Suomen Palloliitto

Helmareiden mediaohjelma 11.–18.4.2026

8.4.2026 12:35:44 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Slovakian Helsingissä (14.4.) ja Latvian Riiassa (18.4.).

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi joukkueensa Slovakia- ja Latvia-otteluihin tiistaina.

Suomen joukkue kokoontuu Helsingissä perjantaina. Alta löydät Helmareiden mediaohjelman huhtikuun otteluihin. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>

Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-karsintaottelut.

Helmarit kohtaa Slovakian Helsingissä Bolt Arenalla tiistaina 14. huhtikuuta kello 18.30. Latvia emännöi Suomea Riiassa Daugava Stadiumilla lauantaina 18. huhtikuuta kello 20.00.

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi - Slovakia (14.4.)

Helmareiden mediaohjelma 11.–18.4.2026

Lauantai 11.4.2026
Klo 15.30 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Paikalla 2–4 pelaajaa

Sunnuntai 12.4.2026
Klo 15.30 Puhelinhaastattelut
Mahdollisuus haastatteluihin myös Hilton Kalastajatorpalla

Maanantai 13.4.2026
Klo 11.25 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja

Klo 12.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Tiistai 14.4.2026
Klo 18.30 SUOMI–SLOVAKIA, Bolt Arena, Helsinki
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone

Torstai 16.4.2026
Klo 11.30 Puhelinhaastattelut

Perjantai 17.4.2026
Klo 11.30 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Pullman Riga Old Town, Riika
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja

Klo 16.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Daugava Stadium, Riika
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Lauantai 18.4.2026
Klo 20.00 LATVIA–SUOMI, Daugava Stadium, Riika
Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
