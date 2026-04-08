NordLab käynnistää yhteistoimintaneuvottelut taloustilanteen vuoksi
8.4.2026 15:40:21 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
NordLab kutsui 7.4.2026 henkilöstöjärjestöjen viralliset neuvottelijat yhteistoimintaneuvotteluihin tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
NordLab kutsui 7.4.2026 henkilöstöjärjestöjen viralliset neuvottelijat yhteistoimintaneuvotteluihin tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko NordLabin henkilöstöä. Alustavan arvion mukaan vähentämistarve on 38,5 henkilötyövuotta.
Laboratoriotutkimusten määrä on vähentynyt merkittävästi
Hyvinvointialueet ovat vähentäneet laboratoriopalveluiden käyttöä suunnitelmallisesti ja NordLabin myyntituotot ovat toteutuneet 8 % arvioitua pienempinä. Vaikka kehitys on hyvinvointialueiden taloustavoitteiden kannalta toivottu, se heikentää NordLabin taloudellista tilannetta ja edellyttää toiminnan sopeuttamista.
”Helmikuun 2026 taloustilanteen perusteella on ilmeistä, että aiemmin suunnitellut ja toimeenpannut talouden sopeuttamistoimenpiteet eivät ole riittäviä”, summaa toimitusjohtaja Anne Piikivi.
Kärkihankkeet eivät ole tuoneet odotettuja säästöjä
NordLabin strategisia kärkihankkeita ovat viime vuosina olleet uuden laboratoriotietojärjestelmän ja uuden automaatiojärjestelmän käyttöönotto sekä Oulun yliopistollisen sairaalan laboratorion uusien tilojen käyttöönotto. Hankkeet eivät ole tuoneet odotettuja säästöjä tavoitellussa aikataulussa. Myöskään nykyisistä tietojärjestelmistä ei ole päästy luopumaan suunnitellussa aikataulussa. Lisäksi hankkeet ovat vaatineet ennakoitua suurempia investointeja, jotka ovat lisänneet poistopohjaa ja näin vuosittaisia poistoja ennakoitua enemmän.
Tavoitteena taloudellisen tasapainon saavuttaminen
”Nykyiset toimintamme tuotot eivät kata toimintamme kustannuksia. Onkin kriittistä, että saamme laskettua kustannuksia pysyvästi jo vuoden 2026 aikana”, toteaa toimitusjohtaja Piikivi.
NordLabilla on tarve tunnistaa sekä toimeenpanna muutoksia, joilla talouden tasapaino saavutetaan. Yhteistoimintaneuvottelulla tavoitellaan muutoksia, jotka voivat edellyttää muun muassa uusia toimintatapoja, organisaatiorakenteen muuttamista, tehtävien ja toiminnan uudelleen järjestelyjä sekä toimipisteiden palvelutarjonnan muutoksia.
NordLabissa työskentelee noin 700 henkilöä 75 toimipisteessä Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. NordLabin liikevaihto on noin 90 miljoonaa euroa.
Anne Piikivi, toimitusjohtaja, p. 040 635 6544, anne.piikivi@nordlab.fi
NordLab on
NordLabin tehtävänä on turvata pohjoisen Suomen terveydenhuollon toiminta varmistamalla, että alan toimijoiden käytössä ovat laadukkaat, luotettavat ja alan kehityksen kärjessä olevat näytteenotto- ja laboratoriopalvelut.
NordLab on pohjoissuomalainen, julkisomisteinen laboratorioalan toimija, jonka omistavat 4 pohjoista hyvinvointialuetta. Vuoden aikana NordLab palvelee yli miljoonaa potilasasiakasta.
