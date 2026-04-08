Kutsu verkkoseminaariin: Työsopimuslain muutokset – irtisanomisen perusteet 15.4.2026

8.4.2026 15:54:46 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Kutsu

Työsopimuslain henkilökohtaisiin irtisanomisperusteisiin tehtiin muutoksia, jotka tulivat voimaan vuoden 2026 alussa. Työsuojeluviranomaisen verkkoseminaarissa käymme läpi tuoreet lakimuutokset. 

Lakimuutoksen myötä työsuhteen voi irtisanoa kevyemmin perustein, jos työntekijä rikkoo työsuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan. Irtisanomisperusteen täyttymistä arvioidaan edelleen kokonaisharkinnalla, eikä irtisanomista saa tehdä vähäisestä tai syrjivästä syystä.

Tässä työsuojeluviranomaisen verkkoseminaarissa käymme läpi, mitä lakimuutos käytännössä tarkoittaa. Kerromme myös, missä työsuhteen päättymistä koskevissa kysymyksissä työsuojeluviranomainen voi auttaa ja missä ei. Lisäksi käsittelemme irtisanomismenettelyä ja työsuhteen päättämiseen liittyviä asiakirjoja. 

  • Ajankohta: keskiviikkona 15.4.2026 kello 10–11
  • Ilmoittaudu verkkoseminaariin sivulla tyosuojelu.fi/live52.

Verkkoseminaari on maksuton ja kaikille avoin. Kouluttajana toimii juristi Aki Eriksson Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta.

Yhteyshenkilöt

Juristi Aki Eriksson
p. 029 525 5472, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Viestintäasiantuntija Virpi Vento
p. 029 525 4469, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosasto

Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.

Yhteystietomme muuttuivat 1.1.2026
Olemme nyt Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosasto ja toimimme valtakunnallisena työsuojeluviranomaisena. Katso lisää Virastouudistus-sivulta.

Tyosuojelu.fi Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu.

