Osalle Raision sairaalan toiminnoista haetaan väistötiloja
8.4.2026 16:41:29 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Tyksin käytössä olevan Raision sairaalan tiloissa on todettu korjaustarpeita. Kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten perusteella osalle rakennusta haetaan korvaavia tiloja vuoden 2027 aikana.
Terveyskeskus jatkaa nykyisissä tiloissaan, kunnes suunnitelmissa oleva sote-keskus valmistuu arviolta vuonna 2032. Terveyskeskussiiven käyttöä voidaan jatkaa turvallisesti, sillä se on uudempi kuin muut osat ja siipeen on tehty sisäilmakorjauksia.
Muihin rakennuksen osiin mittavia korjaustoimenpiteitä ei enää tehdä. Kuntotutkimuksen mukaan eri osien tilojen korjaukset tulisi tehdä osittain vuoden, osittain viiden ja osittain kymmenen vuoden sisällä. Henkilökunnan työskentelyolosuhteiden turvaamiseksi ja toiminnan jatkamiseksi tiloissa tehdään ilmanvaihtoon liittyviä säätötöitä sekä muita toimintaa turvaavia toimenpiteitä.
Tarkoituksena on siirtää Varhan palveluja vähitellen muihin kiinteistöihin vuoden 2027 aikana. Korvaavien tilojen selvittäminen on aloitettu ja uusista tiloista viestitään viipymättä, kun tilaratkaisuja päästään tekemään.
Rakennuksessa toimii tällä hetkellä terveyskeskuksen lisäksi muun muassa laboratorio ja näytteenotto sekä kuvantaminen, Raision vuodeosasto ja kotisairaala. Tiloissa on noin 60 vuodeosastopaikka, ja rakennuksen eri tiloissa asioi viikoittain satoja asiakkaita ja potilaita.
Rakennuksessa työskentelee kaikkiaan noin 300 työntekijää, hoitohenkilöstön lisäksi henkilöstö- ja talouspalvelujen sekä arkiston henkilöstöä.
Rakennuksen ensimmäiset osat ovat valmistuneet eri vaiheissa 1970-luvulla ja osa rakennuksesta 1980-luvulla.
Raision sairaalakiinteistön joulukuun 2025 ja helmikuun 2026 välissä tehdyt kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset toteutti FCG, Finnish Consoultin Group Oy. Tutkimus koski koko rakennusta pois lukien apuvälinekeskuksen siipi, joka on tutkittu aiemmin vuonna 2025. Kuntotutkimuksen tulokset on esitelty Raision sairaalan sisäilmatyöryhmälle 8.4.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomo Lehtisalo
vs. Kiinteistöjohtaja
Puh: 050 4660 875
tuomo.lehtisalo@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme