Noin 34 500 opiskelijan vuosituloraja ylittyi viime vuonna – tuen takaisinperinnältä voi välttyä palauttamalla opintotukea huhtikuun loppuun mennessä

Arviolta 34 500 opiskelijan opintotuen tuloraja ylittyi vuonna 2025. Jos tuloraja ylittyi, opiskelija voi palauttaa oma-aloitteisesti viime vuoden liikaa maksetun opintotuen. Viimeinen päivä palauttaa opintotukea vuodelta 2025 on torstaina 30.4.2026. Korkeakouluopiskelijat saavat oma-aloitteisesti palauttamansa opintotukikuukaudet myös takaisin käyttöönsä.

– Opintotuen oma-aloitteisia palautuksia kertyi viime vuonna yli 22 000 opiskelijalta yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Arvioimme, että palautuksia tulee tänä vuonna hieman enemmän, sillä opiskelijat alkoivat saada opintotuen asumislisää elokuusta 2025 alkaen. Tämän vuoksi opiskelijat ovat saaneet hieman enemmän opintotukea kuin aiempina vuosina ja osa heistä joutuu palauttamaan myös asumislisää, sanoo Kelan opintotukiryhmän suunnittelija Else Turtiainen.

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä opiskelija palauta tukiaan huhtikuun 2026 aikana, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin helmikuussa 2027. Silloin takaisin maksettavaan määrään lisätään 7,5 %:n korotus ja opiskelija menettää takaisinperityn opintotukikuukauden.

Opiskelija voi tarkistaa oman vuositulorajansa OmaKelasta tai Kelan verkkosivuilta.

Opiskelija voi itse valita, minkä kuukauden tukea palauttaa

Opiskelijoiden asumisen tukiin tuli muutos 1.8.2025, kun opiskelijat alkoivat saada opintotuen asumislisää yleisen asumistuen sijaan. Koska muutos tuli voimaan kesken vuoden, kannattaa opiskelijan palauttaa oma-aloitteisesti alkuvuoden 2025 tukia, jolloin palautettava summa jää opintorahan suuruiseksi.

– Opiskelija, jonka tuloraja on ylittynyt, voi säästää merkittävän summan rahaa, jos palauttaa nyt oma-aloitteisesti alkuvuoden 2025 tukia. Jos tuloraja on ylittynyt ja tukia ei nyt palauta oma-aloitteisesti, Kela perii helmikuussa 2027 takaisin opintotukia loppuvuodesta alkaen. Tällöin takaisinperinnässä joutuu maksamaan takaisin sekä opintorahaa että asumislisää ja vielä 7,5 %:n korotuksella, Turtiainen kertoo.

Opintotuen palauttaminen on helppoa ja nopeaa

Kela saa Verohallinnolta tiedot esitäytettyjen veroilmoitusten mukaisista tuloista. Opiskelijat saavat huhtikuun alussa tekstiviestin tai sähköpostin, jos vuosituloraja ylittyy verotuksen ennakkotietojen mukaan. Viesti lähetetään niille opintotukea saaneille opiskelijoille, jotka ovat antaneet Kelalle luvan viestien lähettämiseen.

Opiskelijat saavat näiden ennakkotietojen perusteella yhteenvedon OmaKelaan. Opiskelija voi tarkistaa yhteenvedosta omat tulonsa vuodelta 2025 ja palauttaa opintotukea samassa yhteydessä.

OmaKela ohjaa käyttäjää ja kertoo, minkä kuukausien tuet opiskelija voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa verkkopankissa heti tai viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.