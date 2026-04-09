Päivitys Fingridin omistusrakenteen muutoksessa

Siirtojenhallinnan markkinapaikan pilotti käynnissä - mukaan toivotaan lisää markkinatoimijoita 1.4.2026 14:01:20 EEST | Tiedote

Fingridin ja Helen Sähköverkon pilotoima siirtojenhallinnan markkinapaikka FinFlex on ollut käytössä pian vuoden. Tarpeita markkinalta hankittavalle joustolle ennakoitiin alkuvuoteen 2026, mutta poikkeuksellisen kylmästä ja vähätuulisesta säästä johtuen siirtojenhallintatarpeita ei järjestelmässä ilmennyt. Lisäksi kantaverkko rajayhteyksineen sekä sähköntuotanto toimivat erittäin luotettavasti. Siirtojenhallintatarpeet eivät kuitenkaan sijoitu vain talvikaudelle. Sähköistymisen edetessä vauhdilla nopeat vaihtelut kantaverkon siirtotarpeissa ovat tavallisia, kun edullista tuuli- ja aurinkovoimaa siirretään etelän kulutuskohteisiin sekä vientiin olosuhteiden ollessa otolliset. Kevätkaudella kantaverkossa tehdään rakennus- ja kunnossapitotöistä johtuvia keskeytyksiä, joiden aikana joustotarpeita saattaa myös ilmetä. Siirtojenhallinnan markkinapaikka on Fingridin käytössä markkinaehtoisen siirtojenhallinnan työkaluna mFRR-markkinaa hyödyntävien erikoissäätöjen rinnalla. Markkinatoimijoita