Aluehallitus tutustuu hyvinvointialueen palveluihin Kyyjärvellä ja kuulee henkilöstöä sekä asukkaita 14.4. 7.4.2026 14:42:47 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus vierailee Kyyjärvellä tiistaina 14.4. Päivän aikana aluehallitus tutustuu paikallisiin Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin vierailemalla ikääntyneiden asumisyksikkö Kivirannassa ja Kyyjärven paloasemalla sekä kuulee näissä toimipisteissä hyvinvointialueen henkilöstöä. Vierailujen jälkeen aluehallitus pitää oman kokoukseensa, jonka jälkeen järjestetään kaikille avoin asukasilta. Tilaisuudessa käsitellään hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita yhdessä kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.