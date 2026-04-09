Laura Arikan esikoisromaani Synkeä juhannus tarjoilee juhlaperinteitä ja kummallisia kuolemia idyllisessä lounaissaaristossa
9.4.2026 13:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Laura Arikan dekkarisarjan avaus Synkeä juhannus sijoittuu kuvitteelliseen Farlaxin saaristokuntaan. Arikka rakentaa Farlaxista moninaisen pienois-Suomen ja kaksikielisen saaristolaispaikan, jossa kaikki tuntevat toisensa – tai ainakin luulevat niin.
Sympaattinen Farlax ja porukkalottovoitto tarjoavat uuden alun Sofielle, uskonsa ja miehensä menettäneelle papille ja herkkusuulle, jota menneisyys ei jätä rauhaan.
Paikallinen poliisi Toomas tiimeineen selvittää pikkurikoksia ja yrittää kaikin keinoin säilyttää Farlaxin poliisiaseman.
Kesken juhannuksen saarelaiset järkyttyvät, kun puistosta löytyy paikallisten sisarusten ruumiit. Toomas tarvitsee apua ja pyytää vastahakoisen Sofien tukihenkilöksi uhrien perheelle.
Sudokujen sijaan Sofie huomaa pian ratkovansa saaren outoja kuolemantapauksia. Kuka on surmannut nuoret ja miksi?
– Näin vuonna 2015 unen, jossa kirjan pääjuoni tapahtui. Kuljetin tarinaa mukanani useita vuosia ja välillä yritin sitä kirjoittaa kirjaksikin, mutta nuo yritykset jämähtivät aina parin luvun jälkeen. En oikein uskonut itseeni tai taitoihini kirjailijana. Kaikenlaista kiirettä ja elämänmuutostakin oli monta vuotta putkeen, Arikka kertoo.
– Jouluna 2022 totesin, että elämä on lyhyt, ja jos olen pohtinut tätä tarinaa jo monta vuotta ja unelmoinut kirjan kirjoittamisesta, nyt olisi ehkä aika tarttua toimeen ja kokeilla.
Synkeä juhannus on lämminhenkinen, jännittävä arvoitusdekkari, jossa rikos kietoutuu yhteisön vaiettuihin salaisuuksiin. Sarjan toinen osa Petollinen joulu ilmestyy syksyllä 2026.
Laura Arikka on Turussa asuva Erätauko-säätiön toimitusjohtaja, joka on toiminut myös pappina ja ihmisoikeusasiantuntijana. Erätauko-säätiössä hän tekee yhteiskunnallista työtä demokratian tukemiseksi Suomessa ja ulkomailla. Vapaa-aikaa Arikka viettää kesämökillään Korppoossa kirjoittaen, saunoen, merta katsellen ja unelmoiden.
Synkeä juhannus julkaistaan 22.4.2026.
Kirja julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Krista Kosonen.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
