiö

Osa pörssilistattua Wulff-konsernia, joka on perustettu vuonna 1890

Matti Laaksonen viihtyy metsässä: suunnistamassa, liikkumassa tai vaikkapa metsänhoidollisia toimenpiteitä tekemässä. Matti Laaksosen kotialbumi

Metsä, perhe ja moottorisaha



Työn vastapainoksi ja työstä palautuakseen perhekeskeinen mies menee mielellään metsään, vaikka viihtyy yhä myös golfkentällä ja melkein minkä vain liikunnan parissa. Viime aikoina hän on innostunut metsänhoidollisista toimenpiteistä ja golfmailan ohella käsissä pysyy myös moottorisaha, ja puunkaadot ”pahoistakin paikoista” onnistuvat. ”Joskus pitää raivata, jotta uutta ja tervettä voi kasvaa”, hän sanoo. ”Lapset ovat elämäni suurin saavutus ja ehkä myös tärkein muistutus siitä, miksi tätä kaikkea tehdään.”



Mikä rauhoittaa tai herkistää? ”Kun lähtee lämmittämään mökillä rantasaunaa, se ääni, joka lähtee kuivan mäntyklapin palamisesta. Ja on kunnolla läsnä perheelle.”