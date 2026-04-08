MTK:n ja SLC:n jäsenkysely: kallistuneet tuotantopanokset ajavat maatiloja vähentämään tuotantoa

Vaikka lannoitteita on hankittu etupainotteisesti, niiden korkea hintataso rasittaa edelleen taloutta. Samaan aikaan polttoaineita on hankittu selvästi vähemmän: keskimäärin vain 38 prosenttia vuoden 2026 tarpeesta on hankittu. Kolme neljäsosaa (77 %) vastaajista ennakoi maksuvalmiutensa heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana.

Tilannetta kärjistää se, että kustannusten nousua ei saada siirrettyä eteenpäin elintarvikeketjussa. Valtaosa tiloista (67 %) ei pysty siirtämään kohonneita kustannuksia tuottajahintoihin lainkaan, jolloin paine kohdistuu suoraan maatiloille ja heikentää kannattavuutta.

Keskeisin havainto on, että sopeutuminen tapahtuu nyt tuotantoa vähentämällä. Tilat vähentävät lannoitusta (60 % vastaajista), supistavat myyntikasvien viljelyä (53 %) ja pienentävät viljelyalaa (19,5 %), erityisesti suurilla tiloilla, joista jopa 30 prosenttia suunnittelee alan vähentämistä. Tämä johtaa pienempiin satotasoihin ja vähentää kotimaista tarjontaa.

Kehityksellä on vaikutuksia, jotka ulottuvat jo seuraavaan tuotantokauteen. Tilojen puskurit ovat ehtymässä ja investointeja on laajasti keskeytetty (75 % tiloista). Näin vuoden 2026 kustannuskriisi uhkaa siirtyä suoraan vuoden 2027 tuotantoedellytyksiin.

18 % maatiloista arvioi tarvitsevansa lisärahoitusta kasvaneiden kustannusten kattamiseen, ja 19 % arvioi joutuvansa muuttamaan maksuohjelmiaan. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat suuret, investoineet ja intensiiviset maatalousyritykset, joiden rahoitustilanne on kiristynyt merkittävästi. Sikatiloilla kassakriisi on syvin: peräti 46 % arvioi joutuvansa neuvottelemaan lisärahoituksesta.

Kokonaisuutena tulokset viittaavat siihen, että maatalouden kustannuskriisi ei ole enää pelkästään kannattavuuskysymys, vaan se on muuttumassa tuotanto- ja huoltovarmuuskysymykseksi.

MTK ja SLC toteuttivat kyselyn 30.3.–7.4.2026. Kysely kohdistui järjestöjen jäsenille, ja siihen saatiin 1 512 hyväksyttyä vastausta.

Tarkempi analyysi ja lisätiedot tiedotteen liitteenä nettisivuillamme: https://www.mtk.fi/-/mtk-jasenkysely-kallistuneet-tuotantopanokset

