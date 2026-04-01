Väestö suojataan yhdessä – Pääpuhujina Jyri Kosola ja Lilly Korpiola Varautumisen foorumissa 14.4. Tampere-talossa

Tiedotustilaisuus ja lounas

AIKA: Tiistai 14.4. klo 11.00

PAIKKA: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere

”Sota kaikkiallistuu, joten varautumisenkin on oltava kokoaikaista ja kokonaisvaltaista”, yleisesikuntainsinöörieversti (evp) Jyri Kosola muistuttaa. Hän haastaa Varautumisen foorumissa kuulijat pohtimaan varautumisympäristössämme tapahtunutta muutosta ja ajattelemaan tulevaisuutta avoimin silmin otsikollaan ”Mihin varaudumme? – Sodankäynnin muutos ja hybridiuhkien kehitys”.

”Kansalaistahto on siviiliyhteiskunnan vastine maanpuolustustahdolle – halu, valmius ja kyky kantaa vastuuta yhteiskunnasta myös silloin, kun elämme vakavien kriisien aikaa”, tietokirjailija Lilly Korpiola kiteyttää esityksensä sisällön. Hän kertoo Varautumisen foorumissa kognitiivisesta turvallisuudesta ja ihmismielestä osana huoltovarmuutta.

Väestön suojaaminen on koko yhteiskunnan yhteispeliä. Siihen tarvitaan niin viranomaisten, yritysten, järjestöjen kuin kansalaisten yhteistä toimintaa ja panosta.

Pelastusalan, turvallisuuden ja varautumisen asiantuntijat kokoontuvat alan suurimpaan vuotuiseen tapahtumaan Palopäällystöpäiville Tampereelle

Suomen Palopäällystöliitto järjestää Palopäällystöpäivät jo 16:nnen kerran. Se on valtakunnallinen pelastus- ja turvallisuusalan sekä varautumisen ajankohtaistapahtuma asiantuntijoille. Mukaan on ilmoittautunut jo noin 350 osallistujaa.

Tiedotustilaisuudessa ovat paikan päällä:

Jyri Kosola : " Mihin varaudumme? – Sodankäynnin muutos ja hybridiuhkien kehitys"

TkT, yleisesikuntainsinöörieversti (evp), Puolustusvoimien tutkimusjohtaja (2014–2025)





: " TkT, yleisesikuntainsinöörieversti (evp), Puolustusvoimien tutkimusjohtaja (2014–2025) Lilly Korpiola: " Kognitiivinen turvallisuus – ihmismieli osana huoltovarmuutta"

tietokirjailija, kriisi-, turvallisuus- ja johtamisviestinnän asiantuntija





" tietokirjailija, kriisi-, turvallisuus- ja johtamisviestinnän asiantuntija Mika Kontio: Tapahtuman järjestäjän edustaja

liittohallituksen puheenjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto

konsernijohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue





liittohallituksen puheenjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto konsernijohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue Katja Ahola: Tapahtuman järjestäjän edustaja

liittohallituksen varapuheenjohtaja, Varautuminen ja väestönsuojelu -jaoston puheenjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto

valmiuspäällikkö, PALTA

Ilmoittautuminen tiedotustilaisuuteen ja tapahtumaan osallistuminen

Tiedotustilaisuuden jälkeen tarjolla on lounas Tampere-talossa.

Pyydämme ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen etukäteen viimeistään tiistaina 14.4. klo 10 viestintäpäällikkö Terhi Kalliolle: terhi.kallio@sppl.fi tai puh. 044 0340 112.

Toimittajien on mahdollista myös osallistua tapahtumaan kuulemaan haluamaansa esitystä kaikkina päivinä 14.–16.4. Tätä varten on akkreditoiduttava tilaisuuteen viimeistään maanantaina 13.4. Terhi Kalliolle.

Katso koko ohjelma ja esiintyjät: https://sppl.fi/palopaallystopaivat-2026/

Palopäällystöpäivien ja Varautumisen foorumin ohjelmasta

Palopäällystöpäivien alustuksissa kuullaan tekoälyn, uuden teknologian kuten droonien ja muun digitalisaation tuomien työtapojen soveltamisesta pelastustoimintaan ja pelastuslaitosten ja hyvinvointialueiden arkeen tiedolla johtamista unohtamatta. Keskiössä ovat myös hybridiuhat, vastuullisuus, kestävä kehitys ja inhimilliset tekijät pelastusalalla. Palopäällystöpäivien ohjelma on suunniteltu palvelemaan niin pelastusalan hallinnon ja suunnittelun kuin käytännön pelastustoiminnan ja turvallisuuden parissa työskenteleviä. Kaksipäiväisessä kokonaisuudessa ohjelmaan on tarjolla osittain kahdessa rinnakkaisessa salissa.

Varautumisen foorumin ohjelmassa kuullaan konkreettisia esimerkkejä varautumisen käytännöistä, tilapäisistä suojaratkaisuista sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä. Keskusteluissa korostuvat yhteisöllisyys, tiedon jakaminen ja yhdessä kehittäminen – sillä varautuminen on koko yhteiskunnan yhteinen tehtävä. Varautumisen foorumi kokoaa yhteen turvallisuuden, pelastustoimen, kuntien ja hyvinvointialueiden asiantuntijat sekä kaikki varautumisesta ja väestönsuojelusta kiinnostuneet.

Tapahtumapaikka ja -aika

Palopäällystöpäivät 2026 ja Varautumisen foorumi järjestetään 14.–16.4.2026 Tampere-talossa Tampereella (Yliopistonkatu 55).

Ti 14.4. klo 9.00–16.00 Varautumisen foorumi

Ke 15.4. klo 8.30–17.00 Palopäällystöpäivät 2026

To 16.4. klo 8.30–15.00 Palopäällystöpäivät 2026

Palopäällystöpäivien aikana pääsee tutustumaan myös kumppaniyritysten tuotteisiin ja palveluihin tapahtuman minimessuilla.

Järjestäjä: Suomen Palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto on pelastus- ja turvallisuusalan koulutus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen.

Palopäällystöliiton jäsenistö koostuu pelastusalan päällystöstä, alipäällystöstä ja sopimuspalopäällystöstä sekä varautumisen, ensihoidon ja turvallisuuden asiantuntijoista ja esihenkilöistä, sekä pelastus- ja turvallisuusalan opiskelijoista. Liitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä.

Suomen Palopäällystöliitto on arvostettu turvallisuuspoliittinen keskustelija sekä avoimeen kumppanuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen luottava yhteistyöjärjestö, joka tuottaa asiantuntija-, koulutus- ja materiaalipalveluja. Liiton vaikuttavuus perustuu pitkäjänteiseen työhön sekä välittömään yhteydenpitoon eri viranomaisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa.

Lisätiedot tapahtumasta

Olli Korteniemi

koulutuspäällikkö

Suomen Palopäällystöliitto

p. 044 7940 112

olli.korteniemi@sppl.fi

Tomi Timonen

koulutusjohtaja

Suomen Palopäällystöliitto

p. 044 7334 112

tomi.timonen@sppl.fi