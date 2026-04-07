Nelli Hietalalta löydettiin valtava kasvain, ja kokemus antoi puuttuvan palasen luontoromaanin kirjoittamiseen

Nelli Hietala on kotoisin Lieksasta, jossa luonto ja erityisesti männyt hallitsevat. Hietala alkoi kirjoittaa biofiktiota lieksalaisesta kuvanveistäjä Eva Ryynäsestä, omalaatuisesta taiteilijasta, jonka pääasiallinen materiaali ja aihe oli suomalainen puu. Kaikki ei kuitenkaan tuntunut loksahtavan paikoilleen.

Sitten Nelli Hietalalta löydettiin valtava kasvain. Huoli omasta ja perheen tulevaisuudesta muutti paitsi Hietalan käsityksen elämästä myös romaanista. Hän ymmärsi, että puuttuva palanen onkin hänen oma kokemuksensa.

Puun sielu julkaistaan perjantaina 24.4. klo 18-19. Rosebud Postitalossa (Postikatu 1, Helsinki). Sitä ennen klo 16-18 kirjailijaa on mahdollista tavata myymälän kabinetissa. Lisätiedot: Nora Varjama.



Nelli Hietala: Puun sielu.

Romaani, Aula & Co 2026

Kannen suunnittelu: Sanna-Reeta Meilahti.

Äänikirjan lukee Anna Saksman.

Lisätietoja artikkelista