Onkilahden kahvilayrittäjä valittu – ovet avautuvat vappuna
8.4.2026 12:37:36 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki vuokraa Onkilahden puistossa sijaitsevan kahvilan Kannika Bussille, joka voitti maaliskuussa järjestetyn huutokaupan. Vuokrasopimus alkaa 1.5.2026 ja on voimassa toistaiseksi. Uuden yrittäjän tavoitteena on avata kahvila asiakkaille heti vappuna.
Kannika Bussilla on useiden vuosien kokemus ravintola-alalta, erityisesti kansainvälisiltä ruokamarkkinoilta. Puoliso Thomas Buss toimii taustajoukoissa ja auttaa kahvilan pyörittämisessä.
Bussit ovat haaveilleet Onkilahden kahvilan yrittäjyydestä jo pitkään.
– Nyt tuli oikea aika osallistua huutokauppaan. Onkilahden puisto on hieno ja houkutteleva paikka kahvilalle, Kannika Buss iloitsee.
Kahvilan on tarkoitus olla avoinna joka päivä kesäkauden ajan. Valikoimaan tulee jäätelöä, leivonnaisia ja kahvia sekä kevyttä lounasta, kuten salaatteja. Tarjontaa suunnitellaan erityisesti lapsiperheitä ajatellen. Tavoitteena on laajentaa valikoimaa myöhemmin muun muassa lämpimiin ruoka-annoksiin.
Vuokrasopimus on markkinahintainen
Vaasan kaupunki haki kahvilaan vuokralaista huutokaupalla maaliskuussa. Kaksivaiheisessa huutokaupassa osallistujat ilmoittautuivat ensin mukaan, minkä jälkeen kaupunki tarkisti heidän taloustietonsa. Varsinainen huutokauppa käytiin kahden tarjoajan välillä. Kahvilan kuukausivuokran lähtöhinta oli 600 euroa, ja voittanut tarjous oli 4100 euroa.
Vuokralainen valittiin huutokaupalla, koska se on avoin ja tasapuolinen tapa muodostaa markkinahintainen vuokrasopimus. Tarjouksellaan yrittäjä määrittelee itse kuukausivuokran, jolla toiminta on kannattavaa. Onkilahden puistossa vilkas kävijämäärä ja hyvät liiketoimintamahdollisuudet nostavat vuokratasoa.
Vuokraa maksetaan vain kesäkaudelta 1.5.–30.9., eli sesongin ulkopuolella vuokrakustannuksia ei ole. Kahvilaa voi kuitenkin pitää avoinna myös muina aikoina.
Huutokaupattu vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, joten yrittäjällä on mahdollisuus kehittää toimintaansa useiden vuosien ajan. Tarvittaessa yrittäjä voi irtisanoa vuokrasopimuksen myyntikauden jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Huutokauppaan liittyvät kysymykset:
Liikennejärjestelypäällikkö Jori Löfbacka, 0403543494, jori.lofbacka@vaasa.fi
Kahvilan toimintaan liittyvät kysymykset:
Piiripuutarhuri Maria Louko, 0407273088, maria.louko@vaasa.fi
Caféföretagaren i Metviken har valts – dörrarna öppnas på valborg8.4.2026 12:38:02 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad hyr ut caféet som finns i Metviksparken till Kannika Buss, som vann den auktion som hölls i mars. Hyresavtalet träder i kraft 1.5.2026 och gäller tills vidare. Den nya företagaren har för avsikt att öppna caféet för kunder genast på valborg.
Statsandelssystemet en risk för invånarnas likställdhet och för kommunernas finansiering – omedelbara åtgärder behövs7.4.2026 16:25:37 EEST | Pressmeddelande
Statsandelssystemet ska säkerställa att kommunerna klarar sina lagstadgade uppgifter. Därmed ska invånarna i olika kommuner ha lika möjligheter att få service som är nödvändig för att förverkliga de grundläggande rättigheterna. Det nuvarande systemet fungerar inte, vilket är en risk för invånarnas likställdhet och för kommunernas finansiering. Det här konstateras i professor Tuomas Ojanens sakkunnigutlåtande, som innehåller en bedömning av huruvida statsandelssystemet är grundlagsenligt.13 av Finlands 20 största städer kräver omedelbara ändringar i systemet.
Valtionosuusjärjestelmä vaarantaa asukkaiden yhdenvertaisuuden ja kuntien rahoituksen – muutos tarvitaan välittömästi7.4.2026 16:25:33 EEST | Tiedote
Valtionosuusjärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että kunnilla on edellytykset selvitä lakisääteisistä tehtävistään. Tällä taataan se, että keskenään erilaisten kuntien asukkailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada perusoikeuksiensa toteutumisen kannalta välttämättömiä palveluja. Nykyinen järjestelmä ei toimi tarkoitetulla tavalla, mikä vaarantaa asukkaiden yhdenvertaisuuden ja kuntien rahoituksen. Tämä todetaan professori Tuomas Ojasen asiantuntijalausunnossa, jossa arvioidaan valtionosuusjärjestelmän perustuslainmukaisuutta. 13 kaupunkia Suomen 21 suurimmasta kaupungista vaatii järjestelmän välitöntä uudistamista.
