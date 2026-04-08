Kustannusosakeyhtiö Otava

500 vuotta suomalaisen sotilasmusiikin historiaa

8.4.2026 16:08:26 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Historiateos tarjoaa kattavan kuvan suomalaisesta sotilasmusiikista ja -muusikoista Kustaa Vaasan ajoilta nyky-Suomeen. 

Suomalaisen sotilasmusiikin historia

Suomalaiset sotilassoittajat tahdittivat jo 1500-luvulla sotaväen arkea ja vastasivat taistelukentän viestinnästä. 1700-luvulta alkaen sotilassoittokunnat tarjosivat suurelle yleisölle mahdollisuuden kuulla orkesterimusiikkia. Lisäksi ne kouluttivat 1900-luvulle asti puhallinmuusikot rekrytoiden soitto-oppilaiksi vähävaraisia poikia. Entiset sotilasmuusikot antoivat merkittävän panoksen myös siviilien puhallinmusiikin harrastukseen.

Sotilassoittajien tuli hallita laaja tyylikirjo seremonia- ja kirkkomusiikista marsseihin, viihteeseen ja tanssimusiikkiin. Viime vuosina ohjelmistoon on tullut myös iskelmiä, jazzia, rockia ja lastenmusiikkia sekä puhallinorkesterille sävellettyä nykymusiikkia.

Nyt julkaistava ensimmäinen laaja suomalainen sotilasmusiikkia käsittelevä historiateos tarjoaa kattavan kuvan suomalaisesta sotilasmusiikista ja -muusikoista Kustaa Vaasan ajoilta nyky-Suomeen. Se paljastaa monien tuttujen perinnesävelmien yllättävät taustat ja antaa äänen sekä kapellimestareille että eri aikakausien rivisoittajille.

Kirjan ovat kirjoittaneet Raine Ampuja ja Jussi-Pekka Aukia. Ampuja on sotilasmusiikin monitoimimies: kapellimestari, organisaattori, säveltäjä, sovittaja, opettaja ja käyrätorvensoittaja. Aukia taas on toimittaja, tietokirjailija, historioitsija ja muusikko-säveltäjä. Hän on julkaissut useita historiateoksia eri aloilta. 


Suomalaisen sotilasmusiikin historia on arvostelu- ja käsittelyvapaa 9.4.

PDF-vedokset ja tekijöiden haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi  

