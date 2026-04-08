Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
8.4.2026 15:53:30 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 08.04.2026
Ihmisen pelastaminen vedestä, Koskenpääntie, Jämsä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastaminen vedestä tehtävälle Jämsään Koskenpääntielle. Pelastuslaitos varautui pintapelastustehtävään, mutta pelastuslaitokselle ei tehtävää kohteessa.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Lastensuojeluun liittyviä huijausviestejä liikkeellä Keski-Suomessa8.4.2026 14:37:42 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen tietoon on tullut, että alueen asukkaat ovat saaneet lastensuojeluun liittyviä huijausviestejä sähköpostitse. Hyvinvointialue muistuttaa, että epäilyttäviä linkkejä ei tule avata.
Keski-Suomen hyvinvointialueen avosairaanhoidon Vuoden vaikuttavuusteko 2025 -palkinto Hankasalmen sosiaali- ja terveysasemalle8.4.2026 11:51:18 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen avosairaanhoidon vaikuttavuusverkosto on myöntänyt avosairaanhoidon Vuoden vaikuttavuusteko 2025 -palkinnon Hankasalmen sosiaali- ja terveysasemalle.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote7.4.2026 19:22:45 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että 7.4.2026 Jyväskylässä kangaslammentiellä sijaitsevan kerrostalon keittiössä syttyi keskisuuri palo. Alkusammutuspaikalla estettiin laajemmat vahingot ja henkilövahinkoja ei syntynyt. Asunto säilyi asumiskelpoisena.
Aluehallitus tutustuu hyvinvointialueen palveluihin Kyyjärvellä ja kuulee henkilöstöä sekä asukkaita 14.4.7.4.2026 14:42:47 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus vierailee Kyyjärvellä tiistaina 14.4. Päivän aikana aluehallitus tutustuu paikallisiin Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin vierailemalla ikääntyneiden asumisyksikkö Kivirannassa ja Kyyjärven paloasemalla sekä kuulee näissä toimipisteissä hyvinvointialueen henkilöstöä. Vierailujen jälkeen aluehallitus pitää oman kokoukseensa, jonka jälkeen järjestetään kaikille avoin asukasilta. Tilaisuudessa käsitellään hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita yhdessä kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.4.2026 19:57:59 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 04.04.2026 Tulipalo, muu: keskisuuri, Kivijärventie Kinnula Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta tulipalosta Kinnulan Kivijärventielle klo 19:12. Kohteessa paloi roskakasa, josta palo oli vaarassa levitä viereiseen metsään. Pelastuslaitos rajasi paloalueen ja sammutustyöt ovat käynnissä. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme