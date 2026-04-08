Digiteknologia ei korvaa tilitoimistojen ihmistyötä
8.4.2026 16:05:23 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tilitoimistoalalla on digitalisoitu työtä ja palveluita ripeään tahtiin. Tuoreen tutkimuksen mukaan odotukset tehokkuuden lisääntymisestä eivät ole aina täyttyneet, koska digiympäristöön liittyy hankaluuksia ja hidasteita.
Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan syynä ovat ensinnäkin suuret erot työntekijöiden digiosaamisessa. Toiseksi järjestelmät ja niiden linkitykset eivät aina toimi sujuvasti.
Kolmanneksi digitalisoinnista huolimatta käytössä on yhä edelleen perinteinen paperipohjainen kirjanpidon palvelu pienten asiakasorganisaatioiden tarpeisiin. Kahden palvelumuodon rinnakkaisuus lisää työn määrää.
Digiteknologia ei korvaa tilitoimistojen ihmistyötä eikä muuta tehtäviä yksinkertaiseksi rutiinityöksi vaan edellyttää ammattitaitoisia kirjanpitäjiä ja palkanlaskijoita. Alan osaajista on paikoin jopa pulaa. Työn luonne on muuttunut: paperimappien sijaan asiakkaan tiedot ovat hajallaan eri järjestelmissä ja alustoilla, joita käyttää samanaikaisesti usea työntekijä ja myös asiakas. Samalla työntekijöiden vastuu automatisoidun ja ihmistyön tuottamien tietojen laadusta kasvaa.
Tutkimuksessa osa työntekijöistä kuvasi muutosta työn “pirstaloitumisena”, kun taas toiset kokivat vaativuuden lisääntymisen myönteisenä. Digikehitys tuottaa siten yhtä aikaa sekä kuormittavia että innostavia vaikutuksia.
Tilitoimistoissa käytetään useita eri järjestelmiä ja asiakkaiden omia alustoja rinnakkain. Usean järjestelmän, ohjelman ja alustan hallinta on tärkeä resurssikysymys. Erityisesti pienille yrityksille digiteknologia ja päivityksineen kallista ja niiden opettelu vaatii aikaa ja tukevaa digiteknologian perusosaamista. Uuden teknologian hankinta perustuu pitkälle teknologiaan sen sijaan, että kriteerit perustuisivat työn ja organisaation tarpeisiin.
Digitalisaatio ei siis vähennä ihmistyön tarvetta, vaan muuttaa työn organisointia ja edellyttää mahdollisuuksia digiteknologian oppimiseen.
Keskeiset havainnot
- Automaatio ei ole lisännyt tehokkuutta odotetusti, mikä liittyy osaamiseroihin ja teknologian haasteisiin.
- Työn logiikka muuttuu, ja osa työntekijöistä kokee sen työn pirstaloitumisena.
- Kirjanpidon ydinosaaminen säilyy keskeisenä, vaikka teknologia muuttaa työprosesseja.
- Pienet tilitoimistot kuormittuvat järjestelmäkirjosta, joka vaatii jatkuvaa opettelua ja investointeja.
- Digitalisointi edellyttää työntekijöiden osaamistarpeisiin perustuvia oppimismahdollisuuksia.
Tutkimusta rahoitti ELY-keskus.
Taloushallinnon digitalisointi ja yhteisöllinen oppiminen toimintatutkimuksen keinoin – projektin päätösseminaari
Aika: to 9.4.2026 klo 11–13.30
Paikka: Nokia Arena, Paidia, Kansikatu 3, Tampere
Teema: Vastuu kasvaa digitalisoituvassa toimihenkilötyössä, mutta riittääkö osaaminen? Mikä taho on vastuussa digiosaamisesta: yksilö, organisaatio vai yhteiskunta?
Ohjelma
11.00 –11.45 Kahvitarjoilu
11.45 –12.15 Taloushallinnon digitalisointi - projektin keskeisten tulosten esittely. Projektin johtaja Arja Haapakorpi ja tutkija Katriina Tapanila
12.15 –13.15 Paneeli aihepiireistä ”Vastuu kasvaa digitalisoituvassa toimihenkilötyössä, mutta riittääkö osaaminen? Miten työntekijä, organisaatio, johto ja yhteiskunta vastaavat siitä, että osaaminen riittää?”
