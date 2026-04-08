Presidentti Stubb työvierailulle Kanadaan
8.4.2026 14:05:47 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 18/2026
8.4.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee työvierailun Ottawaan, Kanadaan 14.–15. huhtikuuta 2026.
Presidentti Stubbin vierailu alkaa Kanadan kenraalikuvernööri Mary Simonin tapaamisella tiistaina 14. huhtikuuta. Keskustelussa ovat esillä Suomen ja Kanadan kahdenväliset suhteet ja globaalit kysymykset sekä arktiset asiat ja alkuperäiskansojen rooli arktisten alueiden kestävässä kehityksessä.
Iltapäivällä presidentti Stubb tapaa Kanadan pääministeri Mark Carneyn. Keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Kanadan kahdenväliset suhteet, talous- ja turvallisuusyhteistyö, transatlanttiset suhteet, arktiset asiat sekä Lähi-idän tilanne ja Venäjän hyökkäysota Ukrainaan.
Keskiviikkona 15. huhtikuuta presidentti Stubb keskustelee Carletonin yliopistolla maailmanjärjestyksen tasapainottamisesta pirstaloitumisen aikakaudella. Yliopistovierailun jälkeen presidentti Stubb osallistuu yritysseminaariin, jossa hän keskustelee elinkeinoelämän roolista taloudellisen turvallisuuden ja resilienssin rakentajana.
Presidentti Stubb tapaa työvierailun aikana myös Kanadan edustajainhuoneen puhemiehen Francis Scarpaleggian.
Presidentti Stubbin työvierailuseurueeseen kuuluvat ulkoministeri Elina Valtonen ja elinkeinoministeri Sakari Puisto sekä laaja yritysdelegaatio, jossa on edustettuna yrityksiä erityisesti puolustus-, teknologia-, meri- ja kaivosteollisuuden toimialoilta. Yrityksistä mukana ovat ABB, ALMACO Group, Bertin Environics, Betolar, Bittium, Champion Door, Davie, Elisa, Elomatic, Finnish Minerals Group, Hiab, ICEYE, Insta, IQM Quantum Computers, Kelluu, Kesla, Kewatec AluBoat, KNL Networks, Koja, KT-Shelter, Kuva Space, Marine Alutech, Metso, Nammo Lapua, Nokia, Normet, Patria Corporation, QMill, Railo Technology, Rauma Marine Constructions, Reaktor, ReOrbit, Savox, Sensofusion, Sisu Auto, Steerprop, Temet, Vaisala ja Wärtsilä.
Utlåtande om republikens presidents hälsotillstånd8.4.2026 10:27:06 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 17/2026 8.4.2026 Republikens presidents kansli offentliggör ett läkarutlåtande om republikens president Alexander Stubbs hälsotillstånd vartannat år, eller då behov uppstår. Det senaste utlåtandet offentliggjordes i början av presidentens ämbetsperiod den 23 april 2024. *** UTLÅTANDE OM REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSOTILLSTÅND Till offentligheten avges ett utlåtande där man tar ställning till presidentens hälsotillstånd i den omfattning som krävs för att säkerställa att han kan utöva sitt ämbete. Att lämna uppgifter om presidentens hälsotillstånd är alltid frivilligt. Detta utlåtande har upprättats på basis av en årlig hälsokontroll. Sedan den första hälsoundersökningen i början av presidentens ämbetsperiod har det inte framkommit något i presidentens hälsotillstånd som skulle kunna påverka hans förmåga att utöva sitt ämbete. Presidentens hälsotillstånd följs upp regelbundet, vid behov av läkare inom olika medicinska specialiteter. Jag försäkr
Lausunto tasavallan presidentin terveydentilasta8.4.2026 10:27:06 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 17/2026 8.4.2026 Tasavallan presidentin kanslia julkistaa lääkärinlausunnon tasavallan presidentti Alexander Stubbin terveydentilasta kahden vuoden välein tai tarpeen ilmaantuessa. Edellinen lausunto julkistettiin presidentin virkakauden alussa 23. huhtikuuta 2024. *** LAUSUNTO TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEYDENTILASTA Tasavallan presidentin terveydentilasta annetaan julkisuuteen lausunto, jossa otetaan kantaa hänen terveydentilaansa, siltä osin kuin on välttämätöntä presidentin tehtävän hoitamiseksi. Terveydentilasta tiedottaminen on aina vapaaehtoista. Nyt annettava lausunto on laadittu vuositarkastuksen perusteella. Presidenttikauden alkutarkastuksen jälkeen tasavallan presidentin terveydentilassa ei ole ilmennyt mitään, mikä vaikuttaisi hänen kykyynsä hoitaa tehtäväänsä. Terveydentilaa seurataan säännöllisesti, tarvittaessa eri erikoisalojen lääkäreiden toimesta. Edellä mainitun vakuutan oikeaksi kunnian ja omantunnon kautta. Helsingissä 8.4.202
Statement on the health of the President of the Republic of Finland8.4.2026 10:27:06 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 17/2026 8 April 2026 The Office of the President of the Republic of Finland publishes a medical statement concerning the health status of the President of the Republic of Finland Alexander Stubb every two years or as needed. The previous statement was published at the beginning of the President’s term of office on 23 April 2024. *** STATEMENT ON THE HEALTH OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND A statement is hereby issued to the public concerning the health status of the President of the Republic, to the extent necessary to ensure that he is fit to perform the duties of his office. Providing information on the President’s state of health is always voluntary. This statement has been prepared on the basis of an annual health examination. Since the initial health examination conducted at the beginning of the President’s term of office, nothing has emerged regarding the President’s health that would affect his ability t
Moldaviska presidentens arbetsbesök i Finland har ställts in30.3.2026 20:08:37 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 16/2026 30.3.2026 Republiken Moldaviens president Maia Sandus arbetsbesök i Finland tisdagen den 31 mars 2026 har ställts in på grund av att republikens president Alexander Stubb har drabbats av en virusinfektion. Ett nytt datum för besöket meddelas senare.
Moldovan presidentin työvierailu Suomeen on peruuntunut30.3.2026 20:08:37 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 16/2026 30.3.2026 Moldovan tasavallan presidentti Maia Sandun työvierailu Suomeen tiistaina 31. maaliskuuta 2026 on peruuntunut tasavallan presidentti Alexander Stubbin virusinfektion vuoksi. Vierailun uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
