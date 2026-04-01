Väestö suojataan yhdessä – Pääpuhujina Jyri Kosola ja Lilly Korpiola Varautumisen foorumissa 14.4. Tampere-talossa
9.4.2026 14:30:46 EEST | Suomen Palopäällystöliitto ry | Kutsu
Väestön suojaaminen on koko yhteiskunnan yhteispeliä. Kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen sekä hybridiuhat, uudet teknologiat ja tiedolla johtaminen pelastusalalla ovat pääteemoina valtakunnallisilla Palopäällystöpäivillä Tampereella 14.–16.4. Päivät aloitetaan Varautumisen foorumilla. Tervetuloa tiedotustilaisuuteen!
Tiedotustilaisuus ja lounas
AIKA: Tiistai 14.4. klo 11.00
PAIKKA: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere
”Sota kaikkiallistuu, joten varautumisenkin on oltava kokoaikaista ja kokonaisvaltaista”, yleisesikuntainsinöörieversti (evp) Jyri Kosola muistuttaa. Hän haastaa Varautumisen foorumissa kuulijat pohtimaan varautumisympäristössämme tapahtunutta muutosta ja ajattelemaan tulevaisuutta avoimin silmin otsikollaan ”Mihin varaudumme? – Sodankäynnin muutos ja hybridiuhkien kehitys”.
”Kansalaistahto on siviiliyhteiskunnan vastine maanpuolustustahdolle – halu, valmius ja kyky kantaa vastuuta yhteiskunnasta myös silloin, kun elämme vakavien kriisien aikaa”, tietokirjailija Lilly Korpiola kiteyttää esityksensä sisällön. Hän kertoo Varautumisen foorumissa kognitiivisesta turvallisuudesta ja ihmismielestä osana huoltovarmuutta.
Väestön suojaaminen on koko yhteiskunnan yhteispeliä. Siihen tarvitaan niin viranomaisten, yritysten, järjestöjen kuin kansalaisten yhteistä toimintaa ja panosta.
Pelastusalan, turvallisuuden ja varautumisen asiantuntijat kokoontuvat alan suurimpaan vuotuiseen tapahtumaan Palopäällystöpäiville Tampereelle
Suomen Palopäällystöliitto järjestää Palopäällystöpäivät jo 16:nnen kerran. Se on valtakunnallinen pelastus- ja turvallisuusalan sekä varautumisen ajankohtaistapahtuma asiantuntijoille. Mukaan on ilmoittautunut jo noin 350 osallistujaa.
Tiedotustilaisuudessa ovat paikan päällä:
- Jyri Kosola: "Mihin varaudumme? – Sodankäynnin muutos ja hybridiuhkien kehitys"
TkT, yleisesikuntainsinöörieversti (evp), Puolustusvoimien tutkimusjohtaja (2014–2025)
- Lilly Korpiola: "Kognitiivinen turvallisuus – ihmismieli osana huoltovarmuutta"
tietokirjailija, kriisi-, turvallisuus- ja johtamisviestinnän asiantuntija
- Mika Kontio: Tapahtuman järjestäjän edustaja
liittohallituksen puheenjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto
konsernijohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue
- Katja Ahola: Tapahtuman järjestäjän edustaja
liittohallituksen varapuheenjohtaja, Varautuminen ja väestönsuojelu -jaoston puheenjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto
valmiuspäällikkö, PALTA
Ilmoittautuminen tiedotustilaisuuteen ja tapahtumaan osallistuminen
Tiedotustilaisuuden jälkeen tarjolla on lounas Tampere-talossa.
Pyydämme ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen etukäteen viimeistään tiistaina 14.4. klo 10 viestintäpäällikkö Terhi Kalliolle: terhi.kallio@sppl.fi tai puh. 044 0340 112.
Toimittajien on mahdollista myös osallistua tapahtumaan kuulemaan haluamaansa esitystä kaikkina päivinä 14.–16.4. Tätä varten on akkreditoiduttava tilaisuuteen viimeistään maanantaina 13.4. Terhi Kalliolle.
Katso koko ohjelma ja esiintyjät: https://sppl.fi/palopaallystopaivat-2026/
Palopäällystöpäivien ja Varautumisen foorumin ohjelmasta
Palopäällystöpäivien alustuksissa kuullaan tekoälyn, uuden teknologian kuten droonien ja muun digitalisaation tuomien työtapojen soveltamisesta pelastustoimintaan ja pelastuslaitosten ja hyvinvointialueiden arkeen tiedolla johtamista unohtamatta. Keskiössä ovat myös hybridiuhat, vastuullisuus, kestävä kehitys ja inhimilliset tekijät pelastusalalla. Palopäällystöpäivien ohjelma on suunniteltu palvelemaan niin pelastusalan hallinnon ja suunnittelun kuin käytännön pelastustoiminnan ja turvallisuuden parissa työskenteleviä. Kaksipäiväisessä kokonaisuudessa ohjelmaan on tarjolla osittain kahdessa rinnakkaisessa salissa.
Varautumisen foorumin ohjelmassa kuullaan konkreettisia esimerkkejä varautumisen käytännöistä, tilapäisistä suojaratkaisuista sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä. Keskusteluissa korostuvat yhteisöllisyys, tiedon jakaminen ja yhdessä kehittäminen – sillä varautuminen on koko yhteiskunnan yhteinen tehtävä. Varautumisen foorumi kokoaa yhteen turvallisuuden, pelastustoimen, kuntien ja hyvinvointialueiden asiantuntijat sekä kaikki varautumisesta ja väestönsuojelusta kiinnostuneet.
