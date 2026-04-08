500 vuotta suomalaisen sotilasmusiikin historiaa
8.4.2026 16:08:26 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Historiateos tarjoaa kattavan kuvan suomalaisesta sotilasmusiikista ja -muusikoista Kustaa Vaasan ajoilta nyky-Suomeen.
Suomalaiset sotilassoittajat tahdittivat jo 1500-luvulla sotaväen arkea ja vastasivat taistelukentän viestinnästä. 1700-luvulta alkaen sotilassoittokunnat tarjosivat suurelle yleisölle mahdollisuuden kuulla orkesterimusiikkia. Lisäksi ne kouluttivat 1900-luvulle asti puhallinmuusikot rekrytoiden soitto-oppilaiksi vähävaraisia poikia. Entiset sotilasmuusikot antoivat merkittävän panoksen myös siviilien puhallinmusiikin harrastukseen.
Sotilassoittajien tuli hallita laaja tyylikirjo seremonia- ja kirkkomusiikista marsseihin, viihteeseen ja tanssimusiikkiin. Viime vuosina ohjelmistoon on tullut myös iskelmiä, jazzia, rockia ja lastenmusiikkia sekä puhallinorkesterille sävellettyä nykymusiikkia.
Nyt julkaistava ensimmäinen laaja suomalainen sotilasmusiikkia käsittelevä historiateos tarjoaa kattavan kuvan suomalaisesta sotilasmusiikista ja -muusikoista Kustaa Vaasan ajoilta nyky-Suomeen. Se paljastaa monien tuttujen perinnesävelmien yllättävät taustat ja antaa äänen sekä kapellimestareille että eri aikakausien rivisoittajille.
Kirjan ovat kirjoittaneet Raine Ampuja ja Jussi-Pekka Aukia. Ampuja on sotilasmusiikin monitoimimies: kapellimestari, organisaattori, säveltäjä, sovittaja, opettaja ja käyrätorvensoittaja. Aukia taas on toimittaja, tietokirjailija, historioitsija ja muusikko-säveltäjä. Hän on julkaissut useita historiateoksia eri aloilta.
Suomalaisen sotilasmusiikin historia on arvostelu- ja käsittelyvapaa 9.4.
PDF-vedokset ja tekijöiden haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Sonia Wahlroosin uusi ruokakirja opastaa kohti kevyttä, suolistoystävällistä ja ravitsevaa elämäntapaa8.4.2026 10:22:00 EEST | Tiedote
Malliaikoinaan Sonia Wahlroos koki omakohtaisesti jatkuvan laihduttamisen haitat keholle ja mielelle. Ravintoterapeutiksi opiskellut Wahlroos jakaa nyt Kehon koodi –uutuuskirjassaan parhaat oppinsa ravitsevan, suolistoystävällisen ja painonhallintaa tukevan elämäntavan löytämiseen.
Hanna Vellingin hyvänmielen romaanissa kammataan hiukset kesälaineille8.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsinkiläiseen kampaamoon sijoittuvassa viihdesarjassa laitetaan kuntoon niin kutrit kuin ihmissuhteetkin. Kesälaineita on sarjan avausosa.
Laura Lehtolan Simossa huumori naurattaa kyynelten läpi7.4.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Turvallinen ensihoitaja tuo naiselle lohtua, kun puoliso makaa koomassa vakavan onnettomuuden jälkeen. Mutta voiko poikkeuksellisissa oloissa syntyvä suhde kestää? Laura Lehtolan lämpimänkarhea romaani kysyy, mitä rakkaus on ja mikä sitoo ihmiset toisiinsa.
Riemukas esikoisromaani naisesta, joka uskaltaa ottaa riskin – syteen tai saveen2.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Emma Alftan kirjoittaa elämänmakuisesti ja huumorilla aiheesta, jonka tuntee hyvin: yrittäjyydestä, keramiikasta ja uskalluksesta tehdä rohkeita valintoja.
Koululaisten suosikkivitsikirja on taas täällä! Vitsipitsa-uutuuden täytteenä ovat sisarukset Tixtuu ja Aivi31.3.2026 10:45:00 EEST | Tiedote
Jo seitsemäs Vitsipitsa tursuilee sivukaupalla tuoreita vitsejä. Mukaan mahtuu myös nokkelia sarjakuvia ja hulvattomia minitarinoita. Juhana Salakarin ja Jii Roikosen huippuhauskan vitsikirjasarjan aiempia osia on myyty lähes 750 000 kappaletta.
