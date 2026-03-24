Viimein käänne parempaan: avoimien työpaikkojen määrä kasvoi – nämä alat rekrytoivat nyt eniten

Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut vuosia, mutta maaliskuussa tapahtui viimein käänne parempaan.

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin maaliskuussa yli 30 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 1 prosentti enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Koko alkuvuoden osalta ilmoitusten määrä on vielä pienempi kuin viime vuonna. Tammi–maaliskuussa julkaistiin lähes 90 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 10 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten.

Työnhakijoita on edelleen liikkeellä sankoin joukoin. Tammi–maaliskuun työpaikkailmoitukset keräsivät Duunitorilla yli 40 miljoonaa lukukertaa , mikä oli noin 6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja noin 48 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Kesätyömarkkinalla ei valitettavasti mene yhtä hyvin, vaikka jyrkin lasku on taittunut. Marras–maaliskuussa Duunitorilla julkaistiin lähes 17 000 kesätyöilmoitusta, mikä oli noin 18 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

”Ruotsalaisessa työnhakupalvelussamme nähtiin pientä kasvua avoimissa työpaikoissa jo helmikuussa, ja nyt sama tapahtui Suomessa. Toivon todella, että tämä ennakoisi parempia aikoja, sillä synkkä työmarkkinatilanne on jatkunut pitkään. Se on surullista kaikille epätoivoisesti työtä etsiville, mutta voi myös hidastaa organisaatioiden kasvua ja investointeja”, sanoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Duunitorin tuoreessa rekrytointitutkimuksessa lähes kolmasosa työnantajista ennakoi henkilöstömäärän kasvua tälle ja ensi vuodelle.

”Toki Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin on lisännyt epävarmuutta. Se tapahtui kuitenkin helmikuun lopussa, ja silti avoimien työpaikkojen kasvu jatkui läpi maaliskuun. Voi tietysti olla, että jälleen epävakaammaksi muuttunut maailmantilanne näkyy rekrytoinneissa viiveellä.”

Näillä aloilla on nyt parhaat näkymät

Näillä toimialoilla julkaistiin maaliskuussa eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoten):

Rakennusala: noin 4 300 ilmoitusta (+7 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: noin 3 700 ilmoitusta (-4 %) Teollisuus ja teknologia: noin 2 900 ilmoitusta (+20 %) Myynti- ja kaupan ala: noin 2 600 ilmoitusta (-6 %) Terveydenhuolto: noin 2 000 ilmoitusta (+5 %) Ravintola- ja matkailuala: noin 1 900 ilmoitusta (-11 %) Asennus, huolto ja kunnossapito: noin 1 500 ilmoitusta (+21 %) Kuljetus, logistiikka ja liikenne: noin 1 200 ilmoitusta (ei muutosta) Asiantuntijatyöt ja konsultointi: noin 1 000 ilmoitusta (ei muutosta) Tieto- ja tietoliikennetekniikka: noin 900 ilmoitusta (+16 %)

Kymmenen eniten työllistävän alan kärjessä kasvu oli suurinta asennuksessa, huollossa ja kunnossapidossa, teollisuudessa ja teknologiassa sekä tieto- ja tietoliikennetekniikassa.

Myös rakennusalan ja terveydenhuollon ilmoitusten määrät kasvoivat.

Eniten ilmoitusten määrä laski ravintola- ja matkailualalla, myynnin ja kaupan alalla sekä sosiaali- ja hoiva-alalla.

”Teknisillä aloilla näkyy erittäin lupaavaa kehitystä. Näillä aloilla on kysyntää etenkin erityisosaamiselle ja paikoin vaikeaa löytää sopivia tekijöitä. Palvelualoilla menee heikommin, mutta esimerkiksi sosiaali- ja hoiva-alan työpaikkojen määrän lasku on taittunut ja alan lasku on enää pientä”, Salonen sanoo.

Näillä alueilla on eniten avoimia työpaikkoja

Näissä maakunnissa julkaistiin maaliskuussa eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):

Uusimaa: noin 10 000 ilmoitusta (-1 prosenttia) Pirkanmaa: noin 3 100 ilmoitusta (+4 prosenttia) Varsinais-Suomi: noin 2 900 ilmoitusta (+14 prosenttia) Pohjois-Pohjanmaa: 1 800 ilmoitusta (-3 prosenttia) Lappi: noin 1 300 ilmoitusta (+14 prosenttia) Pohjois-Savo: noin 1 200 ilmoitusta (+7 prosenttia) Keski-Suomi: noin 1 000 ilmoitusta (-5 prosenttia) Päijät-Häme: noin 1 000 ilmoitusta (+18 prosenttia) Satakunta: noin 900 ilmoitusta (+6 prosenttia) Pohjanmaa: noin 900 ilmoitusta (+2 prosenttia)

Ilmoitusten määrät kasvoivat eniten Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Lapissa. Laskua oli vielä Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, mutta pudotus oli melko maltillista.