13.15 - Vapaata keskustelua
Panelistit: johtaja Juha Sihvonen, Suomen Taloushallintoliitto ry., johtaja Minea Pyykönen Ammattiliitto Pro ry., johtaja Jari Konttinen, Palta ry. ja dos., yliopistotutkija Jaana Parviainen, Tampereen yliopisto.
Saapumisohje Paidiaan: Nokia Arenan pääsisäänkäynnin vasemman puolen liukuportaita ylös ja vasemmalle (A3 porttia vastapäätä, Casinon yläpuolella).
Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa!
Tutkimusprojektin johtaja Arja Haapakorpi, arja.haapakorpi@tuni.fi, 050 3182333
Härmälänrannan taideraati toteuttaa julkista taidetta asukkaiden, kaupungin ja tutkimushankkeen kanssa8.4.2026 15:41:13 EEST | Tiedote
Arvioitaessa päätöksentekoa ja varojen käyttöä julkisen taiteen ostoissa on hyvä kääntää katsetta myös vaihtoehtoisiin malleihin. INNATURE-tutkimushankkeen aloitteesta asukkaat ovat Härmälänrannassa mukana julkisen taiteen toteuttamisessa alusta lähtien.
Liikkuva laboratorio paljasti lentokentän pienhiukkaspäästöjä yllättävän kaukaa – tarkka data parantaa ilmanlaadun seurantaa8.4.2026 08:45:50 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston tutkimuksen tulosten mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman ultrapienet hiukkaspäästöt leviävät tiedettyä laajemmalle alueelle: pitoisuudet ovat koholla jopa 15 kilometrin etäisyydellä kentästä. Ultrapienet hiukkaset jäävät usein perinteisiltä mittareilta piiloon, mutta uusilla menetelmillä niistä on nyt saatu tarkkaa dataa Suomessa. Tämä mahdollistaa ilmanlaadun entistä luotettavamman seurannan.
Yhä useampi yli 90-vuotias asuu kotona ilman virallista hoitoa27.3.2026 10:16:56 EET | Tiedote
Tervaskannot 90+ -tutkimus käynnistää uuden aineistonkeruun huhtikuussa. Pitkään kerättyä kyselyaineistoa on vastikään hyödynnetty tarkasteltaessa pitkäaikaissairauksien yleisyyden ja toimintakyvyn kehitystä. Tulosten mukaan vanhoista vanhimpien ihmisten sairastuvuus on kasvanut, mutta heidän toimintakykynsä on pysynyt lähes ennallaan.
Älykkäiden sähköverkkojen kehitys vauhtiin miljoonarahoituksella27.3.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Sähköverkkojen toimintavarmuutta ja häiriönsietokykyä parantava nelivuotinen tutkimushanke saa miljoonan euron rahoituksen STEK ry:ltä. Tampereen yliopiston ja Vaasan yliopiston yhteishankkeessa kehitetään älykäs kokonaisarkkitehtuuri, joka yhdistää sähköverkon reaaliaikaisen tilannekuvan, hajautetun ohjauksen ja virtualisoidun suojausautomaation. Tavoitteena on parantaa Suomen sähköjärjestelmän kykyä kestää häiriöitä ja nopeuttaa palautumista esimerkiksi myrskyjen ja kyberiskujen jälkeen.
Tampereen yliopisto kiinnosti hakijoita yhteishaussa25.3.2026 13:45:45 EET | Tiedote
Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa Tampereen yliopistoon haki yli 34 000 hakijaa. Yhteishaun kanssa samaan aikaan järjestettiin yliopistojen avoimen väylän haku, jossa Tampereen yliopiston hakukohteisiin jätettiin 335 hakemusta. Opiskelupaikkoja syksyllä alkavaan koulutukseen on tarjolla yli 3 600.
