Kustannusosakeyhtiö Aula & Co

Nelli Hietalalta löydettiin valtava kasvain, ja kokemus antoi puuttuvan palasen luontoromaanin kirjoittamiseen

16.4.2026 08:59:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote

Nelli Hietala alkoi kirjoittaa romaania lieksalaisesta kuvanveistäjä Eva Ryynäsestä. Romaanin osaset eivät kuitenkaan tuntuneet loksahtavan paikoilleen. Sitten Hietalalta löydettiin valtava kasvain. Huoli omasta ja perheen tulevaisuudesta muutti  Hietalan käsityksen paitsi elämästä myös romaanista: hän kirjoitti oman kokemuksensa mukaan romaaniin. Puun sielu julkaistaan 24.4. Rosebud Postitalossa.

Nelli Hietala on kotoisin Lieksasta, jossa luonto ja erityisesti männyt hallitsevat. Hietala alkoi kirjoittaa biofiktiota lieksalaisesta kuvanveistäjä Eva Ryynäsestä, omalaatuisesta taiteilijasta, jonka pääasiallinen materiaali ja aihe oli suomalainen puu. Kaikki ei kuitenkaan tuntunut loksahtavan paikoilleen. 

Sitten Nelli Hietalalta löydettiin valtava kasvain. Huoli omasta ja perheen tulevaisuudesta muutti paitsi Hietalan käsityksen elämästä myös romaanista. Hän ymmärsi, että puuttuva palanen onkin hänen oma kokemuksensa. 

Puun sielu julkaistaan perjantaina 24.4. klo 18-19. Rosebud Postitalossa (Postikatu 1, Helsinki). Sitä ennen klo 16-18 kirjailijaa on mahdollista tavata myymälän kabinetissa. Lisätiedot: Nora Varjama.

Nelli Hietala: Puun sielu.
Romaani, Aula & Co 2026
Kirjan julkaisupäivä on 24.4.
Kannen suunnittelu: Sanna-Reeta Meilahti.
Äänikirjan lukee Anna Saksman.
Nelli Hietala kuva: Nauska
Nelli Hietala kuva: Nauska
Nelli Hietala kuva: Hilla Hietala
Nelli Hietala kuva: Hilla Hietala
Puun sielu kuva: Sanna-Reeta Meilahti
Puun sielu kuva: Sanna-Reeta Meilahti
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.

Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.

Ukrainalaiskirjailija Jevhenija Kuznetsova lähes loppuunmyytyyn Helsinki Lit -tapahtumaan7.4.2026 09:11:00 EEST | Tiedote

Tunnettu ukrainalainen kirjailija Jevhenija Kuznetsova saapuu Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumaan lauantaina 23.5. Hänellä on myös muita tapahtumia Helsingin-vierailunsa aikana. Uusin romaani Niin kauan kuin on elämää on ihmissuhderomaani Ukrainan sodan keskellä. Se oli ehdolla BBC:n Vuoden kirjaksi. Kuznetsovan haastattelijana toimii dokumentaristi ja kirjailija Elina Hirvonen.

