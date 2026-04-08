MTK:n ja SLC:n jäsenkysely: kallistuneet tuotantopanokset ajavat maatiloja vähentämään tuotantoa
10.4.2026 10:40:57 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Maatilojen kustannuskriisi Suomessa on siirtynyt vaiheeseen, jossa se näkyy nyt ensimmäistä kertaa laajasti myös viljelypäätöksissä. Kalliit polttoaineet ja lannoitteet nostavat kustannuksia, mutta niitä ei saada siirrettyä tuottajahintoihin, mikä pakottaa tiloja leikkaamaan tuotantoa. Muutos näkyy jo tänä vuonna: satokasveja kylvetään vähemmän.
Vaikka lannoitteita on hankittu etupainotteisesti, niiden korkea hintataso rasittaa edelleen taloutta. Samaan aikaan polttoaineita on hankittu selvästi vähemmän: keskimäärin vain 38 prosenttia vuoden 2026 tarpeesta on hankittu. Kolme neljäsosaa (77 %) vastaajista ennakoi maksuvalmiutensa heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana.
Tilannetta kärjistää se, että kustannusten nousua ei saada siirrettyä eteenpäin elintarvikeketjussa. Valtaosa tiloista (67 %) ei pysty siirtämään kohonneita kustannuksia tuottajahintoihin lainkaan, jolloin paine kohdistuu suoraan maatiloille ja heikentää kannattavuutta.
Keskeisin havainto on, että sopeutuminen tapahtuu nyt tuotantoa vähentämällä. Tilat vähentävät lannoitusta (60 % vastaajista), supistavat myyntikasvien viljelyä (53 %) ja pienentävät viljelyalaa (19,5 %), erityisesti suurilla tiloilla, joista jopa 30 prosenttia suunnittelee alan vähentämistä. Tämä johtaa pienempiin satotasoihin ja vähentää kotimaista tarjontaa.
Kehityksellä on vaikutuksia, jotka ulottuvat jo seuraavaan tuotantokauteen. Tilojen puskurit ovat ehtymässä ja investointeja on laajasti keskeytetty (75 % tiloista). Näin vuoden 2026 kustannuskriisi uhkaa siirtyä suoraan vuoden 2027 tuotantoedellytyksiin.
18 % maatiloista arvioi tarvitsevansa lisärahoitusta kasvaneiden kustannusten kattamiseen, ja 19 % arvioi joutuvansa muuttamaan maksuohjelmiaan. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat suuret, investoineet ja intensiiviset maatalousyritykset, joiden rahoitustilanne on kiristynyt merkittävästi. Sikatiloilla kassakriisi on syvin: peräti 46 % arvioi joutuvansa neuvottelemaan lisärahoituksesta.
Kokonaisuutena tulokset viittaavat siihen, että maatalouden kustannuskriisi ei ole enää pelkästään kannattavuuskysymys, vaan se on muuttumassa tuotanto- ja huoltovarmuuskysymykseksi.
----
MTK ja SLC toteuttivat kyselyn 30.3.–7.4.2026. Kysely kohdistui järjestöjen jäsenille, ja siihen saatiin 1 512 hyväksyttyä vastausta.
Tarkempi analyysi ja lisätiedot tiedotteen liitteenä nettisivuillamme: https://www.mtk.fi/-/mtk-jasenkysely-kallistuneet-tuotantopanokset
Lisätiedot:
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, johan.aberg@mtk.fi, 040 523 3864
Vikke Schildt, hankepäällikkö, Tuovi-hanke, MTK, vikke.schildt@mtk.fi, 050 465 3175
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Muistutus: Kutsu MTK:n valtuuskunnan kevätkokoukseen 9.4.8.4.2026 09:55:06 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry järjestää valtuuskunnan kevätkokouksen 9.4.2026 Espoon Hanasaaressa. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.
Yksityinen maanomistaja ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa tekivät historialliset kaupat – näin se mullistaa luonnonsuojelua31.3.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa tehty yksityisen maanomistajan ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan välinen luonnonarvokauppa on Suomen ensimmäisiä. Vuosien valmistelujen jälkeen luonnonarvojen tarjoaminen myyntiin alkaa olla mahdollista maanomistajille.
Suomen luonnonolosuhteet tekevät maidontuotannosta ruokajärjestelmän kivijalan30.3.2026 14:17:32 EEST | Tiedote
Kun ruokajärjestelmiä arvioidaan, ratkaisevaa on paikallisten luonnonolosuhteiden huomioiminen. Suomessa nurmi kasvaa koko maassa, ja sen varaan rakentuva maidontuotanto on mahdollistanut ruoan tuotannon alueilla, joilla kasvinviljely ihmisravinnoksi on hyvin haastavaa, maitoasiamies Marjukka Mattio korostaa MTK.fi -sivun blogitekstissä.
Kutsu median edustajille: MTK:n valtuuskunnan kevätkokous 9.4.27.3.2026 10:55:39 EET | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry järjestää valtuuskunnan kevätkokouksen 9.4.2026 Espoossa.
Kananmunat hupenivat kaupoista – mitä oikeasti tapahtui?27.3.2026 10:20:20 EET | Blogi
Olet ehkä huomannut, että kananmunahyllyt näyttävät paikoin tavallista tyhjemmiltä tai jopa siltä, että munista on suorastaan pulaa. Mistä oikein on kyse?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme