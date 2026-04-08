Onkilahden kahvilayrittäjä valittu – ovet avautuvat vappuna

Kannika Bussilla on useiden vuosien kokemus ravintola-alalta, erityisesti kansainvälisiltä ruokamarkkinoilta. Puoliso Thomas Buss toimii taustajoukoissa ja auttaa kahvilan pyörittämisessä.

Bussit ovat haaveilleet Onkilahden kahvilan yrittäjyydestä jo pitkään.

– Nyt tuli oikea aika osallistua huutokauppaan. Onkilahden puisto on hieno ja houkutteleva paikka kahvilalle, Kannika Buss iloitsee.

Kahvilan on tarkoitus olla avoinna joka päivä kesäkauden ajan. Valikoimaan tulee jäätelöä, leivonnaisia ja kahvia sekä kevyttä lounasta, kuten salaatteja. Tarjontaa suunnitellaan erityisesti lapsiperheitä ajatellen. Tavoitteena on laajentaa valikoimaa myöhemmin muun muassa lämpimiin ruoka-annoksiin.

Vuokrasopimus on markkinahintainen

Vaasan kaupunki haki kahvilaan vuokralaista huutokaupalla maaliskuussa. Kaksivaiheisessa huutokaupassa osallistujat ilmoittautuivat ensin mukaan, minkä jälkeen kaupunki tarkisti heidän taloustietonsa. Varsinainen huutokauppa käytiin kahden tarjoajan välillä. Kahvilan kuukausivuokran lähtöhinta oli 600 euroa, ja voittanut tarjous oli 4100 euroa.

Vuokralainen valittiin huutokaupalla, koska se on avoin ja tasapuolinen tapa muodostaa markkinahintainen vuokrasopimus. Tarjouksellaan yrittäjä määrittelee itse kuukausivuokran, jolla toiminta on kannattavaa. Onkilahden puistossa vilkas kävijämäärä ja hyvät liiketoimintamahdollisuudet nostavat vuokratasoa.

Vuokraa maksetaan vain kesäkaudelta 1.5.–30.9., eli sesongin ulkopuolella vuokrakustannuksia ei ole. Kahvilaa voi kuitenkin pitää avoinna myös muina aikoina.

Huutokaupattu vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, joten yrittäjällä on mahdollisuus kehittää toimintaansa useiden vuosien ajan. Tarvittaessa yrittäjä voi irtisanoa vuokrasopimuksen myyntikauden jälkeen.