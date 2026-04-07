Polkupyörien myynti kovassa kasvussa

Polkupyörien ja pyörätarvikkeiden myynti kasvoi maaliskuun alussa Prismoissa yhteensä 43 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Kasvu on erityisen voimakasta lasten ja nuorten pyörissä, mutta myös aikuisten pyöräilyssä ja varusteissa nähdään selvä piristyminen.

"Nopeasti alkanut kevät on saanut pyöräilijät liikkeelle ja pyöräkaupan vauhtiin", kertoo S-ryhmän myyntipäällikkö Camilla Rosenqvist.

Lasten ja nuorten pyöriä ostetaan nyt paljon

Lasten pyörien myynti on kasvanut 57 % ja nuorten pyörien myynti jopa 120 % viimevuotiseen verrattuna.

Erityisesti lasten puolella kuluttajia ovat kiinnostaneet Jupiterin uutuuspyörät Cosmo ja Star. Myös saksalainen Puky-merkki on ollut vahvassa vedossa. Nuorten pyörissä Jupiterin mallit ovat lähes tuplanneet myyntinsä viime vuodesta. Lasten ja nuorten pyörien väreissä murretut pastellisävyt ovat olleet erityisen suosittuja.

Kulku- vai harrastusväline vai molempia?

Aikuisten pyörissä kiinnostavat monenlaiset mallit, mutta nopeinta kasvu on ollut kaupunkipyöräilyssä. Citypyörien myynti on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 76 %, sähköcitypyörien 44 %.

"Polkupyörä nähdään yhä useammin käytännöllisenä kulkuvälineenä harrastusvälineen lisäksi. Taustalla vaikuttavat arjen liikkumisen muutos, kaupungistuminen ja sähköistymisen trendi", Rosenqvist kertoo.

Pyöristä myös huolehditaan – tarvikkeiden myynti nousussa

Pyöräilyn kasvu näkyy selvästi myös tarvikemyynnissä. Pyöränlukoissa kasvua viimevuotiseen on 35 %. Erityisesti Kryptonite-lukot, mukaan lukien testivoittajina tunnetut U-lukot, ovat nousseet suosituimpien tuotteiden joukkoon. Myös pyörän puhdistus- ja voitelutuotteita (+46 %) ja jarrupaloja (+56 %) on myyty paljon.

Kasvavat luvut kertovat siitä, että suomalaiset eivät vain osta pyöriä, vaan myös huoltavat ja varustavat niitä aktiivisesti.

"Meillä nähdään tarkasti, millaisia pyöräilytarvikkeita suomalaiset haluavat. Siksi pystymme rakentamaan valikoiman, joka palvelee niin perheitä, työmatkapyöräilijöitä kuin aktiiviharrastajiakin", Rosenqvist päättää.

Lähteet: S-ryhmän myyntidata 1-16.3.2026 vrt. 1-16.3.2025