KIRJAILIJA JUHA ITKOSEN SIVISTYSKLUBILLA RAVISTELLAAN HENKIIN SUOMALAISTA SIVISTYSTAHTOA
9.4.2026 08:31:31 EEST | Väinö Tannerin säätiö sr | Tiedote
Uhkaako teknologia sivistystä? Onko liike-elämällä ja varakkailla suomalaisilla vastuuta sivistyksestä? Mikä on taiteen tehtävä tässä ajassa? Mitä annettavaa on uskonnoilla tai filosofialla?
Kirjailija Juha Itkosen luotsaamat Sivistysklubi-keskustelut tuovat kevään 2026 aikana saman pöydän ääreen merkittävän kokoonpanon eri alan asiantuntijoita ja ajattelijoita keskustelemaan suomalaisen sivistyksen tilasta, tulevaisuudesta ja elinehdoista.
Sivistys on toimivan yhteiskunnan perusta, mutta ilmassa on huolestuttavia merkkejä. Taiteen rahoituksesta leikataan, sivistysporvareiden pelätään kadonneen, eikä työväestökään enää näe sivistystä ja koulutusta polkuna vaurauteen. Media seuraa suomalaisen kulttuurin kenttää jatkuvasti vähemmän, kapeammin ja kaupallisemmin ja perustelee toimintaansa sillä, että kulttuurijutut eivät kerää klikkauksia.
Keskusteluillat läpivalaisevat suomalaisen sivistyksen tilaa viidestä eri näkökulmasta: taiteen, hengellisyyden, rahan, median ja teknologian kautta. Keskustelujen ote ei ole dystooppinen vaan ratkaisuja etsivä. Jokaisessa illassa on mukana myös artistivieras.
”Olemme kaikki yhdessä vastuussa sivistyksemme tilasta. Kyse on siitä, miten maailmaan suhtaudumme ja miten kohtelemme toisiamme. Merkityksellisiä ovat sekä sanat että teot”, kertoo Juha Itkonen. ”Digitaalisessa ajassa uskon todellisiin kohtaamisiin. Kaipaamme sellaisia, ne valavat uskoa ja avartavat ajatteluamme. Siksi tuntuu hienolta ja merkitykselliseltä saada vetää tällaista keskustelusarjaa”
Kevään keskusteluilloissa kohdataan muun muassa kirjailija Sirpa Kähkönen, Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola, filosofi Frank Martela ja Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten. Artistivieraina kuullaan muun muassa Jonna Tervomaata, Lyytiä ja Hassan Maikalia.
Keskustelut järjestetään Helsingissä ravintola Juttutuvassa huhti-kesäkuussa 2026 (yleisölle avoin, maksuton).
Tilaisuudet striimataan ja ne ovat nähtävillä Ylen avoimessa areenassa sekä suorana että tallenteina 30 päivän ajan.
Sivistysklubin rahoittaa Väinö Tannerin säätiö.
Sivistysklubien ohjelma
Tiistaina 21.4.2026 klo 19-21 - Sivistys ja taide
Keskustelijoina Sirpa Kähkönen, Niko Hallikainen ja Matti Rönkä. Artistina Jonna Tervomaa & Jussi Jaakonaho Sähköduo.
Tiistaina 28.4.2026 klo 19-21 Sivistys ja henkisyys
Keskustelijoina Frank Martela, Petja Kopperoinen ja Julia Thurén, Artistina Lyyti.
Tiistaina 12.5.2026 klo 19-21 - Sivistys ja raha
Keskustelijoina Anna Herlin, Timo Metsola ja Jasmin Hamid. Artistina Matti Johannes Koivu.
Tiistaina 26.5.2026 klo 19-21 - Sivistys ja media
Keskustelijoina Marit af Björkesten, Ruben Stiller ja Ronja Salmi. Artistina Aili Järvelä.
Tiistaina 9.6.2026 klo 19-21 - Sivistys ja teknologia
Keskustelijoina Juhani Mykkänen, Karoliina Partanen ja Katri Saarikivi. Artistina Hassan Maikal.
Kylmä ja hiljainen – Suomi jättää maahanmuuttajaäidit yksin5.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Väinö Tannerin Säätiön podcast-kilpailun voittanut The Quiet Land maalaa tylyn kuvan Suomesta, kun ääneen pääsevät maahan muuttaneet äidit.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.