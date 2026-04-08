Noin 34 500 opiskelijan vuosituloraja ylittyi viime vuonna – tuen takaisinperinnältä voi välttyä palauttamalla opintotukea huhtikuun loppuun mennessä
8.4.2026 13:25:27 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Tuhansien opiskelijoiden opintotuen tuloraja ylittyi vuonna 2025. Jos tuloraja on ylittynyt, opiskelijalla on huhtikuun loppuun saakka aikaa palauttaa viime vuoden opintotukea ja välttyä takaisinperinnältä sekä 7,5 %:n korotukselta.
Arviolta 34 500 opiskelijan opintotuen tuloraja ylittyi vuonna 2025. Jos tuloraja ylittyi, opiskelija voi palauttaa oma-aloitteisesti viime vuoden liikaa maksetun opintotuen. Viimeinen päivä palauttaa opintotukea vuodelta 2025 on torstaina 30.4.2026. Korkeakouluopiskelijat saavat oma-aloitteisesti palauttamansa opintotukikuukaudet myös takaisin käyttöönsä.
– Opintotuen oma-aloitteisia palautuksia kertyi viime vuonna yli 22 000 opiskelijalta yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Arvioimme, että palautuksia tulee tänä vuonna hieman enemmän, sillä opiskelijat alkoivat saada opintotuen asumislisää elokuusta 2025 alkaen. Tämän vuoksi opiskelijat ovat saaneet hieman enemmän opintotukea kuin aiempina vuosina ja osa heistä joutuu palauttamaan myös asumislisää, sanoo Kelan opintotukiryhmän suunnittelija Else Turtiainen.
Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä opiskelija palauta tukiaan huhtikuun 2026 aikana, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin helmikuussa 2027. Silloin takaisin maksettavaan määrään lisätään 7,5 %:n korotus ja opiskelija menettää takaisinperityn opintotukikuukauden.
Opiskelija voi tarkistaa oman vuositulorajansa OmaKelasta tai Kelan verkkosivuilta.
Opiskelija voi itse valita, minkä kuukauden tukea palauttaa
Opiskelijoiden asumisen tukiin tuli muutos 1.8.2025, kun opiskelijat alkoivat saada opintotuen asumislisää yleisen asumistuen sijaan. Koska muutos tuli voimaan kesken vuoden, kannattaa opiskelijan palauttaa oma-aloitteisesti alkuvuoden 2025 tukia, jolloin palautettava summa jää opintorahan suuruiseksi.
– Opiskelija, jonka tuloraja on ylittynyt, voi säästää merkittävän summan rahaa, jos palauttaa nyt oma-aloitteisesti alkuvuoden 2025 tukia. Jos tuloraja on ylittynyt ja tukia ei nyt palauta oma-aloitteisesti, Kela perii helmikuussa 2027 takaisin opintotukia loppuvuodesta alkaen. Tällöin takaisinperinnässä joutuu maksamaan takaisin sekä opintorahaa että asumislisää ja vielä 7,5 %:n korotuksella, Turtiainen kertoo.
Opintotuen palauttaminen on helppoa ja nopeaa
Kela saa Verohallinnolta tiedot esitäytettyjen veroilmoitusten mukaisista tuloista. Opiskelijat saavat huhtikuun alussa tekstiviestin tai sähköpostin, jos vuosituloraja ylittyy verotuksen ennakkotietojen mukaan. Viesti lähetetään niille opintotukea saaneille opiskelijoille, jotka ovat antaneet Kelalle luvan viestien lähettämiseen.
Opiskelijat saavat näiden ennakkotietojen perusteella yhteenvedon OmaKelaan. Opiskelija voi tarkistaa yhteenvedosta omat tulonsa vuodelta 2025 ja palauttaa opintotukea samassa yhteydessä.
OmaKela ohjaa käyttäjää ja kertoo, minkä kuukausien tuet opiskelija voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa verkkopankissa heti tai viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
Yhteyshenkilöt
Else TurtiainenSunnittelijaKelaPuh:050 577 4666etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Kelan palvelupiste Jyväskylässä muuttaa Työntaloon8.4.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän Kelan palvelupiste muuttaa 20.4. Työntaloon osoitteeseen Hannikaisenkatu 11–13. Uusissa tiloissa Kela toimii yhdessä Jyväskylän kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden kanssa, mikä helpottaa asiakkaiden asiointia ja tukee palveluiden yhteensovittamista. Kela-asioita voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa.
Anvisning till välfärdsområdena: betalningsyrkanden gällande det nya allmänna stödet kan lämnas in från 1.5.20268.4.2026 09:30:00 EEST | Pressmeddelande
Det nya allmänna stödet ersätter 1.5.2026 FPA:s nuvarande arbetslöshetsförmåner, det vill säga arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen. Välfärdsområdets handläggare kan lämna in nya betalningsyrkanden gällande det allmänna stödet från 1.5.2026.
Ohje hyvinvointialueille: uudesta yleistuesta voi tehdä maksuvaatimuksia 1.5.2026 alkaen8.4.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Uusi yleistuki korvaa Kelan nykyiset työttömyystuet eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan 1.5.2026. Hyvinvointialueiden käsittelijät voivat tehdä uusia maksuvaatimuksia yleistuesta 1.5.2026 alkaen.
Valfrihetsförsöket ökade privatläkarbesöken bland personer som fyllt 65 i alla inkomstgrupper – försöket utnyttjades mest av höginkomsttagare och stadsbor8.4.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Valfrihetsförsöket ökade antalet besök hos privata allmänläkare bland personer inom alla inkomstgrupper under slutet av 2025. Skillnaderna mellan inkomstgrupperna i fråga om användningen av tjänster förblev ändå oförändrade: personer med högre inkomst använde tjänsterna betydligt mer än de med lägre inkomst. Tjänsterna inom försöket användes mest i Helsingfors och i andra städer, och klart mindre i glesbygden.
Valinnanvapauskokeilu lisäsi eläkeikäisten yksityislääkärikäyttöä kaikissa tuloryhmissä – eniten kokeilua käyttivät hyvätuloiset ja kaupunkilaiset8.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Valinnanvapauskokeilu lisäsi yksityisen yleislääkärin käyttöä kaikissa tuloryhmissä loppuvuodesta 2025. Tuloryhmien väliset erot palveluiden käytössä kuitenkin pysyivät ennallaan: suurituloisemmat käyttivät niitä selvästi enemmän kuin pienituloisemmat. Kokeilun palveluita käytettiin eniten Helsingissä ja muissa kaupungeissa, selvästi vähemmän haja-asutusalueilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme