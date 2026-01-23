Matti Laaksonen rakentaa Kouvolaan uuden työn ja tekijöiden kohtaamispaikan
8.4.2026 14:07:23 EEST | Wulff-Yhtiöt Oyj | Tiedote
Kouvolasta ponnistava yrittäjä Matti Laaksonen nauttii ihmisten yhdistämisestä ja kehittymään kannustamisesta. Laaksonen, 33, tunnetaan golfalan moniottelijana Kymenlaaksossa ja ympäri Suomen golfkenttiä. Nyt hän askeltaa uudelle pelikentälle ja käynnistää Wulff Works Kouvolan. Tavoitteena on rakentaa alueelle henkilöstöpalvelu, jossa bisnes tehdään ihmistä varten, ei toisin päin.
Uusi peli, samat arvot
Henkilöstöpalveluala ei ole Laaksoselle entuudestaan tuttu ja juuri siksi se tuntuikin tähän hetkeen oikealta.
”Ajattelen tämän vahvuutena. Uusi ala pakottaa oppimaan, ja samalla voin tuoda tänne ajattelua, joka ei ole vielä jämähtänyt muotteihin. Koen, että omaksi kokemani arvot sopivat myös henkilöstövuokrausalaan: jokaisella on oikeus nauttia työstään ja kehittyä siinä itselle sopivalla tavalla paremmaksi.”
Wulff Worksin henkilöstöjohtaja Eevi Leinonen nyökyttele Matin vieressä. ”Meille Wulff Worksilla on tärkeää, että asiakas saa tekijän, joka sopii osaamiseltaan ja asenteeltaan tehtävään sekä arvoiltaan työllistävän yhtiön kulttuuriin. Tahtotilamme on, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Emmekä ole mustasukkaisia siitä, jos työntekijä työllistyy asiakkaan omille kirjoille. Se on meille onnistuminen, ei menetys.”
Paikallisuus on kilpailuetu
Wulff Worksilla uskotaan, että hyvä paikallistuntemus ja valmiit kontaktit ovat edellytys onnistumiselle. Laaksonen tuntee Kouvolan ja Kymenlaakson alueen ihmiset ja yritykset.
”Naantalissa tämä olisi minulle pirun paljon vaikeampaa. Täällä tiedän ihmiset, yritykset ja toimintatavat. Ja tiedän, että luottamus ansaitaan teoilla. Tavoitteeni on, että kun joku tarvitsee tekijän, ensimmäinen ajatus on: soita Matille. Ja nimenomaan soittaa – tai tavataan vaikka kasvokkain kahvilla, se on vuorovaikutteista! Verkostot elävät ja kasvavat ihmisten välisissä kohtaamisissa.”
Rakentamassa jotain, joka kestää ja kasvaa
Kouvolaan Wulff Worksin neljännentoista toimipisteen rakentava Laaksonen lähtee toimintaan mukaan omistajayrittäjäksi, sillä sitoutuminen toimintaan yrittäjänä tuntuu vahvasti urheilu- ja yrittäjätaustaisesta Laaksosesta motivoivalta.
Golfin Laaksonen löysi jo nuorena, kilpaili kansallisella tasolla ja kouluttautui valmentajaksi lukioikäisenä. Pitkä ura Swingmakers Golfin parissa vei hänet yrittäjäksi ja lopulta yhtiön osakkaaksi/toimitusjohtajaksi.
”Sain tehdä hienon uran golfin parissa, päivääkään en vaihtaisi. Exit yhtiöstä, jonka kanssa oli kasvanut, ei ollut helppo eikä nopea päätös, mutta tiesin, että nyt on aika etsiä uutta ja merkityksellistä. Minulla on suomalaiselle työelämälle vielä paljon annettavaa, ja tässä saan yhdistää minulle tärkeää yrittäjämäistä toimintaa ja oppia itse uutta, tehdä yhdessä huippuammattimaisen tiimin kanssa. Wulff Worksin porukassa on todellista draivia, en ihmettele, että yhtiö on kasvanut parissa vuodessa merkittäväksi henkilöstöalan peluriksi Suomessa”, Laaksonen kertoo. ”Hienoa päästä osaksi tätä tarinaa”, hän toteaa.
WULFF WORKS – FAKTAT
- Palvelee erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen henkilöstövuokrauksesssa ja rekrytoinneissa
- Aloitti toimintansa 2024 ja kasvanut nopeasti alan haastajaksi
- Nyt aloittava Kouvola on Wulff Worksin 14. toimipaikka Suomessa
- 1500 tarjottua työpaikkaa
- Yli 1 000 000 toteutunutta työtuntia asiakasyrityksissä
- Hakijapooli yli 60 000 henkilöä
- Liiketoimintaa on laajennettu myös uusille alueille viimeisen vuoden aikana: Wulff Doctors on lääkäreiden henkilöstövuokrausyhtiö, Wulff Pro tarjoaa työllisyyspalveluja ja Wulff Talent on asiantuntijoiden ja johdon suorahaku- ja rekrytointiyhtiö
- Osa pörssilistattua Wulff-konsernia, joka on perustettu vuonna 1890
Wulff Worksin kaikki alueelliset toimipaikat ja yhteystiedot löydät täältä.
Metsä, perhe ja moottorisaha
Työn vastapainoksi ja työstä palautuakseen perhekeskeinen mies menee mielellään metsään, vaikka viihtyy yhä myös golfkentällä ja melkein minkä vain liikunnan parissa. Viime aikoina hän on innostunut metsänhoidollisista toimenpiteistä ja golfmailan ohella käsissä pysyy myös moottorisaha, ja puunkaadot ”pahoistakin paikoista” onnistuvat. ”Joskus pitää raivata, jotta uutta ja tervettä voi kasvaa”, hän sanoo. ”Lapset ovat elämäni suurin saavutus ja ehkä myös tärkein muistutus siitä, miksi tätä kaikkea tehdään.”
Mikä rauhoittaa tai herkistää? ”Kun lähtee lämmittämään mökillä rantasaunaa, se ääni, joka lähtee kuivan mäntyklapin palamisesta. Ja on kunnolla läsnä perheelle.”
Matti LaaksonenWulff Works Kouvola OyPuh:+358 40 512 2583matti.laaksonen@wulffworks.fiwulffworks.fi
Sami AsikainentoimitusjohtajaWulff Works OyPuh:040 700 9915sami.asikainen@wulff.fiwulffworks.fi
Mikä Wulff?
Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin, suorahakuihin sekä konsultointiin ja tilitoimistoista työllisyyspalveluihin. Tuotteet ja ratkaisut työympäristöihin: olemme kumppani niin kansainväliselle konsernille, julkiselle sektorille kuin pk-yrityksellekin. Tuomme työpaikalle kaiken kahvista kopiopaperiin, virvokkeista värikasetteihin ja hedelmistä hoivatarvikkeisiin. Asiantuntijamme palvelevat lisäksi brändäysratkaisuissa ja ergonomiassa. Vuonna 1890 perustettu ja 2000 pörssilistattu Wulff toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja sen vuoden 2025 liikevaihto oli 122,3 miljoonaa euroa. 230 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2030 tavoitellaan omaa ja asiakkaiden liiketoimintaa jatkuvasti kestävämmäksi kehittäen.
