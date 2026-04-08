Kokoomuksen Partanen ja Kaunisto: Luottaako SDP enää yhteenkään asiantuntijaan?
8.4.2026 13:09:38 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajien mukaan SDP on toistuvasti asettunut vastustamaan tai vähättelemään juuri niiden asiantuntijoiden arvioita, joiden tehtävä on tuottaa riippumatonta tietoa päätöksenteon tueksi.
– Ydinasepolitiikassa SDP näyttää kyseenalaistavan Puolustusvoimien ja puolustusministeriön asiantuntijat. Koulutuspolitiikassa SDP sivuuttaa kokeneen koulutuspolitiikan asiantuntijan arviot. Ja kun kyse on taloudesta, SDP:n riveistä on käyty Valtiovarainministeriön virkamiesjohdon kimppuun. Herää kysymys: luottaako SDP enää yhteenkään asiantuntijaan, Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen hämmästelee.
– Asiantuntijoiden tehtävä on tuoda päätöksenteon pohjaksi tietoa, analyysiä ja realismia. Jos SDP hylkää asiantuntija-arviot aina silloin, kun ne eivät sovi omaan pirtaan, kyse ei ole vastuullisesta, vaan arvaamattomasta politiikasta, Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto sanoo.
Partanen viittaa tuoreeseen koulutuskeskusteluun, jossa SDP:n Tuula Haatainen torjui nopeasti valtakunnalliset tasokokeet, vaikka Opetus- ja kulttuuriministeriön entinen kansliapäällikkö Lehikoinen on pitänyt arvioinnin vahvistamista yhtenä keinona puuttua oppimistulosten heikkenemiseen.
– Keskeistä ei ole yksittäinen ehdotus, vaan tapa suhtautua asiantuntijanäkemyksiin. Ehdotuksia ei pidä torjua siltä seisomalta, vaan niitä pitää pystyä arvioimaan avoimesti ja niiden vaikutuksia punniten. Jos oppimistulokset heikkenevät, silloin pitää uskaltaa arvioida myös järjestelmän rakenteita. Kaikkia keinoja ei tarvitse ottaa käyttöön, mutta keskustelu on käytävä asiantuntijatietoon nojaten, Partanen sanoo.
Myös talouskeskustelussa SDP:stä on kuulunut kansanedustajien mukaan huolestuttavia puheenvuoroja, joissa riippumatonta virkaosaamista kyseenalaistetaan näkyvästi.
– Valtiovarainministeriön tehtävä ei ole tuottaa päättäjille miellyttäviä arvioita, vaan rehellisiä arvioita Suomen talouden tilasta. Jos SDP:n vastaus vaikeisiin lukuihin tai tilannekuvaan on virkamiesten arvostelu, se kertoo enemmän SDP:n ongelmasta kuin virkamiesten työstä, Kaunisto toteaa.
Partasen ja Kauniston mukaan Suomessa tarvitaan luottamusta riippumattomaan asiantuntijatietoon.
– Politiikassa saa ja pitää olla eri mieltä. Mutta jos SDP:n linja on se, ettei puolustusasioissa luoteta puolustusasiantuntijoihin, koulutusasioissa koulutusasiantuntijoihin eikä talousasioissa talousasiantuntijoihin, niin herää vakava kysymys: luotetaanko SDP:ssä enää asiantuntijoihin, edustajat kysyvät.
Yhteyshenkilöt
Karoliina PartanenKansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Ville KaunistoEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
