Päivitys Fingridin omistusrakenteen muutoksessa
9.4.2026 16:44:46 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid Oyj tiedotti 5.2.2026, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myy noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle. Omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt toteutuvat vaiheittain ja nyt on saatu päätökseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta Suomen valtiolle siirtyvien A-sarjan osakkeiden siirto (311 kpl) sekä OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siirtyvien B-sarjan osakkeiden siirto (350 kpl).
Järjestelyiden seuraavassa vaiheessa 50 kappaletta Suomen valtion omistamia A-sarjan osakkeita muutetaan B-sarjan osakkeiksi, jotka myydään OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siten, että yksi B-osake jää valtiolle.
Kun omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt on toteutettu kokonaisuudessaan, valtion omistusosuus nousee 59,5 prosenttiin ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n osuus tulee olemaan 14,2 prosenttia.
Lisätietoja:
Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235
Eeva-Liisa Virkkunen, Fingridin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 505 2522
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Christoffer Nyberg avgår ur Fingrids styrelse9.4.2026 16:51:38 EEST | Pressmeddelande
Christoffer Nyberg har meddelat att han avgår ur Fingrids styrelse. Hans utträde ur styrelsen är relaterat till att Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen har sålt cirka 20 procent av sin ägarandel i Fingrid till finska staten och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky. Nyberg är Senior Portfolio Manager vid Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Fingrids styrelse är fortsatt beslutsför efter avgången. Mer information: Marina Louhija, styrelsens sekreterare, direktör, juridiska ärenden och hållbarhet, Fingrid Oyj, tfn 040 519 0627
Christoffer Nyberg luopuu Fingridin hallituksen jäsenyydestä9.4.2026 16:51:38 EEST | Tiedote
Christoffer Nyberg on ilmoittanut luopuvansa Fingridin hallituksen jäsenyydestä. Jäsenyydestä luopuminen liittyy siihen, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on myynyt noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle. Nyberg toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vanhempana salkunhoitajana. Fingridin hallitus säilyy eron jälkeen päätösvaltaisena. Lisätietoja: Marina Louhija, Fingridin hallituksen sihteeri, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Fingrid Oyj, puh. 040 519 0627
Christoffer Nyberg to leave Fingrid’s Board9.4.2026 16:51:38 EEST | Press release
Christoffer Nyberg has resigned as a member of Fingrid’s Board of Directors. His exit from the Board is related to Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company selling its holding of approximately 20 per cent of the shares of Fingrid to the Finnish State and OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky. Nyberg acts as a Senior Portfolio Manager at Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. Fingrid’s Board of Directors will remain quorate after the resignation. Further information: Marina Louhija, Secretary of the Board, SVP, Legal Affairs and Sustainability, Fingrid Oyj, tel. +358 40 519 0627
Siirtojenhallinnan markkinapaikan pilotti käynnissä - mukaan toivotaan lisää markkinatoimijoita1.4.2026 14:01:20 EEST | Tiedote
Fingridin ja Helen Sähköverkon pilotoima siirtojenhallinnan markkinapaikka FinFlex on ollut käytössä pian vuoden. Tarpeita markkinalta hankittavalle joustolle ennakoitiin alkuvuoteen 2026, mutta poikkeuksellisen kylmästä ja vähätuulisesta säästä johtuen siirtojenhallintatarpeita ei järjestelmässä ilmennyt. Lisäksi kantaverkko rajayhteyksineen sekä sähköntuotanto toimivat erittäin luotettavasti. Siirtojenhallintatarpeet eivät kuitenkaan sijoitu vain talvikaudelle. Sähköistymisen edetessä vauhdilla nopeat vaihtelut kantaverkon siirtotarpeissa ovat tavallisia, kun edullista tuuli- ja aurinkovoimaa siirretään etelän kulutuskohteisiin sekä vientiin olosuhteiden ollessa otolliset. Kevätkaudella kantaverkossa tehdään rakennus- ja kunnossapitotöistä johtuvia keskeytyksiä, joiden aikana joustotarpeita saattaa myös ilmetä. Siirtojenhallinnan markkinapaikka on Fingridin käytössä markkinaehtoisen siirtojenhallinnan työkaluna mFRR-markkinaa hyödyntävien erikoissäätöjen rinnalla. Markkinatoimijoita
Yhteenveto sähköjärjestelmän toiminnasta talvella 2025-2026 – tuotanto- ja kulutusennätykset rikkoontuivat tammikuussa1.4.2026 13:13:17 EEST | Tiedote
Fingrid on julkaissut raportin sähköjärjestelmän toiminnasta talvella 2025–2026. Talven kulutushuippu saavutettiin tammikuussa, jolloin Suomessa tehtiin myös uudet kaikkien aikojen tuotanto- ja kulutusennätykset. Korkeimmat kulutuslukemat mitattiin viikolla 2, jolloin sähkön kulutus oli korkeimmillaan 15 553 MW.