Tapahtumapaikka ja -aika
Palopäällystöpäivät 2026 ja Varautumisen foorumi järjestetään 14.–16.4.2026 Tampere-talossa Tampereella (Yliopistonkatu 55).
Ti 14.4. klo 9.00–16.00 Varautumisen foorumi
Ke 15.4. klo 8.30–17.00 Palopäällystöpäivät 2026
To 16.4. klo 8.30–15.00 Palopäällystöpäivät 2026
Katso koko ohjelma ja lisätiedot: https://sppl.fi/palopaallystopaivat-2026/
Palopäällystöpäivien aikana pääsee tutustumaan myös kumppaniyritysten tuotteisiin ja palveluihin tapahtuman minimessuilla.
Järjestäjä: Suomen Palopäällystöliitto
Suomen Palopäällystöliitto on pelastus- ja turvallisuusalan koulutus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen.
Palopäällystöliiton jäsenistö koostuu pelastusalan päällystöstä, alipäällystöstä ja sopimuspalopäällystöstä sekä varautumisen, ensihoidon ja turvallisuuden asiantuntijoista ja esihenkilöistä, sekä pelastus- ja turvallisuusalan opiskelijoista. Liitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä.
Suomen Palopäällystöliitto on arvostettu turvallisuuspoliittinen keskustelija sekä avoimeen kumppanuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen luottava yhteistyöjärjestö, joka tuottaa asiantuntija-, koulutus- ja materiaalipalveluja. Liiton vaikuttavuus perustuu pitkäjänteiseen työhön sekä välittömään yhteydenpitoon eri viranomaisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa.
Lisätiedot tapahtumasta
Olli Korteniemi
koulutuspäällikkö
Suomen Palopäällystöliitto
p. 044 7940 112
olli.korteniemi@sppl.fi
Tomi Timonen
koulutusjohtaja
Suomen Palopäällystöliitto
p. 044 7334 112
tomi.timonen@sppl.fi
Uusi kanava lumivyöryhavaintojen ilmoittamiseen1.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Pelastustoimi on ottanut käyttöön uuden kanavan lumivyöryhavaintojen ilmoittamiseen, kun kenellekään ei ole sattunut mitään eikä ketään ole vaarassa. Pelastustoimi.fi -sivuilla oleva lomake tarjoaa selkeän ja yhdenmukaisen tavan välittää viranomaisille tietoa havaituista lumivyöryistä, mikä tukee tilannekuvaa, turvallisuusviestintää ja onnettomuuksien ehkäisyä. Jos lumivyöryn havaitsija on epävarma, onko ketään vaarassa, niin hänen tulee soittaa 112, kuten aiemminkin.
Smoke in the stairway? Stay in the apartment, keep doors and windows closed and wait for fire department5.3.2026 15:16:52 EET | Press release
Finnish apartment buildings are designed so that a fire does not spread immediately from one apartment to another. Structural fire compartments prevent fire and smoke from spreading, when doors and windows are closed, are reported from the Finnish Association of Fire Officers (SPPL). In the event of a fire in an apartment building, it is important for your own safety to stay in your own apartment if the fire is elsewhere in the building. That is because life-threatening smoke may have spread to the stairway outside your apartment. If the fire is in your apartment and you cannot extinguish it, leave the apartment and close the doors and windows so that smoke and fire won’t spread to the stairway.
Savua porraskäytävässä? Pysy asunnossa, pidä ovet ja ikkunat suljettuina5.3.2026 06:50:09 EET | Tiedote
Suomalaiset kerrostalot on suunniteltu siten, että tulipalo ei leviä asunnosta toiseen välittömästi. Paloa ja savun leviämistä estävät rakenteelliset palo-osastoinnit, kun niitä osataan käyttää oikein, kerrotaan Suomen Palopäällystöliitosta (SPPL). Kerrostalopalon sattuessa onkin oman turvallisuuden kannalta tärkeä pysyä omassa asunnossa, jos talon muussa osassa palaa, koska hengenvaarallinen savu on voinut levitä asunnon ulkopuolella olevaan porraskäytävään tai porrashuoneeseen.
Palo‑osastointi on rakennuksen näkymätön turvatekijä – mutta vain jos savu pysyy osastossa21.1.2026 05:55:00 EET | Tiedote
Rakennusten paloturvallisuuden perusta on toimiva ja tiivis palo‑osastointi. Sen tehtävänä on estää palon ja erityisesti savun leviäminen tilasta toiseen. Tuli ei leviä ainoastaan kiinteässä materiaalissa vaan se leviää erityisen nopeasti palokaasuissa, jotka löytävät reittinsä pienistäkin raoista. Tällaisen palon leviämisen estämisessä erityisen kriittinen tekijä on oikein rakennetut tiiviit palo-osastoinnit.
Kittilän VPK:n päällikkö Jani Jauhojärvi on valittu Vuoden Sopimuspalokunnan päälliköksi 202511.12.2025 05:56:00 EET | Tiedote
Suomen Palopäällystöliitto on valinnut Vuoden Sopimuspalokunnan päälliköksi 2025 Jani Jauhojärven Kittilän VPK:sta. Hän on toiminut tehtävässään jo 18 vuotta.
