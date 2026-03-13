Apollonia-palkinto paikkaushoidon kehittäjä Leo Tjäderhanelle

10.4.2026 15:00:00 EEST | Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia | Tiedote

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian merkittävin palkinto, Apollonia-palkinto on myönnetty tänä vuonna professori Leo Tjäderhanelle. Tjäderhanen tutkimustyön tavoitteena on ollut etenkin paikkaushoidon kestävyyden parantaminen. Apollonia-palkinto jaettiin nyt 16. kerran tunnustuksena pitkästä ja arvostetusta tutkijan urasta. 

Kuvassa Apollonia-palkinnon vuonna 2026 saanut prof. Leo Tjäderhane harmaassa puvuntakissa ja vaalenasinisessä paidassa.
Helsingin yliopiston kariologian ja endodontian professori Leo Tjäderhane pitää tärkeänä saavutuksena tutkijan urallaan muiden tutkijoiden ja hammaslääkärikollegoiden luottamusta. Anna-Kaisa Noki-Helmanen

Leo Tjäderhanen (s. 1962) laaja-alainen tutkimustyö on yhdistänyt perustutkimuksen ja kliinisen hammashoidon sekä parantanut paikkaushoidon pitkäaikaiskestävyyttä. Yksi merkittävimmistä hankkeista hänen urallaan on ollut hampaiden yleisimpien paikkausmateriaalien eli yhdistelmämuovipaikkojen sidostustutkimus, jossa kansainvälinen tutkimusryhmä aloitti uuden tutkimuslinjan sidosten pitkäikäisyyden parantamiseksi. Tjäderhanen tutkimukset ovat tuoneet muun muassa paikkojen kestävyyttä parantavan klooriheksidiinikäsittelyn osaksi muovipaikkausta. Hän on ollut myös mukana kariologiaa ja korjaavaa hoitoa käsittelevissä väestötutkimusprojekteissa.

Keskeistä Tjäderhanen tutkijan uralla on ollut yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa, sekä jatkuva mahdollisuus oppia ja korjata omia käsityksiään.

– Minulla on aina ollut kyky innostua erilaisista asioista, kuten projekteista, joissa on mukana eri alojen asiantuntijoita. Nyt opin nuoremmilta tutkijoilta koko ajan uutta.

Tukemassa tulevia tutkijapolvia

Tjäderhane toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston kariologian ja endodontian professorina. Hän valmistui hammaslääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1986, tohtoriksi 1995 ja erikoishammaslääkäriksi 2000 Oulun yliopistosta. Hänen akateemiseen uraansa mahtuu monia tehtäviä eri yliopistoilla, professuurit Oulussa, Turussa ja Helsingissä sekä tutkijavierailuja Kanadassa, Norjassa ja Brasiliassa sekä viisivuotiskausi Suomen Akatemian tutkijana. Lisäksi Tjäderhane on kouluttanut paljon kotimaassa ja luennoinut usein kansainvälisissä kongresseissa.

Nyt eläkeiän lähestyessä konkaritutkija haluaa käyttää aikaansa väitöskirjatutkijoiden tukemiseen ja ruokkia nuorempien innostusta omaan aiheeseensa.

– Tutkijan arvon näkee siitä, mitä hänen omat oppilaansa tekevät. Tutkimustieto vanhenee, mutta tärkeää on se, miten tutkimuksistasi inspiroituneet vievät asiaa eteenpäin. Alkuvaiheessa ohjaajan usko nuoreen tutkijaan on ehkä arvokkain asia.

Hän on nähnyt muutoksen tutkimuskentällä ja kantaa huolta tutkimustyön mahdollisuuksista.

– Tutkijantyö, etenkin kliininen tutkimus on muuttunut yhä haastavammaksi, kun rahoitus ja resurssit ovat tiukassa ja kaikki on byrokratisoitunut.

Tjäderhane on tuonut asiantuntijuuttaan myös Hammaslääkäriseuraa Apollonian käyttöön lukuisissa luottamustehtävissä 1990-luvulta alkaen.

– Apolloniasta on muodostunut minulle hammaslääketieteellisen tutkimuksen ja täydennyskoulutuksen henkinen koti, ja sen antama tunnustus lämmittää kovasti.

Apollonian hallituksen myöntämää Apollonia-palkintoa (10 000 €) on jaettu vuodesta 1997. Palkinto luovutetaan Apollonian ja Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin yhteisessä Äyräpää-symposiumissa 10.4.2026. Palkinnon saaja pitää luennon Äyräpää-symposiumissa.Äyräpää-symposiumissa jaetaan myös Duodecimin merkittävin palkinto, Matti Äyräpään palkinto. 

Professori Leo Tjäderhane
Professori Leo Tjäderhane
Anna-Kaisa Noki-Helmanen
Lataa
Professori Leo Tjäderhane
Professori Leo Tjäderhane
Anna-Kaisa Noki-Helmanen
Lataa

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia on 1892 perustettu tieteellinen yhdistys. Apollonia järjestää riippumattomaan tietoon perustuvaa täydennyskoulutusta, tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta ja välittää tutkimustietoa suunterveydestä. www.apollonia.fi  

Miesten suunterveys huolestuttaa – palvelujen käyttö vähäisempää5.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote

Uusimmat Terve Suomi -väestötutkimuksen tulokset ja Suun ja hampaiden sairauksien hoidon laaturekisterin tiedot tuovat esiin merkittäviä eroja suun terveydentilassa eri väestöryhmien välillä. Tulosten mukaan hampaiden kiinnityskudossairaus (parodontiitti) ja hammaskaries ovat yleisimpiä miehillä, heikommin koulutetuilla, iäkkäillä ja henkilöillä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

