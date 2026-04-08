Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan syynä ovat ensinnäkin suuret erot työntekijöiden digiosaamisessa. Toiseksi järjestelmät ja niiden linkitykset eivät aina toimi sujuvasti.

Kolmanneksi digitalisoinnista huolimatta käytössä on yhä edelleen perinteinen paperipohjainen kirjanpidon palvelu pienten asiakasorganisaatioiden tarpeisiin. Kahden palvelumuodon rinnakkaisuus lisää työn määrää.

Digiteknologia ei korvaa tilitoimistojen ihmistyötä eikä muuta tehtäviä yksinkertaiseksi rutiinityöksi vaan edellyttää ammattitaitoisia kirjanpitäjiä ja palkanlaskijoita. Alan osaajista on paikoin jopa pulaa. Työn luonne on muuttunut: paperimappien sijaan asiakkaan tiedot ovat hajallaan eri järjestelmissä ja alustoilla, joita käyttää samanaikaisesti usea työntekijä ja myös asiakas. Samalla työntekijöiden vastuu automatisoidun ja ihmistyön tuottamien tietojen laadusta kasvaa.

Tutkimuksessa osa työntekijöistä kuvasi muutosta työn “pirstaloitumisena”, kun taas toiset kokivat vaativuuden lisääntymisen myönteisenä. Digikehitys tuottaa siten yhtä aikaa sekä kuormittavia että innostavia vaikutuksia.

Tilitoimistoissa käytetään useita eri järjestelmiä ja asiakkaiden omia alustoja rinnakkain. Usean järjestelmän, ohjelman ja alustan hallinta on tärkeä resurssikysymys. Erityisesti pienille yrityksille digiteknologia ja päivityksineen kallista ja niiden opettelu vaatii aikaa ja tukevaa digiteknologian perusosaamista. Uuden teknologian hankinta perustuu pitkälle teknologiaan sen sijaan, että kriteerit perustuisivat työn ja organisaation tarpeisiin.

Digitalisaatio ei siis vähennä ihmistyön tarvetta, vaan muuttaa työn organisointia ja edellyttää mahdollisuuksia digiteknologian oppimiseen.

Keskeiset havainnot

Automaatio ei ole lisännyt tehokkuutta odotetusti, mikä liittyy osaamiseroihin ja teknologian haasteisiin.

Työn logiikka muuttuu, ja osa työntekijöistä kokee sen työn pirstaloitumisena.

Kirjanpidon ydinosaaminen säilyy keskeisenä, vaikka teknologia muuttaa työprosesseja.

Pienet tilitoimistot kuormittuvat järjestelmäkirjosta, joka vaatii jatkuvaa opettelua ja investointeja.

Digitalisointi edellyttää työntekijöiden osaamistarpeisiin perustuvia oppimismahdollisuuksia.

Tutkimusta rahoitti ELY-keskus.

Taloushallinnon digitalisointi ja yhteisöllinen oppiminen toimintatutkimuksen keinoin – projektin päätösseminaari



Aika: to 9.4.2026 klo 11–13.30

Paikka: Nokia Arena, Paidia, Kansikatu 3, Tampere

Teema: Vastuu kasvaa digitalisoituvassa toimihenkilötyössä, mutta riittääkö osaaminen? Mikä taho on vastuussa digiosaamisesta: yksilö, organisaatio vai yhteiskunta?

Ohjelma

11.00 –11.45 Kahvitarjoilu

11.45 –12.15 Taloushallinnon digitalisointi - projektin keskeisten tulosten esittely. Projektin johtaja Arja Haapakorpi ja tutkija Katriina Tapanila

12.15 –13.15 Paneeli aihepiireistä ”Vastuu kasvaa digitalisoituvassa toimihenkilötyössä, mutta riittääkö osaaminen? Miten työntekijä, organisaatio, johto ja yhteiskunta vastaavat siitä, että osaaminen riittää?”

13.15 - Vapaata keskustelua

Panelistit: johtaja Juha Sihvonen, Suomen Taloushallintoliitto ry., johtaja Minea Pyykönen Ammattiliitto Pro ry., johtaja Jari Konttinen, Palta ry. ja dos., yliopistotutkija Jaana Parviainen, Tampereen yliopisto.

Saapumisohje Paidiaan: Nokia Arenan pääsisäänkäynnin vasemman puolen liukuportaita ylös ja vasemmalle (A3 porttia vastapäätä, Casinon yläpuolella).

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa!